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Departamentales > Listado

Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Angaco

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas

El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Al departamento de Angaco lo eligieron 1034 familias, habrá 102 casas disponibles.
Apellido y Nombre Titular  DNI

Barrio 6. Bicentenario, Angaco

Grupo 1. General más de 13 años de antigüedad , 43 Viviendas, 166 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, ROGELIO DANIEL25.603.943
AGUILERA, CLAUDIO LEANDRO14.388.903
AGUIRRE, MARIELA CARINA25.961.403
AGUIRRE, MARIELA YOLANDA16.563.455
ALTAMIRA, CRISTIAN ARIEL27.133.774
AMARFIL, LILIANA DEL CARME23.168.176
ANDRADA, SIXTO FABIAN7.935.713
ANTUNEZ, ELIVERTO ANTONIO10.909.068
ATIENZA, FABIANA PATRICIA25.252.988
BALMACEDA, JORGE LUIS29.778.498
BALMACEDA, SERGIO RAUL14.646.525
BALMACEDA, SILVIA ESTHER11.185.945
BANEGA, ROMAN7.935.712
BRAVO, MYRIAM BEATRIZ20.133.004
BUENO, MANUEL ALEJANDRO29.177.204
BUSTOS, CARLOS ANDRES10.664.039
BUSTOS, CLAUDIO MARCELO DANIEL28.425.469
BUSTOS, JUAN JOSE13.532.362
BUSTOS, PAOLA YANINA29.177.241
BUSTOS, ROSA MATILDE14.646.528
CALDERON, ERICA ELIANA29.778.442
CALDERON, MIRIAM ANDREA23.633.445
CALDERON FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE25.603.916
CARRIZO, DOMINGO GASTON23.633.041
CARRIZO, MARIA ELENA25.961.488
CASTRO, DANIEL FELIPE21.798.921
CASTRO, DORA GRACIELA17.078.263
CASTRO, IGNACIO ALBERTO16.643.470
CASTRO, JOSE RICARDO17.457.905
CASTRO, JUAN JOSE20.805.492
CASTRO, SILVIA MONICA18.358.057
CAYUELA, ALBERTO14.388.950
CHAVES, DOMINGO FERNANDO12.450.146
CHAVEZ, CARMEN NATIVIDAD14.388.805
CHAVEZ, JOSE ANDRES24.419.430
CLAVEL, CLAUDIA BEATRIZ22.248.084
COMERIO CACHI, DANIELA YANINA27.043.398
COMERIO CACHI, FERNANDO MARIO28.726.355
CONTRERAS ACEVEDO, MARIO92.408.225
CORDOBA, FRANCISCO JAVIER21.798.898
CORDOBA, NORMA GRACIELA22.248.102
CUELLO, BEATRIZ DINA24.934.893
CUELLO, JORGE DAVID31.400.879
CUELLO, OCTAVIO FABIAN20.741.696
DE LA VEGA, NORMA ANALIA25.549.569
DIAZ, ROSANA MARCELA25.195.798
DIAZ, RUFINA DEL CARMEN RAMONA14.527.880
DOMINGUEZ, JUAN CARLOS21.666.920
DOMINGUEZ, RUBEN DARIO23.381.980
DURAN, ADOLFO GUSTAVO29.098.118
ELIZONDO, AMERICO CERAFIN13.156.934
ELIZONDO, DUILIO OMAR20.551.294
ESCUDERO, MARIA ANTONIA30.546.595
ESCUDERO, NATALIA YANINA30.546.562
ESCUDERO, ROBERTO NICOLAS14.032.699
ESCUDERO, YANINA VANESA31.358.960
ESPEJO, ALFREDO CEFERINO21.360.082
ESPINOZA OYARZUN, PATRICIA VICTORIA92.602.881
FERNANDEZ, ANTONIA FELIPA14.388.912
FERNANDEZ, MARYS ISABEL17.457.958
FERNANDEZ, MERCEDES10.664.017
FERRER, LIS BEATRIZ27.043.048
FLORES, VANINA VANESA27.849.266
FREDES, EDUARDO ARIEL27.196.560
FREDES, NICOLAS ARMANDO8.563.631
FUNES, LILIANA ISABEL28.005.349
GAETA, JORGE OMAR13.853.648
GAMBOA, MARIA INES17.078.269
GARAY, MARINA ALICIA24.058.497
GARAY, RAMON MANUEL29.177.315
GARCIA, GLADYS NOEMI20.303.264
GAÑA, EUSEBIO SALVADOR17.078.287
GAÑA, ROBERTO JOSE18.155.775
