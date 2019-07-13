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Departamentales

Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en 9 de Julio

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Estos son los empadronados en el departamento de 9 de Julio.

Barrio 11. Nuestra Señora del Rosario, 9 de Julio

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 10 Viviendas, 24 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ADOLFO11.252.385
ALTAMIRANO, MARIA ESTELA13.585.061
ARANDA, MARTIN CLAUDIO28.745.816
BORONAT MACIAS, MARIA EUGENIA30.071.389
CAMACHO, NESTOR ORLANDO25.972.098
CARRIZO, MARINA ESTRELLA6.415.191
CASTRO, CARLOS EDUARDO22.802.156
CHACON, JOSE LUIS17.515.758
FERNANDEZ, BETTIANA CECILIA35.736.935
GARCIA, MABEL CLARISA20.344.925
GOMEZ, MARIELA SONIA24.244.646
HERRERA GARCIA, SANDRA AZUCENA21.360.424
LOHAY, ENRIQUE JAVIER24.879.235
MALLA CARRIZO, MYRIAM LAURA28.967.647
MEDINA, LIDIA ETELVINA23.375.709
MONTAÑA, JULIA ELIZABETH32.033.752
NUÑEZ, LEONARDO MANUEL22.579.634
OLAVARRIA, VALERIA LORENA27.196.439
PASTRAN, MARCELO MIGUEL22.910.015
PEREYRA, GRACIELA ELIZABET30.932.789
RIPOLL, JOSE LUIS28.745.819
SALINAS, JOSE VICTOR12.630.414
SANCHEZ, FABIAN ALEJANDRO27.916.728
VEGA, JUAN MARCELO-DE BAJA29.427.112
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 5 Viviendas, 39 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, MAURICIO MANUEL26.288.510
ALGAÑARAZ, DUILIO ALBERTO35.938.840
ARROYO, ANA MARIA31.213.807
AZCURRA, JUAN PABLO28.243.466
BARRIONUEVO, MELISA SOLEDAD33.846.433
BRISUELA, JUAN CARLOS28.819.457
BUSTOS, VIRGINIA BEATRIZ30.056.209
CARMONA, RICARDO NELSON27.565.946
CARRIZO, MARIA LAURA29.108.972
CASTRO, ROMINA JESUS33.289.821
CEBALLO, JONATHAN ENRIQUE30.483.470
CESPED CONTRERAS, NOELIA CAROLINA29.888.856
ESPEJO, RODOLFO HORACIO24.140.862
ESPINOSA VARGAS, FERNANDO FRANCO32.899.924
FLORES, MARCELA ELISABET26.449.057
FLORES, MARIA DEL VALLE27.041.324
GALLEGUILLO, SUSANA MABEL20.935.945
GUERRERO, FABIAN MARCELO24.316.337
GUEVARA F., MARIA LUZ DEL VALLE36.911.577
IBAZETA, MARTIN FERNANDO31.621.566
IVAÑEZ, ROBERTO JAVIER28.744.673
LACIAR, ANDREA BELEN37.648.062
LACIAR, IVANA LORENA25.550.108
LUCERO, DELIA GRACIELA28.243.075
LUJAN, TERESA LUISA16.154.476
MILLAN, MARISEL DEOLINDA31.778.817
MORALES, PATRICIA VANESA29.529.549
MORALES MARIN, ANDREA ELISABETH37.833.194
NIEVA, ANGEL VICENTE17.081.126
ONTIVEROS, OLGA IRENE35.849.549
PALACIO, MARIA CARMEN23.071.325
PEREZ, JUAN BAUTISTA7.947.501
RIOS, EMILSE GABRIELA33.289.826
ROBLES, LIDIA VANESA30.483.566
SALINAS, NATALIA BEATRIZ27.276.094
SORIA, ROSA DIOLINDA23.016.965
VARGAS, RUBEN ANGEL18.125.112
VILLEGAS, ALEJANDRA DEL CARMEN26.908.851
ZABALA, GUSTAVO ANDRES31.778.843
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 4 Viviendas, 137 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, CINTIA JANET40.711.731
ABALLAY, JOHANA LIDIA33.585.103
ACIAR, JOSE VICTOR27.041.644
AGUERO, DAYANA NOEMI43.058.099
AGUERO, JOHANA NOEMI40.939.136
AGUERO, LORENA ANALIA24.693.611
AGUERO, YAMILA DALILA36.032.888
AGUILERA, CELESTE ELIZABETH33.846.380
AGUIRRE, NESTOR HORACIO29.035.127
AHUMADA FREDES, MARCELA FABIANA24.689.502
ALCARAZ, JESICA NADIA32.446.898
ALGAÑARAZ, TAMARA ALEJANDRA45.377.894
ALGAÑARAZ BRAVO, ALEXANDRA DAYANA36.254.559
ALLNDE QUIROGA, PAULA CAROLINA36.254.574
ALTAMIRA MORALES, MICAELA JOHANA40.591.714
ALTAMIRANO, MABEL ANTONIA38.015.908
ARAYA, MARIA FERNANDA40.470.014
ARROLLO, NICOLAS MATIAS35.736.159
ARTAZA SAAVEDRA, ROBERTO MARTIN33.289.825
AVILA, AMELIA30.848.045
BALMACEDA, MIGUEL ALEJANDRO35.736.126
BALMACEDA ONTIVERO, THALIA LUCIANA40.367.485
BARRIONUEVO, INES ELIZABETH38.593.429
BRIZUELA, LAURA HAYDEE39.377.073
BRIZUELA, LAURA LORENA36.829.851
CAMARGO, JOHANA EDITH40.591.345
CAPELLI, MIGUEL ANGEL25.420.958
CARRIZO, MARIA ROSA39.643.729
CARRIZO ALDAY, RAMONA DALINDA ISBAEL37.496.137
CASTRO, ANDREA GISELLA38.218.570
CASTRO BARRIONUEVO, ROMINA DEL CARMEN41.830.492
CHAVEZ, MARCELA BEATRIZ39.791.313
CHAVEZ, MARIA GEMA45.378.623
CHIFEL, VALERIA CRISTINA33.094.036
CORREA, GARCIA ANTONELA38.593.873
CORREA, ROMINA E37.647.129
CORTEZ ALE, GLADYS DEOLINDA30.872.488
DIAS, MARCELA ELENA23.016.998
DIAZ, LUCIA28.745.803
DIAZ, MARIA EMILIA35.037.119
ELIZONDO, BELEN EMILCE32.399.868
ELIZONDO GRIMAD, ANA14.734.507
ESCUDERO, ANDREA VANESA31.005.456
ESTRELLA, JOANA EVELYN34.588.543
FERNANDEZ, YAMILA BELEN38.079.082
FIGUEROA, DAYANA DE LOS ANGELES37.648.083
FIGUEROA, FLORENCIA AGOSTINA41.830.487
FIGUEROA ESCUDERO, CINTHIA ZENAIDA35.849.507
FLORES, RUTH LEONELA34.696.785
FLORES QUEVEDO, GUSTAVO ENRIQUE30.688.122
GALLEGUILLO, SERGIO DANIEL27.379.093
GARCIA, ROMINA ALEJANDRA40.369.234