GOMEZ, MARIA MARTA29.264.785
GONZALEZ, BEATRIZ DEL CARMEN21.798.901
GONZALEZ, JUAN MANUEL25.319.068
GONZALEZ, RAUL AANTONIO17.223.763
GONZALEZ CESPED, ANDRES GUSTAVO28.425.413
HERRERA, ALICA DEL CARMEN17.882.198
HERRERA, SANDRA MARY21.358.975
JOFRE, MARIO DUILIO17.078.228
LEAL, VIRGINIA ELIZABETH28.487.765
LEAL ALTAMIRA, CAROLINA CRISTINA27.043.886
LOPEZ, RUBEN ALBERTO30.941.314
LOYOLA, MONICA BEATRIZ18.590.235
LUCERO, MIGUEL DEL TRANSITO11.698.648
MARCHESI, CRISTIAN ALEJANDRO26.510.087
MARIN, GRACIELA A27.300.947
MASSA, RICARDO11.966.910
MELIAN, NACY VERONICA29.018.292
MERCADO, FRANCISCO MIGUEL23.168.143
MIRANDA, ISABEL SANDRA20.943.839
MIRANDA REINOSO., ALEJANDRO DANIEL21.082.068
MOLINA, FABIO VICTOR29.177.310
MOLINA, OSCAR ESTEBAN18.155.765
MONTIVERO, ALFREDO SALOMON17.078.311
MONTIVERO, FRANCISCA RISELDA.12.450.131
MORENO, ELIAS8.073.646
MORENO DIAZ, PABLO GERMAN28.487.719
MORETA, CRISTINA27.784.002
MURUA VARGAS, SILVINA ALEJANDRA30.175.587
NAVARRO, TATIANA FLORENTINA29.177.219
NIEVAS, JOSE LUIS27.196.553
NIEVAS, OSCAR RUBEN24.195.924
NIEVAS CASTRO, MARCELA VIVIANA23.168.216
NIEVAS OVIEDO, VERONICA BEATRIZ25.640.144
NOVARO, ADRIAN EZEQUIEL26.449.022
OLIVA LUNA, EMILSE GISEL35.848.513
OLIVERA, B. SERGIO NELSON25.649.874
ORTIZ, MARISA ESTELA30.346.274
PACHECO, CYNTHIA MABEL30.546.575
PAEZ, LIDIA MABEL29.072.439
PAEZ, OSVALDO REY10.615.942
PAEZ, PAOLA ELIZABETH29.778.431
PAREDES, CLARISA ANDREA22.993.704
PAREDES, NORMA BEATRIZ23.215.620
PEDROZO, ROSANA DEL VALLE28.888.636
PEREZ, ANDREA MARCELA30.872.515
PEREZ, DELFOR FEDERICO25.243.912
PEREZ, NORMA MARIA24.419.378
PINTO, GUIDO PATRICIO92.593.076
QUEVEDO, RAMON JESUS7.947.543
QUIROGA, OSCAR JOSE13.156.870
RIOS, ALBERTO MANUEL8.563.639
RISUEÑO, CARLOS DAMIAN30.546.541
RIVAROLA, ANALIA BEATRIZ27.784.105
RIVERO, JUANA VIOLETA4.783.488
RIVERO, RAMON RICARDO13.156.877
RIVERO DOMINGUEZ, INES ANTONIA25.252.411
RIVEROS, CELIA DEL VALLE25.961.407
RODRIGUEZ, FELICIANO FAUSTINO17.205.459
RODRIGUEZ, HORACIO JESUS26.434.539
RODRIGUEZ, ZULMA ESTHER14.646.646
RODRIGUEZ CLAVEL, NILDA MARIANA28.726.368
RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA ALICIA17.882.200
ROMERO, JUAN CARLOS13.156.813
ROMERO, MARIA ALEJANDRA33.337.756
ROSAS, GUSTAVO DANIEL25.573.595
ROSAS RODRIGUEZ, MAURICIO ALFREDO27.041.743
SALEM, JUAN EDUARDO25.961.460
SALINA, BEATRIZ AMALIA16.481.610
SAYA, MANUEL EMILIO27.300.951
SILVA MOLINA, FLAVIA VIVIANA27.041.703
SOMBRA, BETINA NOEMI27.133.745
SORIA, PABLA NATALIA29.177.269
SOSA, MARIA EUGENIA27.300.979
SUBIRE LUNA, ALICIA ESTER17.457.913
TORO, BEATRIZ PATRICIA25.603.959
TORO, ESTHER LINA12.603.415
TORRES, ALFREDO RAFAEL25.961.402
TORRES, ANGEL ALBERTO13.156.971
TORRES, JAVIER ROLANDO28.425.432
TORRES, RAUL OSVALDO20.130.934
VARAS, ANGEL HORACIO14.646.652
VARAS DELGADO, MARIA ISABE18.155.705
VARGAS, SERGIO MARCELO25.118.675
VAZQUEZ, JUANA10.498.180
VEDIA, ERNESTO DARIO24.195.818
VEDIA, JORGE EMILIO28.726.376
VEGA, ANDRES BENITO7.807.581
VERA, CLAUDIO ADOLFO29.419.715
VERA, NELIDA MARISA31.442.275
VERA, SILVIA NOEMI20.130.983
VERON, ELIDA FANI14.646.616
ZALAZAR, JUAN ANTONIO6.762.429
ZERPA, ANGELICA DEL VALLE14.330.983
Grupo 2. General de 7 a 13 años de antigüedad , 25 Viviendas, 224 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABREGO, JUAN DE DIOS6.717.736
ACOSTA LOPEZ, CARLA ALEJANDRA28.538.764
AGUERO, MARIA DEL CARMEN32.083.869
AGUILERA, JUAN SEBASTIAN31.400.728
ALGAÑARAS, DANIEL ALEJANDRO28.192.467
ALTAMIRA, ANDRES ALEJANDRO33.836.128
ALTAMIRA, MARIELA ILDA25.243.948
ANDRADA, ESTHER VERONICA24.195.964
ANDRADA, REINA11.966.955
ANDRADA, VIOLETA DEL VALLE30.175.507
ARAGON, MELINA SOLEDAD34.791.430
ARAYA, SILVIA ISABEL10.808.017
ARCE, LIDIA MAGDALENA27.760.530
ARIZA LUNA, ROBERTO GUSTAVO27.682.867
ARRIETA, ALDO EZEQUIEL31.658.851
ARROYO, MARIANA DEOLINDA32.939.802
AVALOS, MARISA DANIELA27.300.989
AVALOS, MARTINA ROSA11.481.913
BALMACEDA, BIENVENIDA ALICIA13.853.624
BARBOZA, ANALIA VANESA31.400.763
BARBOZA, MANUEL ESTEBAN7.639.996
BARROZO, MARIA ALEJANDRA33.600.698
BENEGAS, DELIA VERONICA28.726.350
BRIZUELA, LUCIANA LILIANA32.939.937
BRUNA MARTINEZ, IRMA ROSARIO37.925.012
BRUNA VERA, MIRIAM FANNY20.551.288
BUSTOS, CELINA NOELIA31.005.360
BUSTOS, CRISTINA ALICIA32.083.828
BUSTOS, DANIELA PAOLA32.939.840
BUSTOS, DIEGO CESAR29.098.079
BUSTOS, FERNANDO EMANUEL32.083.983
BUSTOS, JIMENA GISELLE34.697.065
BUSTOS, SANDRA MARIELA20.805.526
BUSTOS MARTINEZ, ERICA DAIANA34.697.103
CACERS S., EDUARDO ALEJANDRO14.646.679
CALDERON, ALICIA BEATRIZ17.078.225
CALDERON, GIMENA CAROLINA35.735.787
CARRIZO, GLADIS BEATRIZ23.017.920
CARRIZO, MARIANA VIOLETA23.017.997
CASTRO, CLARA INES13.532.370
CASTRO BALMACE, MANUEL ALEJANDRO32.938.119
CASTRO BRIZUELA, MONICA PAOLA28.243.605
CESPED, LAURA DEL CARMEN27.507.127
CESPED, MIRTA ANAHI30.546.600
CESPED, SUSANA BEATRIZ32.083.888
CESPEDES, DEOLINDA JORGELINA35.848.740
CESPEDES, MACARENA JANET37.924.688
CESPEDES, SILVIA PAOLA35.511.594
CHAVERO, CLAUDIA ESTER30.725.113
CHAVES, ANALIA VERONICA26.839.734
CHAVES, FLAVIA YAMILA37.648.352
CHAVEZ, FAUSTINO23.752.131
CHAVEZ, VANINA ALEJANDRA36.250.078
COLARTE, JUAN FEDERICO32.083.810
COLARTE, SILVIA DIOLINDA35.848.525
COMERIO, BIBIANA NORA35.848.544
COMERIO, NORA NIDIA31.442.427
CONTRERA M, MARIO33.836.102
CORDOBA MALDONADO, ADOLFO SEBASTIAN33.322.183
CORREA, MARIA ISABEL16.669.818
CORREA, RAQUEL ANTONIA22.117.094
CORTEZ, CARLA YAMILA35.848.915
DAVILA, CARLA DEL VALLE35.848.756
DE LA VEGA, SILVIA VANESA27.617.124
DIAZ, LIDIA PILAR25.961.430
DIAZ, LUIS CARLOS32.807.570
DIAZ, MARIA RAFAELA26.325.047
DIAZ SALINAS, CINTIA ANABELA33.289.815
DORADO, LAURA SILVANA25.938.557
DORADO, MARIA JOSE24.526.664
ELIZONDO, ALEJANDRA ELIZABETH31.400.773
ELIZONDO, DANIEL ANTONIO31.400.730
ELIZONDO, EDUARDO JAVIER28.425.417
ELIZONDO, NOEMI NATALI31.871.106
ESCUDERO, JUAN ARIEL28.040.139
ESCUDERO, STELLA MARIS32.477.411
FALCON BECERRA, INES MARIA33.836.129
FARIAS, JOSE ANTONIO16.146.818
FERNANDEZ, CARINA ALEJANDRA25.603.990
FERNANDEZ, CLEMENTE MAURICIO10.664.092