GIMENEZ, YESICA DEL V35.505.632
GONZALEZ, ANGELICA28.871.102
GONZALEZ MORENO, MONICA PATRICIA27.918.362
GUERRERO, LAURA ANDREA29.811.048
GUZMAN, AIMARA DEL VALLE40.939.375
GUZMAN, ANDREA ELIZABETH27.617.184
GUZMAN, ESTEFANIA SOLEDAD33.846.304
GUZMAN, LILIANA MABEL20.131.648
GUZMAN CALIBAR, ANALIA LORENA27.685.141
HAEDO, MONICA LILIAN28.874.181
IBAZATA ALTAMIRA, ANA CRISTINA40.962.669
IBAZETA, ANGEL DANIEL21.803.544
IBAÑES, CAROLINA ANALIA30.253.981
IRRAZABAL, ELENA VERONICA25.991.605
IVAÑEZ, VANESA ROSANA26.717.782
LACIAR, CARLA JULIETA37.833.312
LENCINA GOMEZ, GENESIS BELEN37.648.045
LESCANO, MILAGROS JOSEFA42.187.582
LIGORRIA, AGOSTINA MICAELA40.369.256
LOBOS BALMACEDA, EVELIN MARIEL38.075.439
LOBOS ORTIZ, VICTORIA GISELLE41.468.055
LUNA ROMERA, CAMILA DESIREE39.955.352
MALLA, INES NORMA35.851.695
MALLEA, MARIA BELEN35.849.683
MANRIQUE C., JUAN LEONARDO32.033.617
MARIN FREDE, JESICA YAMILA38.076.461
MARIN GAONA, MARIA EUDOSIA33.846.447
MATURANO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ23.677.690
MENESES SANCHEZ, LAURA MARISOL29.234.905
MILLAN, FLAVIA JOHANA35.849.779
MILLAN, ROMINA ALEJANDRA33.846.367
MIRANDA PORRA, ROCIO BELEN39.956.733
MOLINA, ERICA DE LOS ANGELES30.552.208
MOLINA, EVELIN36.250.432
MOLINA, ROCIO MAGALI41.830.623
MOLINA FIGUEROA, YANELA ELIZABETH36.254.528
MONTIS MARIN, GISELA ANABEL39.996.070
MONTIVERO, GABRIELA ISABEL24.480.810
MONTIVEROS, MATIAS EMMANUEL35.849.727
MORALES, DELIA ROSA33.460.621
MOYANO, TAMARA MAYTEN39.566.586
MOYANO GUEVARA, MELISA JANET39.791.368
MUÑOZ PONCE, GUILLERMO VICENTE41.157.054
NOROÑA, VERENICE PRICILA37.924.319
OCHOA, CARLA MARCELA35.849.751
OLMOS, JOVA HERMINIA5.283.419
OLMOS, YANINA ELIANA32.399.747
ORTIZ DIAZ, GABRIELA NOEMI30.511.099
OYOLA, GIMENA M.40.711.746
OZAN SANCHEZ, BELEN ALEJANDRA35.985.909
PALOMO GOMEZ, ROSA MICAELA38.219.242
PASTEN, LUCIANO ARIEL30.129.593
PERALTA, ELVIA ELIZABETH31.778.857
QUERO, ELISA ANABELIA27.705.152
QUIROGA, CYNTHIA MARCIA26.584.362
REINOSO, ALEJANDRA PATRICIA30.274.265
RIOS, CARLA ANTONELA40.939.366
ROBLEDO, ALBERTO RAMON38.218.931
RODRIGUEZ GIL, ANGELA YAMILA38.216.964
RODRIGUEZ VERON, ROMINA SOLEDAD39.524.462
ROSALES PELAITAL, JOANA ELIZABETH41.157.057
RUARTE TRONCOSO, DIANA CLARIBEL38.076.493
RUARTES, EVELIN VALERIA38.217.000
SALINAS, ENZO SEBASTIAN31.005.581
SANCHEZ B., CARLA DALINDA39.791.375
SORIA, GIMENA ANDREA37.648.091
TIRADO, MIRIAM DEOLINDA42.187.593
TORRES, JAQUELINA MADELEIN29.811.089
TORRES, MONICA ANALIA27.617.215
TORRES, RAFAELA22.041.541
TORRES MACHUCA, MARCELA SOLEDAD35.849.588
VARGAS, GISELLA ELY35.849.599
VARGAS, LUIS JOEL35.736.153
VARGAS, MARISA TAMARA38.076.464
VARGAS CASTRO, JUAN NAZIR33.846.424
VARGAS GUERRA, FRANCO MATIAS32.214.486
VEDIA, FLORENCIA YAMILA38.078.293
VELAR CORTEZ, MARISEL DE LA CRUZ28.475.241
VERA, CAROLINA ELISA39.183.994
VERA CASTRO, FERNANDA ESTEFANIA38.015.807
VERON, GRACIELA DELIA42.990.736
VIDELA, VANESA RAMONA30.095.498
VILLEGAS QUIROGA, MARIA CAROLINA35.849.712
YAPPERT, YAMILA BELEN38.175.695
ZARATE, JORGE RUBEN38.218.335
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 0 Viviendas, 0 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI

No hay casas disponibles en este barrio para este grupo

Grupo 5. Discap.General , 2 Viviendas, 20 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUERO, JOHANA ESTEFANIA35.318.844
ARGUELLO, FLORENCIA MICAELA41.641.576
BALMACEDA, JUAN CARLOS24.794.987
BALMACEDA, VICTOR PABLO30.708.997
DAVILA LAZO, JAIRO MANUEL37.648.977
FERNANDEZ ROSALES, JESSICA AYELEN39.377.051
LUCERO, CRISTIAN ADRIAN31.654.395
MARIN, SONIA NATALIA32.214.480
MONDACA, LILIANA MABEL29.956.213
MOYANO, IVANA YANINA28.745.813
NAVARRO, ANTONIA ROSARIO16.154.484
NUÑEZ, MARIA ANTONELLA38.593.825
PASTRAN, CAROLINA ELIZABETH40.367.410
PELAYTAY, HECTOR DANIEL17.910.019
ROSALES, MARIA ISABEL21.359.276
SALINAS, MARIA DE LOS ANGELES26.178.045
SANCHEZ, RAMONA MABEL27.918.098
TORRENTE, NATALIA GABRIELA33.614.169
VERA, CAMILA SABINA10.302.889
VERA, VICTOR HUGO27.527.943
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 1 Viviendas, 6 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUILERA A., DIEGO ADOLFO30.872.495
BALMACEDA, ANGEL DAVID37.650.737
GOMEZ, CARLA ELIZABETH36.254.600
MONTIVERO, PATRICIA DANIELA35.849.670
RIOS, ERIKA ROMINA33.846.386
VILLEGAS PEREZ, ROBINSON ELIAS37.507.301

Barrio 12. Senderos del Oeste, 9 de Julio

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 38 Viviendas, 57 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, LILIANA NOEMI27.260.096
AGUILERA, CIRILO8.238.022
ALTAMIRANO, ARIEL RENEE24.140.864
ALVAREZ, JOAQUIN ALBERTO26.511.813
ALVAREZ, YANINA ANALIA29.588.092
BECERRA, MERCEDES NANCY28.928.249
BENEGA, FANNY NOEMI27.897.533
BRIZUELA GONZALEZ, MARIA FRANCISCA29.811.002