FERNANDEZ, JUSTO PASTOR7.639.986
FERNANDEZ, SANDRA ESTER25.961.449
FERNANDEZ MOLINA, ANDREA BEATRIZ35.848.849
FERREIRA, MARIO JESUS31.400.877
FLORES, NELSON NICOLAS31.400.785
FREDES, FABIANA VANESA31.400.745
FREDES, REYNA ISABEL17.457.903
FREDES, SANDRA BEATRIZ28.425.491
FUNES, NORMA DE LAS MERCEDES31.214.276
GAMBOA, SERGIO MARTIN29.304.672
GAMBOA ORTIZ, EDUARDO DUVAL30.546.567
GARAY, ALBERTO MANUEL7.942.080
GASQUE, JOSE MANUEL13.156.959
GIL, CINTIA MARIANELA32.083.933
GIL, EDUARDO ALBERTO23.168.213
GOMEZ, TEODORO BALERIO6.757.655
GONZALEZ, ANTONIA BEATRIZ12.140.375
GONZALEZ, GUILLERMO ANDRES27.133.787
GONZALEZ, MARIA JOSE24.426.658
GONZALEZ, SANDRA BETTINA20.551.246
GONZALEZ, SANDRA ISABEL14.646.622
GONZALEZ GIL, MARIELA ALEJANDRA34.182.245
GONZALEZ VARGAS, NELSON ANIBAL23.922.549
GUZMAN, ARIEL NICOLAS31.612.010
HERRERA, ERNESTO ANTONIO28.425.485
HERRERA OYOLA, CARLOS ALBERTO33.649.077
HERRERA SALEM., VALERIA PAOLA32.083.977
IBAÑEZ, LUISA30.725.163
JALAF SAFFE, JOSE SANTIAGO31.400.798
JOFRE, MARIA BELEN29.177.299
JOFRE, MYRIAM MARCELA24.195.929
JORDA, HECTOR ROLANDO31.400.832
LARA B., JOSE ALBERTO23.168.168
LOYOLA, DARIO ALFREDO25.243.949
LUCERO, GEMA ISABEL31.979.220
LUCERO, SANDRA BEATRIZ23.017.911
LUCERO, SANTOS GUSTAVO24.480.811
LUCERO, SILVANA ESTELA28.425.423
LUCERO, VERONICA ANTONIA33.649.118
MALDONADO MULET, ANDREA SOLEDAD35.848.774
MARIN, VALERIA DEL VALLE32.939.848
MARTINES, MELQUIADES FLORINDA13.532.422
MARTINEZ, CARLOS ALBERTO29.877.427
MARTINEZ, LAURA DEL VALLE30.725.132
MEDINA, GISELA MABEL35.735.788
MENGIBAR BALMACEDA, SILVINA GISELA30.725.102
MERCADO, GLADYS LILIANA11.235.035
MINA ARIAS, JOSE HERMES19.031.929
MINA BRAVO, CRISTIAN ANDRES34.245.017
MINA BRAVO, LUIS ALBERTO35.508.587
MIRANDA, ANGELICA DEL CARMEN30.175.577
MIRANDA, MARIA GENOVEVA30.175.578
MONTAÑA, FABIANA IRIS33.289.449
MONTIVEROS, ANALIA ISABEL34.100.827
MOREIRA, LORENZO ESTEBAN10.491.929
MORENO, ANTONIO RODRIGO29.883.155
MULET BUSTOS, CLAUDIA NIEES21.608.755
MURUA, MARA MAGDALENA35.848.629
MURUA LARA, DIOLINDA ROMINA35.848.692
MUÑOZ, CLAUDIA CARINA24.091.806
NAVARRO, MARIO CESAR31.400.765
NIEVA, VALERIA VANESA27.488.679
NIEVAS, JORGE MARCELO23.168.211
NIEVAS, MAURICIO ABEL18.155.776
NIEVAS, TOMAS HUMBERTO7.945.028
NIEVAS, VERONICA DEL CARMEN35.938.225
OLIVA, WALTER BASILIO28.040.829
OLIVARES, JAQUELINA VANESA31.323.989
OLIVARES MONTIS, RODOLFO DAVID32.860.196
OLIVERA, ALEJANDRA NATALIA28.967.795
OLIVERA, CINTIA DEL CARMEN34.697.180
OLIVERA, YESICA MELINA35.848.618
ONTIVEROS, LUCAS JAVIER31.871.010
ORO, LUIS ALBERTO26.449.016
ORO, NANCY SONIA20.805.504
ORTEGA, EDUARDO CEFERINO29.106.062
OTAROLA, ROMINA SOLEDAD30.725.147
OYOLA PALACIO, SONIA ARGENTINA23.633.732
PACHECO TEJADA, DAIANA ANABELA32.083.889
PAEZ, CARLOS ROBERTO14.646.593
PALACIO, CLAUDIO ALEJANDRO25.830.288
PASTEN, ALEJANDRA MABEL27.350.343
PASTEN, ALEJANDRO ATENAGORAS34.697.147
PASTEN, HECTOR LEONARDO33.836.280
PELAITAY R., ROXANA LILIANA35.848.515
PELAYES, ISABEL VALERIA6.504.135
PELLICER, DIEGO JAVIER27.276.417