CACERES, JOSE ADRIAN25.135.197
CHIFFEL, MARIA CRISTINA27.686.124
CUELLO, MIRTHA GRACIELA17.081.179
CUENCA, MARINO JOSE8.073.341
DELGADO, MAYRA DEL CARMEN33.289.886
DIAZ, MARIA ROSA13.672.552
FERNANDEZ, FABIANA VANESA26.434.531
FLORES, MIRIAM MARIA17.180.695
FORNES, JUAN CARLOS12.973.325
GOMEZ, JUAN BENJAMIN16.183.732
GOMEZ, NORA ESTHER23.078.899
GONZALEZ, MARIELA RAMONA26.930.824
GONZALEZ, SONIA BEATRIZ25.195.344
GUTIERREZ, EMILSE ELIZABETH18.206.653
HERRERA, CARLOS JAVIER28.005.656
JOFRE DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES26.288.866
LEIVA, ROBERTO SEBASTIAN28.819.455
MOLINA, NIDIA NOEMI20.749.989
MONTILLA, MIGUEL FACUNDO29.282.692
MURCIANO, AIDA NOEMI13.076.877
OCHOA, MELISA DEL CARMEN32.214.461
ONTIVEROS, WILFREDO DANIEL27.523.210
ORTEGA, VANESA SUSANA30.501.413
ORTIZ, ALEJANDRA CARINA22.741.379
ORTIZ, CLAUDIA MARIELA23.528.635
ORTIZ NUÑEZ, MIRIAM ALEJANDRA22.659.079
OZAN, GABRIELA YANINA29.811.098
PACHECO, OSVALDO ORLANDO11.006.964
PEDERNERA, ALICIA ROSANA21.610.547
PERALTA CAJAS, MARIA VALERIA30.621.415
RAMOS, LILIANA CARMEN17.960.518
ROSALES, ERNESTO ANTONIO21.666.899
ROSALES, OSCAR SAMUEL25.285.938
ROSALES, ROQUE GERARDO25.995.818
RUARTE, IVANA MARIELA23.498.288
RUIZ, JOSE ALAJANDRO10.455.988
SAAVEDRA, NATALIA CARINA29.264.740
SALINAS, LUIS EDUARDO26.204.908
TADINI, CAROLINA ROSANA25.830.429
VARGAS, ANA MARIA27.379.066
VARGAS, LUIS ALBERTO20.749.997
VEGA, NORMA LUISA18.341.892
VERA, BELISARIO ARMANDO13.853.672
VIDELA, FERNANDO AMADEO17.650.499
VIDELA, GUILLERMO RAUL25.573.929
VIDELA, VANESA ALEJANDRA26.878.603
VILLAVICENCIO, MARIA DEL CARMEN22.394.175
VILLEGAS, HECTOR ALEJANDRO21.666.887
ZABALA, SILVIA LORENA25.695.479
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 22 Viviendas, 180 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABERASTAIN, MARIO OSCAR24.735.323
ACOSTA, GUSTAVO ARIEL25.285.936
ACOSTA, MARISA ALEJANDRA27.918.099
AGUERO, ALDO LUIS22.003.635
AGUERO, CLAUDIA RITA26.135.526
AGUERO SILVA, CARLOS ISMAEL30.145.521
AGUIRRE, SILVIA DEL CARMEN22.935.634
AGUIRRE, VERONICA LOURDES31.493.246
AHUMADA, ANDRES LEONARDO30.129.544
ALE, DAIANA MARGARITA31.230.331
ALE, LAURA CRISTINA20.741.734
ALLENDES, LUIS ALBERTO27.161.336
ALMONACID, NOELIA GRISELDA31.230.378
ARGUELLO, ELIZABETH JESUS35.511.591
ARGUELLO, JUAN CARLOS11.302.927
ARRIETA, MARCIA ROMINA32.899.955
ARRIETA, NATALIA INES35.849.595
AVENDAÑO, JORGE LUIS33.289.811
AVENDAÑO, SILVINA VANESA31.230.362
AVILA, PABLO GASTON30.307.231
BALMACEDA, JENNIFER SIMONETH31.230.382
BARRIONUEVO, HECTOR MARIO14.713.758
BARROSO, NATALIA MARIA DE LOS ANGELES29.079.557
BENEGA, ESTEBAN MAXIMILIANO26.815.749
BRAVO, JORGE ROLANDO30.129.542
BRAVO DURAN, ZULMA BEATRIZ23.733.487
BRIZUELA, GLADYS BEATRIZ27.196.131
BRIZUELA CORREA, FABIAN LEONARDO29.579.353
BRUNA FIGUEROA, SILVIA MABEL21.564.320
BUSTOS, JOSE DANIEL26.880.955
BUSTOS, PAOLA VANESA27.726.095
CAMRGO, IVANA GABRIELA29.811.076
CAPDEVILA, JUAN CARLOS26.204.568
CAPDEVILA, ROSA ANA20.530.586
CARRIZO, IRMA BARBARITA16.927.826
CASIBAR, HECTOR FLORENCIO16.135.738
CASTRO, ADELA BEATRIZ25.953.416
CASTRO, ROSANA MARIELA25.195.167
CEPEDA, CARINA ISABEL23.752.193
CHANDIA, MATIAS RENZO29.811.057
CHAVEZ, CLUDIA ELIZABETH32.939.828
CHAVEZ, NATALIA NOEMI29.778.465
CHAVEZ, NESTOR ORLANDO28.958.898
CHIFFEL, GABRIEL JEREMIAS27.261.191
CORIA, EDUARDO SEBASTIAN30.872.463
CORIA, NATALIA VANINA35.037.005
CUELLO, ALBERTO EUSEBIO17.515.768
CUELLO, ANALIA LORENA30.129.555
DE LOS RIOS, CARLOS ANTONIO33.836.599
DELGADO, LUIS ALBERTO25.550.795
DIAZ, JORGE DANIEL16.376.561
DURAN CARRIZO, NURI ELIANA35.037.046
ELIZONDO, MARGARITA ESTELA13.122.605
ESCUDERO, BENITO RODOLFO22.107.255
ESPINOZA, FAVIO HERNAN29.811.060
ESTRELLA, CECILIA ISABEL32.214.445
FERNANDEZ, ANTONIA ALEJANDRA21.742.491
FERREYRA, SABRINA ESTEFANIA32.899.901
FIGUEROA, CELIA BEATRIZ20.476.772
FIGUEROA, HORACIO ANTONIO22.085.949
FIGUEROA, RODOLFO ARIEL25.549.447
FLORES, ISABEL DEL CARMEN26.360.259
FLORES, LEONARDO FABIO35.735.362
FLORES, MAURICIO ESTEBAN28.538.510
FRIAS MACHUCA, PATRICIA ELIZABETH37.647.779
FUNES, ORLANDO WILTON17.631.720
FURLANI, NANCY GABRIELA33.846.336
FURLANI, SILVIA VIVIANA30.129.569
GALLEGUILLO, MARIA ELENA25.939.895
GIL HEREDIA, LAURA SILVANA28.218.657
GODOY ALE, IVANA DEOLINDA25.412.262
GOMEZ, DIEGO LUIS29.035.135
GOMEZ, NOELIA DEL CARMEN28.720.821
GOMEZ, SANDRA MABEL24.140.885
GONZALEZ, ANGELA VICENTA5.925.138
GONZALEZ, MARIA AURELIA22.291.708
GONZALEZ, MARIA DOMINGA9.872.363
GONZALEZ, ROSA ESTHER20.749.975
GUERRA, ENRIQUE SEBASTIAN30.999.421
GUERRERO GARCIA, MARIO ALBERTO26.611.806
GUZMAN, TAMARA LEISA35.037.148
HERRERA, JUAN ARNALDO21.359.295
HERRERA, JUAN HORACIO17.463.827
HOBREDOR ROMERO, MARICEL BEATRIZ35.849.698
IBAZETA, GLADYS YOLANDA32.214.441