PELLICER, EDGAR DAVID26.790.328
PEREZ FLORES, NORMA ISABEL24.244.411
PICCIONE, BRENDA SOLANGE35.233.842
PIZARRO, JORGE ALFREDO26.611.309
QUEVEDO, MARIANELA EDITH33.585.261
QUEVEDO, MARIO ANTONIO17.457.977
QUIROGA, MARIA BELEN33.759.351
QUIROGA, MARIO RAUL12.893.716
QUIROGA, NATALIA32.454.611
RAMO, CARINA ADRIANA23.732.734
RIVERO DOMINGUEZ, LORENA DEL CARMEN26.204.821
RIVERO HERRERA, MAURO DANIEL33.649.006
RIVEROS, DANIEL BAUTISTA26.611.831
RIVEROS, HILARIO FIDEL17.078.202
RIVEROS, MARTIN CEFERINO23.017.940
RIVEROS, SANDRA BEATRIZ27.196.489
RIVEROS RODRIGUEZ, LUIS RICARDO33.585.487
ROCA, JUAN MANUEL13.532.531
RODRIGUEZ, NELSON ANDRES27.276.100
RODRIGUEZ FERNANDEZ, GRACIELA JAQUELINA32.939.820
ROMERO, GISELLE YANEL33.649.185
RUARTE, ERICA DANIELA34.697.061
SALINAS, MARIANA35.848.637
SANCHEZ, JUAN MANUEL32.939.990
SANCHEZ, PAULA ANDREA26.908.572
SANTIAGO ESPINOZA, RODRIGO ANDRES31.654.470
SAYA JOFRE, JULIETA ELIZABETH33.836.139
SEGURA, ROBERTO ADRIAN31.004.959
SOMBRA, ALICIA ALEJANDRA25.243.936
SORIA MULLER, PAOLA IVELISE31.400.852
SOSA, CLAUDIA VIVIANA23.634.268
SOSA, MARIA BELEN31.400.722
SOSA, NESTOR NELSON26.839.739
SOSA, OSCAR ALFREDO28.797.315
SOSA, VICTOR HUGO29.778.486
SOSA OLIVA, PEDRO JULIO32.083.990
SOTO OROSCO, ALICIA DEL CARMEN24.968.504
TEJADA, VANESA PAOLA32.083.924
TELLO, DANIEL VICENTE23.639.038
TORO, ALEJANDRA EDITH30.725.049
TORO, EMA GRACIELA29.072.481
TORO, PEDRO RAUL12.603.419
TORO AGUILERA, SUSANA BEATRIZ33.836.141
TORRES, VICTOR ALFONSO34.698.052
TRIGO, GRACIELA LAURA21.181.968
TRIGO, JORGE ORLANDO31.400.755
TRONCOSO G., MARIA BELEN36.034.677
VARAS DELGADO, ZULMA BEATRIZ18.155.704
VARELA, MIGUEL ANICETO6.773.426
VARZOLA, MARCELA VERONICA28.005.456
VAZQUEZ NAVEDA, NELIDA NATALIA31.400.900
VERON, MARIA CECILIA28.726.428
VICENTELA, MARIA EUGENIA30.709.519
VIVAS, JANET VANESA33.488.960
ZALAZAR, YANINA DEL VALLE28.921.406
ZARATE, LUCRECIA DEL CARMEN26.449.079
ZEBALLOS, REINA DEL VALLE31.979.279
Grupo 3. General hasta 7 años de antigüedad , 20 Viviendas, 507 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, NATALIA PAOLA29.709.766
ACOSTA, ADRIAN ARIEL34.917.249
AGUERO, ENRIQUE GASTON31.400.751
AGUERO FERNANDEZ, LETICIA DEL VALLE29.177.251
AGUERO SALEM, ANAEL RAMON38.593.455
ALGARILLA, MATIAS DARIO38.074.320
ALGAÑARAZ, IVANA VERONICA25.243.931
ALTAMIRA, EDUARDO JAVIER20.551.281
ALVAREZ, ANDREA GRACIELA14.921.713
ALVAREZ, CARINA GABRIELA26.204.127
ALVAREZ, DAVID ALEJANDRO32.878.500
ALVAREZ, OMAR AMERICO21.608.768
ALVAREZ, SILVIA VIVIANA22.413.072
AMARFIL CASTAÑEDA, CINTHIA ELIZABETH35.848.718
AMARILLA, VERONICA ANALIA34.275.489
ANDRADA, JOSE LUIS16.643.476
ANDRADA, JOSE MIGUEL26.325.076
ANDRADA, NOELIA SOLEDAD39.007.829
ANDRADA, YANINA SOLEDAD34.918.010
ANTUNEZ, LEONEL AGUSTIN44.316.465
ARAGON, PAOLA MARIANELA27.276.049
ARAVENA BORDON, VERONICA JOHANA34.698.280
ARAYA, ESTELA ALEJANDRA40.368.906
ARAYA, MAYRA ROMINA35.318.814
ARCE, ALEJANDRA BARBARA30.725.119
ARCE, CLAUDIA NOEMI25.549.800
ARCE, JUAN CARLOS17.078.240