IBAÑEZ, AMALIA CIELO33.289.823
IBAÑEZ, JUANA IVANA29.018.290
IÑON GUTIERREZ, MARIA LURA30.501.415
JOFRE, ERICA YANINA35.037.137
LECINA CAPDEVILA, MARCELO DANIEL23.733.049
LESCANO, AYELEN EDEL35.037.109
LESCANO, CINTIA BELEN32.899.907
LESCANO, RICARDO ALBERTO32.214.410
LUCERO, GRACIELA RAMONA18.656.379
LUJAN, OSCAR ATILIO17.211.534
LUNA, EMILIANO DANIEL ALEXIS32.503.526
MALLEA, MIRTHA BEATRIZ22.959.037
MARTINEZ, LUISA LORENA25.991.990
MEDINA, MARIA CECILIA26.666.298
MELIAN AGUERO, EMILSE VALERIA31.714.437
MIRANDA, MARISA ALEJANDRA29.035.133
MIRANDA, WILSON ARIEL29.690.873
MOLINA, DEOLINDA MARISOL29.579.377
MOLINA, MARIA ELIZABETH29.811.019
MOLINA, VICTORINA DEL CARMEN34.916.883
MONTAÑA, DEBORA BEATRIZ33.022.858
MONTAÑO, LUCIA VALERIA25.939.681
MONTIVERO, JORGE ANGEL14.613.858
MONTIVEROS, PATRICIA ALEJANDRA24.658.186
MORALES, ANTONIO DANIEL17.923.011
MORALES, VERONICA NOEMI31.496.727
MORENO, ELSA ROSA11.927.227
MOYANO O., ANDRES DANIEL30.402.167
MUÑOZ, GERARDO HUGO31.778.874
MUÑOZ, MIGUEL JESUS23.966.416
NAVARRO, CARLOS JOSE26.678.938
NIEVAS, YAMILA LUCIANA35.380.150
NUÑEZ, LORENA ANALIA29.108.974
OCHOA, SILVANA YANINA DEL VALLE28.192.983
OCHOA, TOMASA NATIVIDAD22.579.612
OCHOA, ZULMA VALERIA28.243.388
OCHOA S, ELBIA ANALIA32.899.938
OLIVERA, YANINA SOLEDAD29.883.341
ONTIVERO, GABRIELA ELIZABETH33.289.865
ORTEGA, ROSA DEL JESUS28.925.236
OYOLA CORREA, FEDERICO MARCELO31.230.338
PALOMO RIOS, DANIEL HUMBERTO16.668.314
PAREDES, CINTIA DEL CARMEN35.849.550
PASTEN, ADOLFO FABIAN21.358.664
PELAYTAY, ROMINA MERCEDES32.718.802
PERALTA TIRADO, ELIO ABEL29.108.988
PEREA, MONICA VIRGINIA29.507.944
PEREA HOSER, JORGE FELIX30.119.520
PEREZ, CARLOS GUSTAVO29.098.097
PEREZ, NORMA BEATRIZ28.726.386
PEÑALOZA, SANDRA FABIANA18.072.552
QUIROGA, KARIN PAOLA34.696.788
QUIROZ, MERCEDES MARTINA14.714.118
RAMOS, MARIA JESUS29.072.460
REYNOSO O., MAYRA ALEJANDRA36.423.051
RIOS, ANA INES31.778.897
RIOS, JUAN JOSE22.579.642
RIOS, LEONARDO JAVIER30.872.469
RIOS, NANCY BEATRIZ22.003.245
RIOS GAONA, OSCAR ARIEL32.214.414
RODRIGUEZ, MARCELO ALEJANDRO31.612.076
ROJAS LOPEZ, JOSE SEGUNDO24.470.425
ROMERO, ANA MONICA BEATRIZ22.658.835
ROMERO, CECILIA LORENA29.535.720
ROSALES, SILVIA LORENA30.872.482
ROSALEZ, ERNESTO OSCAR17.910.009
ROSALEZ, WALDO ANTONIO26.790.384
SALINAS ASCURRA, SERGIO MAURO24.038.651
SANCHEZ, JORGE DANIEL28.448.452
SANCHEZ, MONICA ANABELA31.242.793
SANCHEZ GOMEZ, EZEQUIEL OMAR33.846.308
SILVA, ANDRES GUILLERMO31.979.645
SORIA, DANIEL ARIEL23.587.102
SORIA PAVE, LORENA VANESA26.790.812
SOSA, ADRIANA JULIETA25.412.654
TAPIA, ALFREDO OSCAR25.938.014
TAPIA, RUBEN ERNESTO17.910.027
TORRES, MARCELA DEOLINDA23.338.629
TORRES, PATRICIA ELIZABETH27.379.081
VARGAS, ANGELICA HILDA17.910.059
VARGAS, CRISTIAN JAVIER31.230.350
VARGAS, ERICA NOEMI32.899.947
VARGAS, JUAN CARLOS30.872.458
VARGAS, MIRTA EDITH14.713.771
VARGAS, ROBERTO ANTONIO13.294.781
VARGAS, ROMINA ELIZABETH32.307.805
VARGAS L., CYNTIA YOHANA35.849.560
VEDIA, LUIS ANGEL23.168.169
VERGARA, VERONICA NATALIA27.764.227
VILLAGRA DURAN, MARISA RAQUEL32.214.363
VILLEGAS, ANGEL ROBERTO17.146.097
VILLEGAS QUIROGA, FLAVIA MERCEDES33.289.862
ZABALA, DAIANA GISELA34.428.307
ZABALA, SABRINA PAOLA30.129.509
ZABALETA, ALFREDO CRISTIAN31.276.626
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 18 Viviendas, 467 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, JUANA NANCY14.248.350
ABALLAY ORTIZ, MARCELA NOELY37.924.435
ACIAR, EVELYN LUDIVINA38.076.445
ACOSTA, NATALIA ESTEFANIS38.593.729
ACOSTA CHIRINO, JULIETA IVON37.298.236
AGUERO, EMILCCE ANABEL42.081.048
AGUERO GODOY, MICAELA ALEJANDRA37.648.076
AGUERO MOLINA, DANIEL EZEQUIEL31.230.375
AGUILAR, ALEJANDRA MILAGROS24.454.401
AGUILAR, EVELIN ROCIO43.376.660
AGUIRRE, DALMA ANTONELLA40.591.318
AGUIRRE, ERIKA GUADALUPE41.958.171
AHUMADA, ANA VALERIA33.846.361
AHUMADA ALTAMIRANO, MAYRA MILAGROS41.830.478
AHUMADA VARGAS, JOHANA ELIZABETH35.037.160
AHUMADA VARGAS, RENZO EMANUEL35.849.771
ALCUCERO CONTRERA, LUIS ANGEL38.217.747
ALE, GISELA AZUCENA29.426.722
ALFARO, SANDRA ELIZABETH32.214.397
ALGAÑARAZ, DEOLINDA ELIZABETH35.736.135
ALGAÑARAZ, JORGE MICHAEL36.254.536
ALLENDE QUIROGA, FLORENCIA VIVIANA40.367.484
ALLENDE QUIROGA, JESSIKA GIMENA35.736.160
ALLENDES, PATRICIA SUSANA28.357.401
ALTAMIRANO, CINTIA AILEN40.711.747
ALTAMIRANO, MARCIAL ANTONIO10.393.497
ALTAMIRANO, ROCIO MARIEL39.791.381
ALTAMIRANO OCHOA, FLORENCIA ALEJANDRA38.593.872
ALVAREZ, YAEL PRISCILA AYELEN43.901.372
ALVAREZ ECHEGARAY, JUAN PABLO40.779.888
ANGLADA CUELLO, MARIA LAURA35.037.185
ARACENA, MARIANELA SOL40.265.289
ARAOZ, JOSE WALTER33.321.512
ARCE, CAROLINA MARGARITA18.891.190
ARCE, WALTER EDUARDO22.207.051
ARCE ROBLE, EMILCE MARILIN41.830.493
ARGUELLO, SILVINA ARACELI37.924.822
ARIAS FERNANDEZ, YESICA LORENA35.049.904