AREVALO, GENESIS IVON46.035.533
AREVALO, LEONELA TAMARA35.636.867
ARRIETA, ALEJANDRA BELEN32.938.164
ARROYO ANTUNEZ, ERICA CECILIA35.848.931
AVALOS, JUAN ENRIQUE35.735.725
BALMACEDA, CARINA DEL VALLE22.014.289
BALMACEDA, CARLA VANESA38.594.945
BALMACEDA, LUIS ALBERTO34.697.128
BALMACEDA, MARISOL DEL CARMEN35.848.902
BALMACEDA, NOELIA FERNANDA40.593.029
BALMACEDA, ROCIO MICAELA39.995.473
BALMACEDA GODOY, LAURA ALEJANDRA29.177.228
BARBOZA, GRACIELA LORENA30.725.009
BARBOZA, MARIA CELINA32.939.825
BARBOZA, YOHANA DEL VALLE35.848.797
BARBOZA VELAZQUEZ, SILVIA GISELA33.836.248
BARBOZA VERON, ROCIO ANGELICA40.470.115
BARRAZA PAEZ, ANALIA VERONICA29.588.266
BARRIOS, ALEXIS DARIO34.916.001
BARROSO CALDERON, MARIA ALEJANDRA38.594.948
BECERRA, MARIA SOL34.329.183
BENEGAS, CINTIA VICTORIA38.594.933
BENEGAS, DELIA CONCEPCION5.879.926
BENEGAS, DIEGO DOMINGO33.629.493
BENEGAS, YOHANA BELEN43.422.704
BENEGAS VARELA, JONATHAN JAVIER34.918.004
BENEGAS VARELA, JOSE ANTONIO34.697.007
BRAVO, MIGUEL HUMBERTO31.400.739
BRIZUELA, ANDREA ROMINA35.510.827
BUENO, MARIA BELEN33.836.168
BUENO, MELINA SUSANA35.735.795
BUSTOS, ARACELI SOLEDAD39.995.458
BUSTOS, JOSE ANTONIO21.798.882
BUSTOS, JULIO ALBERTO20.130.989
BUSTOS, MARIANA GISELA33.836.101
BUSTOS, TERESA SUSANA25.243.960
BUSTOS CASTRO, ESTELA MARY39.995.453
BUSTOS GUZMAN, JOSE ANTONIO35.848.705
BUSTOS JUZMAN, BARBARA DEL CARMEN35.848.923
BUSTOS PEREZ, GABRIELA ESTEFANIS35.848.527
BUSTOS RIVEROS, ANDREA ELISA37.649.486
BUSTOS RUSSO, RODOLFO DAVID16.643.545
BUSTOS TORES, ROMINA VALERIA39.007.547
CABALLERO, MARIA VALERIA31.129.535
CABANAY FERREYRA, BARBARA PAOLA38.078.252
CACERES, ESTEBAN ALEJANDRO35.857.396
CAECERS P., FATIMA BELEN41.776.347
CALDERON, SUSANA EMILCE16.481.621
CALDERON, ZULEMA ESTEFANIA32.939.903
CALDERON RODRIGUEZ, RAUL DARIO37.507.598
CALIVAR, VANESA CAROLINA30.242.639
CARBAJAL ANSEBERK, LEONELA FLORENCIA41.776.048
CARRERA, AXEL ALEJANDRO40.593.100
CARRERA, ROMINA BELEN35.848.979
CARRION, JUANA BENITA5.283.562
CARRION FERREYRA, ANABEL LISETTE38.594.955
CARRION RIVERO, ANDREA GIMENA39.524.424
CARRION RIVERO, MARIANA LORENA40.728.190
CARRIZO, KEVIN NAHUEL35.848.859
CARRIZO, SERGIO DANIEL23.732.680
CARRIZO NIEVAS, CRISTINA VANESA31.633.392
CASTELLANO, JACQUELINE MILAGROS38.074.276
CASTRO, ANA MARIA34.697.155
CASTRO, ANA MARIA39.376.547
CASTRO, CRISTIAN ANDRES33.322.149
CASTRO, ELENA VICENTA17.882.118
CASTRO, ELSA BEATRIZ41.221.036
CASTRO, MARCELA VERONICA35.848.746
CASTRO, MILAGRO DEL VALLE42.081.955
CASTRO, O EMILCE ANAHI38.078.266
CASTRO, OLGA BEATRZ26.325.063
CASTRO, ROSANA DEL CARMEN26.325.044
CASTRO, ROSANA DEL VALLE23.732.710
CASTRO, SILVIA LILIANA37.646.797
CASTRO, VIRGINIA ELIZABETH33.585.083
CASTRO CARRIZO, PAMELA GISELLE29.883.456
CASTRO CASTAÑON, ROCIO ANGELICA42.451.805
CASTRO DIAZ, CINTIA VERONICA28.525.835
CASTRO GONZALEZ, FERNANDA SOLEDAD35.848.794
CASTRO OLIVARES, MARIA JOSE42.081.932
CASTRO OLIVERA, MARIA JOSE38.594.959
CASTRO ORO, CINTIA MARIBEL41.468.739
CASTRO SOLER, DORA DEL VALLE42.006.204
CATALDO, CARLOS ALBERTO24.343.263
CATALDO, CEFERINO BERNARDO31.979.294
CATALDO, CLAUDIA YANINA29.026.713
CATALDO, OLGA INES17.958.421
CAYUELA, NATALIA NOEMI31.400.781
CAÑADAS, SUSANA ELENA13.742.665
CEPEDA ALVAREZ, MARIA EUGENIA29.588.377
CEPEDA MARTI, GISELA LUCIANA41.531.616
CESPED RIVEROS., JUAN SEBASTIAN30.725.123
CESPEDES, MARIA DEL VALLE38.592.572
CHAVERO, PAMELA LILIANA30.175.537
CHAVERO, VANESA ELISABET33.836.290
CHAVEZ, ANDRES DEL ROSARIO34.329.333
CHAVEZ, CAROLINA DE LOS ANGELES32.083.981
CHAVEZ, CLAUDIO JOAQUIN31.654.411
CHAVEZ, EDGAR GABRIEL33.836.172
CHAVEZ, HECTOR DAMIAN33.836.143
CHAVEZ, JONATHAN ANGEL33.585.406
CHAVEZ, LEONARDO DANIEL25.830.472
CHAVEZ, MARIA ROSA22.218.415
CHAVEZ, MARIA VALERIA30.546.599
CHAVEZ, ROCIO MICAELA35.848.958
CHAVEZ, YAMILA JULIETA37.650.720
CHAVEZ QUIROGA, CINTIA ALEJANDRA34.697.014
CIHORIC, GERMAN ABEL33.429.799
CLAVEL, MARIA LAURA32.940.000
CLAVEL, PAMELA BELEN35.735.703
CLAVEL, ROCIO DEL CARMEN35.848.919
COLARTE, SEGUNDA LUISA4.875.663
COMERIO, YESICA YOHANA35.848.908
CONTRERAS CARRIZO, JESSICA NOELIA35.848.661
CORDOBA, VIRGINIA GLADIS35.848.879
CORDOBA DIAZ, MARIA LUJAN40.728.966
CORRALES, ALICIA MARIA10.503.900
CORREA ALCOTA, ANA CECILIA33.542.490
CORREA PATON, JOSE ALFREDO33.023.000
COZZA, MARCELO ARIEL33.059.521
CRUZ, HECTOR HUGO31.442.348
CUELLO, NAHUEL YAMIL37.924.272
CUELLO BERON, MARIA VIVIANA32.939.880
DARONI, MARCOS ANDRES29.083.382
DAVILA, ENOE DEL VALLE32.939.867
DIAZ, CECILIA FLORENCIA41.468.550
DIAZ, JOSE LUIS30.246.722
DIAZ, JUANA ADALCINTA3.581.310
DIAZ, SERGIO NICOLAS29.177.267
DIAZ CALIVAR, YAMILA ELIZABETH37.965.181
DOMINGUEZ, PAOLA GISEL35.848.766
DOMINGUEZ CORDOBA, ANGELA DAYANA38.078.233
DOMINGUEZ PICON, EMILI YAMILA40.593.096
ELIZONDO, DULCE CARINA39.790.781
ELIZONDO, KAREN DEL VALLE39.525.892
ELIZONDO, LIDIA VERONICA32.083.821
ELIZONDO, MARIA ARACELI38.083.896
ELIZONDO, ROSA AMERICA30.175.517
ELIZONDO AGUIRRE, ANDREA ROCIO38.078.221
ELIZONDO MERCADO, SOLEDAD NOEMI38.078.290
ENCINA, JESICA ANAHI32.939.843
ESCUDERO BUSTO, ELIANA EMILIA33.836.213
ESPEJO BUSTOS, CARLA MARCELA35.735.731
ESPINOZA, JAVIER REYES27.474.094
FARIAS, MARIANA NOEMI35.853.368
FERNANDEZ, ALEXANDER ALFONSO32.083.802
FERNANDEZ, CLAUDIA GABRIELA26.449.049
FERNANDEZ, EDGARDO ARIEL27.685.334
FERNANDEZ, ESTELA MARIA25.243.944
FERNANDEZ, LAURA VIVIANA22.248.066
FERNANDEZ, LISETH38.219.576
FERNANDEZ, MARIA CECILIA32.477.467
FERNANDEZ, ROSA GEMA37.297.425
FERNANDEZ, YANINA BEATRIZ32.939.902
FERNANDEZ CHAVERO., CELINA BELEN33.759.440
FERNANDEZ GONZALEZ, NOLBERTO DARIO34.697.062
FERNANDEZ PONTORIERO, MARILINA37.297.193
FERRER, ELISA ANDREA38.074.692
FERREYRA, HUMBERTO ELIAS21.712.829
FIGUEROA, NESTOR FABIAN33.836.247
FLORES, MARIA ROSA24.195.982
FLORES, NEREA JOHANA39.424.926
FLORES, SILVANO HUGO18.155.737
FLORES ABALLAY, ELIANA YAMILA36.911.420
FLORES M., NESTOR ALFREDO31.324.271
FLORES PEÑA, ALFREDO AAGUSTIN41.531.638
FLORES VEGA, JESICA DANIELA32.877.765
FREDES, LAURA DEOLINDA24.195.950