ARROLLO, JAQUELINE JIMENA35.102.491
ARROLLO ALTAMIRANO, ROMINA LORENA35.849.646
ARTAZA SAAVEDRA, GISSELLE ANABELA38.076.421
BACUR, EVELIN GISEL35.849.735
BAEZ, CELIA ALICIA38.593.927
BAEZ, CLAUDIA RAQUEL24.296.280
BALMACEDA, HUGO ISMAEL23.043.669
BALMACEDA, MARIA FERNANDA40.264.337
BALMACEDA MORALES, MAILA JANET38.076.406
BALMACEDA ONTIVEROS, NADYA AYELEN40.939.357
BALMACEDA PAVE, FRANCO GABRIEL39.377.095
BALMACEDA PAVÉ, MARCOS ALEJANDRO35.849.562
BASTANTE, MILENA VANESA32.214.378
BAYON, YESICA MARILINA37.464.311
BAZAN, CAMILASOLEDAD37.925.475
BAZAN, MALENA ROCIO40.939.352
BECERRA, JOHANA ELIZABEHT33.846.352
BECERRA, YAMILA DEL VALLE35.507.381
BENEGA, DANIELA ROXANA33.846.307
BLANES, ARNALDO RAUL JAVIER30.693.515
BLANES, CESAR GILBERTO26.611.737
BLANES, EVELIN MARIQUENA37.648.067
BOTAS S, MARIA ROSA32.214.386
BRAVO RUIZ, PAMELA DEL CARMEN34.887.361
BRINGAS ROSALES, FRANCO SAUL32.214.429
BRIZUELA, KAREN IVANA31.399.708
BRIZUELA, YAMILA XIMENA38.592.449
BURGOA, LUCIANA36.031.579
BUSTOS REINOSO, MARIA LAURA33.846.427
CABRERA MARTYINEZ, MAIRA ELIZABET38.078.926
CAMARGO, JOHANA LAURA38.593.820
CAMARGO CARRIZO, PAULO JAVIER35.049.838
CAMPILLAY, MAHIAS EMANUEL35.849.525
CAMPILLAY, MARIA GRACIELA18.643.806
CARRIZO, JESICA NOELIA32.899.975
CARRIZO, JOAHANA BIANCA33.846.420
CARRIZO, OMAR FERNANDO23.966.427
CARRIZO, PAMELA GISEL35.037.146
CARRIZO, RUT ANAHI35.938.546
CARRIZO, YENNY ANAHI35.849.745
CASIBAR, EMANUEL36.997.447
CASIBAR, MARIA BELEN33.846.435
CASIBAR, ROCIO ALEJANDRA41.157.055
CASTILLO, CYNTIHA ANABELA33.289.867
CASTILLO, RAMON ANTONIO31.044.198
CASTILLO, YOHANA PAOLA36.911.256
CASTRO, ANDREA NOEMI26.399.324
CASTRO, CRISTINA ROMINA38.076.434
CASTRO, DEOLINDA DEL ROSARIO25.728.515
CASTRO, JULIO DAVID31.778.807
CASTRO, MARISA CARLA37.625.552
CASTRO, MICAELA FLORENCIA43.220.822
CASTRO, NADIA ELIZABETH36.137.892
CASTRO, STEFANIA DAYANA38.074.455
CASTRO BARRIONUEVO, MAYRA ELIZABETH40.367.465
CASTRO GUAQUINCHAY, CAREN GISEL38.016.115
CASTRO LUCERO, VIRGINIA SOLEDAD33.460.607
CASTRO PALACIO, YAMILA SHIRLEY MELANI37.648.054
CAYO ALCAYAGA, MARCIA GISELA35.849.672
CEPEDA, MARIA CECILIA42.853.260
CEPEDA, PEDRO IRENIO7.808.867
CHACON PEREZ, FLORENCIA MARINA38.593.874
CHANDIA, SHIRLEY ESTEFANIS35.849.514
CHANDIA, YAMILA MARIBEL35.849.724
CHAPARRO, ROBERTO JAVIER26.791.391
CHAVEZ, LURDES AYELEN41.814.405
CHENA, CARMEN DEL VALLE35.857.209
CHENA, MARIO FABIAN24.480.451
CHENA GALDEANO, JUAN GABRIEL39.010.106
CHIFEL, NOELIA DEL CARMEN31.871.217
CHIFEL, YANINA DEL VALLE29.883.460
COLL, MARIO ABEL29.108.981
CONEJERO, LOURDES GISEL38.579.473
CONGUI, CARLOS ARIEL37.840.449
CORALLO, VALERIA ALEJANDRA40.779.760
CORIA, MARIA EUGENIA32.214.377
CORNEJO, TERESA VIVIANA28.598.196
CORREA, LORENA ELIZABETH29.690.864
CORREA, SEGUNDO ISACIO10.609.220
CORREA POSE, MATIAS EMANUEL38.593.871
CORTEZ MUÑOZ, DANIELA LORENA26.463.561
CUELLO, ANGIE ELIZABETH35.849.722
CUELLO, BRISA SABRINA41.721.022
CUELLO, DANIA LISETH35.037.156
CUELLO, MARIANELA MELISA42.853.257
CUELLO, NADIA MISAELA42.356.482
CUELLO, VANIA YAEL33.289.889
CUENCA, MICAELA ALEJANDRA37.648.080
CUENCA MOYANO, TAMARA MARLEN39.791.376
DE LA TORRE CAÑIZARE, ARACELI NOEMI42.163.431
DE LOS RIOS, LUIS ARIEL33.846.320
DELGADO, JUDITH DEL ROSARIO31.778.870
DELGADO, MARIANA ELIZABETH32.899.999
DELGADO, MONICA ALEJANDRA29.108.970
DELGADO CEPEDA, EMILCE JOHANA33.289.848
DELGADO SORIA, MICHELLE MARIA SOLEDAD38.593.680
DIAZ, ELIANA YANELA33.289.807
DIAZ, ELSA BEATRIZ10.455.997
DIAZ, JESUS MARCELO27.260.246
DIAZ, LUZ MARIBEL42.334.252
DIAZ, MARIA DEL ROCIO37.648.039
DIAZ, MAXIMILIANO GABRIEL35.508.856
DIAZ, YAMILA JANET46.726.685
DIAZ CASTRO, MISAELA ANELEY40.367.418
DOMINGUEZ, JAVIER GUSTAVO30.129.600
DURAN, VERONICA ARACELI38.295.518
DURAN OROZCO, VANESA ESTEFANIA30.253.992
ECHEGARAY, VICTOR HUGO20.935.937
ECHEGARAY FLORES, MARIANELA DEOLINDA35.924.526
ECHEGARAY FLORES, YAMILA GISELA38.462.897
ECHENIQUE, LEONARDO MANUEL39.791.349
ENRIQUE CAMPAÑA, NELIDA MIRYAM22.634.585
ENRIQUES, MICAELA AYELEN42.081.035
ESCUDERO, CLAUDIO PAUL35.849.641
ESCUDERO, GUILLERMO RAUL37.648.058
ESCUDERO, MAYRA ARIANA39.791.308
ESCUDERO, NAIR35.849.678
ESCUDERO CORIA, JUAN ANTONIO22.359.498
ESCUDERO GALVAN, YESICA MARIAN35.849.765
ESPEJO GONZALES, CECILIA NOELIA39.009.711
ESPEJO OLIVAREZ, LAURA YAMILA39.791.303
ESPOSITO MILLAN, FABIAN FRANCISCO JESUS28.720.903
FABARO, ERICA ANTONELLA32.652.988
FERNANDEZ, CINTIA ALEJANDRA38.350.068
FERNANDEZ, TAMARA BELEN41.270.711
FIGUEREDO OCHOA, GLADYS ROMINA35.736.121
FIGUEROA, BELEN ELIZABETH39.377.055
FIGUEROA, ELISABET MARIA37.924.618
FIGUEROA, NORMA ROMINA37.648.095
FIGUEROA DIAZ, MARCELA YANET36.254.523
FIGUEROA PELAYES, ISABEL VANESA32.376.303
FLORES, ROXANA NOEMI38.459.893
FORNES, DEVORA INES32.899.961
FORNES, MARTIN VICENTE34.698.673
FRIAS MACHUCA, MARIA VALENTINA40.728.635
FUNES MERCADO, MELISA ALEJANDRA38.077.185
FUNES MERCADO, ROMINA ALEXANDRA39.007.818
GALLEGUILLO OCHOA, JIMENA FERNANDA38.460.999
GARCES, MARIANO ARIEL29.176.292
GARCIA, ELIANA MARIANELA ANACLARA34.920.557
GARCIA SANCHEZ, ERICA ELIZABETH40.369.112
GAUNA, SILVANA ELIZABETH30.129.592
GIMENEZ, MARCELO ARIEL29.811.055
GODOY, ALEJANDRA LIDIA18.427.265
GODOY LEIVA, CLAUDIA BEATRIZ40.995.689
GODOY LEIVA, EDITH MARCELA32.807.733
GOMEZ, PASCUAL JESUS21.359.282
GOMEZ, YANINA ELIZABETH29.811.063
GOMEZ ALLENDE, RAMON HERNAN37.648.164
GOMEZ CHAVES, MARISEL LURDES41.830.722
GOMEZ ONTIVERO, FLORENCIA CECILIA41.830.663
GOMEZ PALMA, ALEJANDRA PAMELA35.318.669
GONZALES, JORGE JESUS37.648.078
GONZALEZ, EULOGIO GUILLERMO11.093.390
GONZALEZ, HORACIO HUGO18.301.060
GONZALEZ, IRENE GRACIELA18.891.435
GONZALEZ, MAIRA ALEJANDRA35.849.583
GONZALEZ, MARCOS GUSTAVO30.891.540
GONZALEZ, MARIA AURELIA25.995.690
GONZALEZ, SELENIA BELEN33.322.047
GONZALEZ SOSA, MARIANA ELIZABETH39.377.066
GONZALEZ ZABALA, DANIA Y.39.791.317
GUAQUINCHAY, CELESTE NOEMI41.809.360
GUERRA, LEYZA ROCIO39.377.081
GUERRA, SANDRA BEATRIZ27.075.277
GUERRA RIOS, ANALIA ALEJANDRA35.849.695
GUERRA RIOS, ELISABETH ANA LAURA40.367.466
GUEVARA GOMEZ, AMALIA MALENA41.054.518
GUEVARA RIARTE, FANNY ELVIRA20.634.481
GUTIERREZ FERREYRA, NATALIA BELEN30.840.783
GUZMAN, GABRIELA ALEJANDRA29.426.519
GUZMAN CAMPILLAY, MARIANELA JAQUELINA40.591.370
HERNANDEZ, MARIA BELEN35.736.145
HERNANDEZ, MARIA ROSA35.736.144
HERNANDEZ, SILVIA DOMINGA32.214.370
HERRERA, JUDITH ELIZABETH39.574.178
HERRERA, MARIA SOLEDAD39.011.368
HERRERA, NATALIA ANALIA34.269.424
HERRERA, SERGIO DANIEL27.705.212
HERRERO, ARACELI NOEMI38.593.802
HOBREDOR ROMERO, RUTH EVELIN41.054.507
IBAZETA, ELIDA ELISA38.076.459
IBAZETA, SILVIA NANCY35.849.764
IBAZETA, VIOLETA HAYDEE31.230.386
IBAZETA ALTAMIRA, MARCELO DANIEL38.074.526
ILLANES, BELEN MARCELA33.848.545
ILLANES, KAREN NICOLE40.367.435
ILLANES, MALENA ROCIO39.377.077
IRRAZABAL, JOHANA ESTHER35.037.087
IVAÑEZ GUZMAN, ALEXANDRA AGOSTINA40.939.367
JACAMO CAMPILLAY, LAURA ANGELICA28.448.709
JOFRE, NATALIA JOSEFA28.819.489
JOFRE, VERONICA LUCIA42.853.264
JORQUERA, CARLA GIMENA39.650.893
JORQUERA, SANTIAGO GASTON26.611.641
LACIAR, MARIO EXEQUIEL35.849.602
LACIAR, YANINA ALEJANDRA35.037.112
LARA, GRACIELA ALEJANDRA35.037.081
LEAL, JAQUELINA ISABEL32.632.891
LEAL, JOHANA32.761.998
LEIVA CHIRINO, CYNTIA DAYANA38.593.836
LEIVA HERRERA, NORMA BEATRIZ17.180.616
LESCANO, HEBE DIORELLA33.846.414
LESCANO, SIRIA GISELA39.791.316
LEYES, GIMENA GUADALUPE38.219.324
LEYES BAZAN, MELISA LORIANA40.711.740
LIMA, BARBARA DOMINGA30.563.331
LOPEZ CEPEDA, MARIQUENA VALERIA39.009.488
LUCERO, ADOLFO HERNAN26.790.843
LUCERO SANCHEZ, MARIA GISEL38.075.731
MALLA, GISELLA OLGA SOLEDA36.031.562
MALLEA, ANA NOEMI39.377.063
MARIN, JOSE LUIS14.713.740
MARIN, MARIA JOSE35.849.647
MARIN GAONA, SERGIO NAHGUEL38.593.840
MARIN TAPIA, ROBERTO RICARDO16.135.755
MARTIN, PAOLA VANESA31.778.837
MARTINEZ, ROCIO MILAGROS45.263.960
MATUS CUENCA, MELINA EDITH32.624.377
MATUS DIAZ, JUANA34.245.406
MAYA, ROSANA AMERICA26.354.141
MEDINA, SANTIAGO ARIEL38.074.578
MILLAN, SERGIO EMILIO35.849.510
MILLAN PASTEN, JESICA YAMILA37.648.093
MILLAN VARGAS, JORGE DANIEL DARIO35.037.061
MIRANDA MONTIVEROS, PAULA MARIEL40.367.499
MOLINA, NESTOR WILLIAN31.230.380
MOLINA FIGUEROA, JOHANA NATALI38.076.436
MOLINA GUERRERO, MAURO FERNANDO36.864.652
MOLINA MERCADO, ISABEL38.593.981
MOLINA RIOS, MICHEL ANDRES39.791.334
MONTAÑA QUIROGA, SABRINA AYELEN41.122.753
MONTERO, JANET CAREN38.218.186
MONTERO, PAOLA ELIZABETH35.849.741
MORALES, LAURA TERESA31.633.550
MORALES, MARIA DE LOS ANGELES32.455.928
MORALES, MAYRA YASMIN35.849.524
MORALES, SASHA ITATI42.187.752
MORALES FLORES, ALBERTO35.857.427
MORALES FLORES, EVA ANGELINA35.857.208
MORALES FLORES, JOSE LUIS34.698.639
MORALES FLORES, MARIA ALEJANDRA32.887.976
MORALES FLORES, RAUL ALEJANDRO32.227.090
MORALES PASTRAN, NATALIA JANET40.939.358
MORALES PASTRAN, YESICA VANINA41.814.424
MORALES SILVA, NATALIA MARCELA32.227.026
MOYANO, ANTONIA LIDIA14.210.308
MOYANO, BETIANA ELIZABETH33.846.330
MOYANO MONTIVERO, FRANCO DANIEL40.591.887
NARVAEZ GODOY, JUDIT ELIZABETH42.712.226
NAVEDA, CARINA GISELA36.586.380
NIEVA MOLINA, SANDRA CATALINA41.721.013
NIEVAS, HECTOR ALBERTO22.207.005
NUÑEZ, ALEJANDRO ANDRES32.214.382
NUÑEZ, AMELIA YACIMA35.037.062
NUÑEZ, JANET NAIR38.076.453
NUÑEZ, NATALIA DESIREE33.846.489
NUÑEZ, NOELIA MICAELA38.462.532
NUÑEZ O., ANABEL37.647.767
OCAMPO, LUCIANA35.849.637
OCHOA, DEOLINDA MALVINA29.108.993
OCHOA, GABRIEL OMAR35.850.473
OCHOA, LEONARDO RODOLFO39.376.352
OCHOA, LUIS ALFREDO33.321.923
OCHOA ECHEGARAY, CARLOS MATIAS36.254.534
OCHOA ROSALES, MARISEL DEOLINDA32.899.970
OGAS VILLEGAS, EVELIN EUGENIA40.367.420
OLGUIN, LUCAS LEANDRO35.853.204
OLGUIN, ROSA AZUCENA21.608.771
OLIVA SAAVEDRA, DANIELA ELIZABETH42.990.073
OLIVAR, ROSA DOMINGA34.864.444
OLMEDO TELLO, PAULA GEORGINA39.994.214
OLMOS, ROMINA SOLEDAD36.864.882
ONTIVERO, CARMEN MARINA21.823.381
ONTIVERO, FEDERICO DAVID32.271.799
ONTIVERO, STEFANIA BELEN35.413.643
ONTIVEROS, VALERIA NATALI37.648.042
ORELLANO MOLINA, SABRINA CLARIBEL41.468.049
ORO VERA, YANINA ALEJANDRA36.254.532
ORTIZ, ALICIA NOEMI27.260.535
ORTIZ, RUBEN ABRAHAM28.243.745
ORTIZ, YANINA MARIBEL38.076.408
ORTIZ GODOY, AGUSTINA AYELEN42.451.540
ORTIZ TORRES, FLORENCIA AGOSTINA41.814.419
ORTOLA RIOS, FEDERICO ALEJANDRO35.736.162
OVIEDO, SERGIO ALEJANDRO28.101.622
OYOLA, FABRICIO RUBEN32.808.034
OYOLA SANCHEZ, SABRINA41.721.138
OZAN, DANIA CARLA38.076.446
OZAN SANCHEZ, JULIETA ESTEFANIA39.340.376
PACHECO, YAMILA VERONICA39.376.244
PACO, DESIRE LISBET44.992.021
PAEZ, AGUEDA FILOMENA37.648.098
PAEZ, AGUSTINA LUZ41.830.481
PAEZ, DANIELA35.849.752
PAEZ, MARIA FERNANDA27.639.095
PAEZ, MILTON EMANUEL33.657.665
PAEZ, NADIA NATALI38.077.006
PAEZ, ROSANA CARINA32.899.917
PALACIOS TORRES, MELISA NOEMI40.594.512
PALOMO, ROMINA IVANA35.849.725
PALOMO CUELLO, ROCIO CECILIA43.078.867
PARRA, MARIA EUGENIA42.508.512
PASTRAN, JUAN JOSE25.252.773
PAZ, OSCAR ALEJANDRO22.218.205
PELAITAY, JOSE EMANUEL33.846.353
PELAYES, JESICA SOLEDAD38.078.642
PERALTA, CELESTE BETARIZ33.614.046
PERALTA, JESICA SOLEDAD33.846.347
PERALTATIRADO, ANABELA BELEN32.214.423
PEREZ, ARACELI ASUNCION38.462.780
PEREZ, DANIELA ANDREA30.246.750
PEREZ, JUAN DAVID35.849.699
PEREZ ESTRELLA, ROCIO FLORENCIA38.593.888
PEREZ ESTRELLA, TAMARA SOLEDAD38.459.813
PEREZ MACHUCA, MARIA IVANA33.846.351
PEREZ PERALTA, ALEXIS XIMENA38.593.803
PEREZ VIDELA, MARIA OFELIA38.593.814
PIRRI, SUSANA ANGELICA17.120.271
PIZARRO, PAMELA VIRGINIA27.918.299
PONCE, GRACIELA YANINA38.593.330
POSE, JUANA MABEL21.666.869
PRINGLES VALLEJOS, MAYRA ALEJANDRA33.846.395
QUILES, CRISTINA NOEMI29.819.159
QUILES, JUAN LUIS35.849.521
QUILES, SERGIO DANIEL26.170.716
QUIROGA, MATIAS EXEQUIEL33.289.836
QUIROGA, NELSON IVAN33.846.377
QUIROGA, STELLA MARYS38.015.665
RAMOS, MADELEIN VICTORIA35.734.875
RAMOS, SANDRA FABIANA27.849.785
REINOSO CORIA, MARCELA DEL VALLE35.849.174
REMENTERIA, AMELIA LETICIA22.512.730
RETA, PEDRO FERNANDO32.215.081
RIAÑES, ESTEFANIA GISEL38.207.419
RIAÑES, YANINA MICAELA35.037.006
RIOS, DAYANA PAOLA38.593.819
RIOS, DIEGO BRUNO37.648.013
RIOS, EVELYN YASMIL41.270.689
RIOS, GRACIELA DEL CARMEN28.819.454
RIOS, JORGE FABIAN22.802.192
RIOS, KATHERINA NAIR35.037.194
RIOS, OLGA YOLANDA13.818.250
RIVEROS, NOELIA CELIA35.511.291
RIVEROS OLIVERA, MAURICIO ANDRES37.924.357
ROBLE, BIANCA CIELO33.846.401
ROBLE RETA, FLORENCIA GUADALUPE42.356.018
RODRIGUEZ, JOHANA DEL VALLE36.588.152
RODRIGUEZ SANCHEZ, FACUNDO ISMAEL35.735.930
RODRIGUEZ VERON, ANGELA GRISELDA35.188.701
ROJAS, ROCIO SOLEDAD40.367.572
ROJO, SABRINA FREYA33.846.418
ROMERO, JIMENA NOEMI33.630.292
ROMERO AGUIRRE, CECILIA MARIA35.503.753
ROMERO LOPEZ, MELISA YANET35.735.324
ROSALES, ESTEFANIA DEL CARMEN32.899.910
ROSALES, RAUL LEONARDO24.794.998
RUARTE, DAIANA MICAELA39.676.979
RUARTE, JUAN ALEJANDRO28.448.841
RUARTE, MARIA LAURA26.434.512
RUARTE BRIZUELA, MARIA SOL41.366.032
RUARTE TRONCOSO, MELISA DEL VALLE39.377.070
RUIZ, CLAUDIO SEBASTIAN32.723.519
RUIZ, ELIANA DAYANA36.254.253
RUIZ, PATRICIA DEL CARMEN28.836.348
RUIZ ALE, LESLIE DAFNE35.037.105
SALINAS, CAROLINA VANESA42.632.644
SALINAS, HILDA EUGENIA29.108.975
SALINAS, SANDRA ARACELI37.649.251
SANCHEZ, ANA RAQUEL37.648.047
SANCHEZ, EDUARDO DEMETRIO31.399.164
SANCHEZ, ELIDA DEOLINDA42.187.559
SANCHEZ, IRMA ELISABET40.592.787
SANCHEZ, NESTOR ANTONIO20.801.994
SANTILLAN, NOELIA ALEJANDRA45.288.083
SARMIENTO, DAYANA LICINA38.591.307
SENTENO BENEGAS, DEOLINDA SOLEDAD36.254.558
SENTENO BENEGAS, MARIA DE LOS ANGELES35.849.591
SILVA VARAS, CARLA YODALIA29.584.150
SIREROL FARIAS, ABRIL DEL MILAGRO41.682.959
SISTERNA GUTIERREZ, SANTIAGO MATIAS39.524.632
SOMBRA, WANDA YAMILA37.648.029
SORIA, MARIA EUGENIA35.489.747
SOSA, ALEJANDRA DEL CARMEN43.280.916
SOSA, RIOS BRENDA NATALI41.909.502
SUAREZ OYOLA, ERICA ROMINA37.924.491
SUAREZ OYOLA, MICAELA SOLEDAD38.594.275
TALQUENCIA, DAYANA DEL VALLE38.217.166
TAPIA FLORES, YAMILA TAMARA38.594.034
TEJADA, SERGIO20.799.924
TELLO, ALEXIA SOLEDAD39.377.100
TELLO, ERICA MABEL39.010.495
TELLO, MARIA GEMA27.784.886
TELLO GAMBOA, ANGELO JOSE41.054.502
TIRADO, IVANA SOLEDAD33.846.430
TIRADO, WILLIAN ALBERTO33.289.892
TIRADO NAVARRO, PAMELA FERNANDA32.887.925
TOBARES DIAZ, JENNIFER LOURDES40.711.714
TORRENTE MATAMORA, BRANDON BRAIAN43.376.023
TORRES, BETINA YAMILA38.460.501
TORRES, EMILCE NOELIA28.819.475
TORRES, MARIA JOSE37.494.384
TORRES, OSCAR RUBEN12.857.917
TORRES, PAULO EMANUEL32.899.954
TORRES, VALENTINA42.783.820
TORRES VARGAS, DIANA FLORENCIA40.367.445
VARELA FIGUEROA, CAREN ALESANDRA38.015.916
VARGAS, DEOLINDA ANTONIA13.818.239
VARGAS, ZAHIRA MAGALI33.846.471
VARGAS VERA, JESICA ESTHER35.037.197
VEGA, ESTHER CARINA31.230.313
VEGA, FLORENCIA DANIELA46.070.807
VEGA BAEZ, MARINA SOLEDAD39.994.297
VERA, ALDO FABIAN30.768.330
VERA, DINA MICAELA37.648.041
VERA FLORES, DAYANA ANALY38.076.419
VERA LOBOS, CANDELA VERONICA41.468.097
VERAGUA, MERCEDES SILVINA28.741.215
VERGARA, DOMINGO SALVADOR27.196.261
VERGARA, NELSON RAUL30.242.460
VIDELA, CARMEN GLORIA22.957.726
VIDELA MAYA, YAMILA FERNANDA37.647.289
VILLALA, MARIA LAURA25.319.727
VILLARROEL, ELSA EVA11.468.339
VILLEGA, CLAUDIA ANDREA23.735.033
WUILEMBERTTR, GISELA BELEN34.788.760
ZABALA, CARLOS JAVIER25.939.502
ZABALA, CECILIA PAULA34.266.382
ZARATE, NATALIA GISELA35.037.083
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 4 Viviendas, 4 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
CABRA, OLGA AMELIA20.131.628
CASTILLO, MARTA4.298.501
OYOLA, NILDA LEONOR11.550.010
PEREA TORRES, MAURICIO JAVIER27.849.584
Grupo 5. Discap.General , 5 Viviendas, 60 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY AGUERO, MONICA NELIDA25.549.461
AGUERO, ANALIA20.802.032
AGUILAR, AMALIA ROSARIO21.082.122
AGUIRRE, ERMUNDO OSCAR17.910.030
ALGAÑARAZ, GABRIELA YOLANDA38.075.595
ALGAÑARAZ, MARIA DEL CARMEN22.957.868
ANGLADA CUELLO, EVELIN GISEL35.849.671
ANGLADA CUELLO, ROCIO DEL CARMEN37.648.030
ARRIETA, NANCY BEATRIZ30.872.451
BALMACEDA, EDUARDO DAVID29.811.005
BALMACEDA JOFRE, FLAVIA ANA23.752.128
BARRIONUEVO, FELIPE WALTER16.135.781
BARRIONUEVO, SUSANA DEL CARMEN25.285.932
BASABILBASO, MONICA ISABEL14.974.847
BAZAN, CLAUDIA VANESA32.214.444
BAZAN, LUIS MIGUEL38.219.225
BAZAN, RICARDO RODOLFO28.691.667
CABALLERO, VICENTE JOSE10.914.363
CASTRO, MARTA LUCIA16.135.778
CASTRO, SILVIA BEATRIZ13.818.237
CHAVES, FRANCISCA MARIA13.335.889
COLL, MONICA LUCIA12.373.639
CORNEJO, HUGO ERNESTO17.779.541
DIAZ, ELVIRA12.156.336
DOCHI, MIGUEL ANGEL22.207.048
ECHEGARAY CUELLO, MYRIAM DEL CARMEN17.411.903
FERNANDEZ, JORGE ANDRES24.794.985
GAONA, SONIA MABEL13.818.261
GOMEZ, CAROLINA DEL VALLE28.819.483
GOMEZ, LAURA ESTER23.338.605
GORDILLO, CARLOS ALEJANDRO35.506.463
GUERRA, WALTER SEGUNDO11.468.383
GUEVARA, FLORENCIA YASMIN40.711.739
GUZMAN, MATIAS EXEQUIEL32.214.424
HERRERO, JUAN CARLOS13.585.002
LIMA GONZALEZ., TERESA DEL CARMEN23.399.404
LUCERO, RODOLFO ARIEL25.252.121
LUNA, MARIA FRANCISCA13.585.394
MATURANO ALTAMIRANO, CARLOS NAHUEL42.633.057
MERCADO, SONIA BEATRIZ17.910.067
MIRANDA, FLAVIA CRISTINA25.195.627
MOYANO GONZALEZ, LUIS ANDRES33.846.334
MUROS, ADRIANA CAROLINA29.811.017
OLIVAR, ARIANA LUCIA35.849.654
OLIVARES, ANALIA SUSANA24.658.108
ONTIVEROS RENDIL, ESTHER VERONICA32.214.355
ORREGO ORTIZ, ROXANA ANABEL32.354.345
PAVE, DORA ELVIRA12.373.680
RETA, SILVIA VERONICA26.593.166
RIOS LUCERO, SILVIA JORGELINA41.297.196
ROBLE, JOHANA DEOLINDA32.214.489
RODRIGUEZ, VANINA INES35.510.001
RUIZ LUJAN, MARCELO CEFERINO23.338.648
SOSA, GABRIELA RUTH23.016.981
VARGAS, NELIDA ESTHER13.818.214
VARGAS VERA, EVELIN35.849.717
VERA ALVAREZ, VANINA BEATRIZ35.736.136
VERON FLORES, AILEN BEATRIZ39.424.331
VIDELA, RAMON HECTOR12.415.091
WIDMER, ABEL WALTER34.916.587
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 3 Viviendas, 33 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
AGUERO GODOY, GUILLERMO MIGUEL38.593.851
AHUMADA VARGAS, EDUARDO LUIS33.846.483
CAMPILLAY, PAULO IVAN32.899.952
CORREA MUROS, EDGAR WILLIAM29.811.012
CORTEZ, SEBASTIAN ANDRES33.614.176
DELGADO, ANGELA DANIELA36.254.553
DIAZ, FERNANDA DE LOS ANGELES35.849.548
FERNANDEZ, GABRIELA DEL VALLE39.183.728
FIGUEREDO, ALEXIA TANIA38.459.912
FIGUEREDO OCHOA, ANTONIO NERI33.846.417
FLORES GOMEZ, EDGAR ALEXIS33.289.887
GALLEGUILLO OCHOA, NICOLAS FEDERICO35.849.789
GARCIA, LUIS ANTONIO26.852.722
GEZ, JUAN DARIO MAXIMILIANO34.407.211
GONZALEZ ZABALA, MARIANEL PATRICIA38.217.052
GUTIERREZ, LUCIANA ANABEL35.850.511
LUCERO, PAOLA DE LOS ANGELES34.918.066
LUCERO, YANINA ELIZABETH33.836.270
MARTINEZ TORRES, SERGIO EZEQUIEL38.076.414
MARTINEZ TORRES, VICTOR EZEQUIEL38.076.415
MOLINA LEYES, RODRIGO EZEQUIEL35.849.723
MOLINA RIOS, ALBERTO MAXIMILIANO37.648.954
MUROS, FEDERICO JAVIER36.254.537
MUROS GOMEZ, HECTOR NAHUEL37.650.395
ORTOLA, JAVIER ALEJANDRO21.362.680
PONCE, EDISA GERALDINE35.037.166
PONCE, VANINA29.811.046
QUIROGA, JORGE DANIEL23.380.952
RIOS, FRANCO SANTIAGO35.849.746
SANCHEZ GUEVARA, EDGAR DIONISIO33.846.378
SANCHEZ SUAREZ, VAENESA MADELEIN30.129.525
TELLO, ELIZABETH DEOLINDA35.849.639
VARGAS, IVAN ROQUE36.136.492

 

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