FREDES, YAMILA EVELIN38.594.913
FREDES, YANINA SOLEDAD29.177.302
FURQUE, MICAELA BEATRIZ40.593.810
GAETA, ALBERTO GONZALO30.641.269
GALEANO, MARA ANABELA37.221.169
GALLARDO GARCES, GRACIELA VERONICA28.005.340
GAMBOA OROZCO, MILENA NOELIA38.074.539
GARCIA, JUAN MANUEL44.916.919
GARCIA, SILVIA DANIELA25.243.910
GARRAMUÑO, MARIA GABRIELA41.957.827
GAÑA, FLAVIA YANINA34.697.139
GE FREDEZ, YESICA ANAHI32.083.873
GIL, NESTOR ARIEL27.617.005
GIL, TATIANA DEOLINDA42.005.874
GIORDANO PUIGSERVER, ROMINA35.848.840
GODOY, MARTA ELIZABETH31.778.938
GOMEZ, ALICIA ROSANA22.248.125
GOMEZ, CARLA ALEJANDRA35.506.620
GOMEZ, JOSE EDUARDO14.646.631
GOMEZ, MABEL24.195.915
GONZALES GUZMAN, JESUS MARTIN35.848.641
GONZALEZ, ALEJANDRA ELIZABETH32.399.733
GONZALEZ, ARIEL FABIO23.634.404
GONZALEZ, CAROLINA DEL VALLE39.904.099
GONZALEZ, CELIA ISABEL40.593.010
GONZALEZ, DOMINGO GILBERTO10.664.083
GONZALEZ, ENRIQUETA DEL CARMEN11.922.811
GONZALEZ, GABRIELA DEL ROCIO39.995.419
GONZALEZ, JOSE DANIEL24.968.596
GONZALEZ, JUAN CARLOS31.400.875
GONZALEZ, LUCAS DANIEL39.525.870
GONZALEZ, LUIS CARLOS36.544.048
GONZALEZ, MARIA EUGENIA32.939.907
GONZALEZ, RAFAELA NATALIA31.005.211
GONZALEZ, SABRINA BRIGIDA39.884.826
GONZALEZ GIL, MARIANELA ELISABET36.251.096
GONZALEZ GIL, VALERIA PAOLA35.511.447
GONZALEZ PASTEN, CYNTIA MARISOL38.593.317
GONZALEZ RIVERO, PABLO ANDRES33.585.039
GONZALEZ SAFFE, MARIO RAUL30.725.114
GONZALEZ VARGAS, DARIO ALBERTO28.040.596
GUERRA ROMERO, ANDREA BELEN39.376.267
GUERRERO GUEVARA, CESAR EBERTO29.358.172
GUEVARA, ANGELA LORENA41.641.347
GUIÑAZU, CELESTE DE LOS MILAGROS41.157.152
HERRERA, MARIA LUCIANA34.697.140
HERRERA, VANINA MARIA29.072.453
IBAÑEZ, LUIS RODOLFO10.664.043
IBAÑEZ CHAVEZ, GABRIELA NOEMI32.083.867
JARA, MICHELLE JENNIFER40.370.226
JOFRE, JUAN OSVALDO32.572.964
JOFRE, LETICIA DEL VALLE34.697.160
JOFRE, MAIRA CELESTE35.848.669
JOFRE, MARA GISEL43.422.702
JOFRE, MARIANA DANIELA35.848.829
JOFRE, ROSANNA BEATRIZ30.641.261
LARA, GRETEL YOHANA36.251.454
LARA, JORGE ALBERTO37.833.321
LARA, LUIS GASTON29.778.462
LARA, RODRIGO FABIAN39.793.266
LARA M., ERIC EZEQUIEL38.463.000
LARA SUBIRE, JULIETA YOHANA35.848.535
LEAL, MARIA DEL CARMEN35.848.981
LEDESMA, CRISTINA DEL CARMEN32.376.578
LEIVA ARIAS, JORGE GERMAN33.166.626
LESCANO, ROSA ELENA34.697.145
LESCANO VILTE., NICOLAS EDGARDO39.525.836
LILLO, CLAUDIA GIIMENA38.594.968
LILLO, ELIZABETH EDIT35.735.704
LILLO, MARIA BELEN35.848.893
LILLO D., SILVANA GABRIELA39.010.561
LIMA, LIDIA MARINA38.217.144
LOPEZ, ANDREA DEL PILAR26.441.759
LOPEZ, CLAUDIO EZEQUIEL35.673.283
LOPEZ, RAMON ANDRES25.937.720
LOPEZ QUIROGA, MARIA CRISTINA34.328.975
LOYOLA, MARIA CRISTINA23.732.781
LUCERO, CECILIA ELENA23.027.865
LUCERO, CRISTIAN LUCAS30.725.050
LUCERO, DIEGO ALEJANDRO34.697.146
LUCERO, JORGE JUAN24.968.503
LUCERO, LILIANA FRANCISCA23.168.286
LUCERO, MARIA SOL38.594.037
LUCERO, OSCAR DANIEL33.836.236
MACIAS, MARIA GABRIELA35.736.430
MALDONADO, CINTHIA TERESA32.477.492
MALLA, MARIA ROSA25.961.452
MALLEA, AURORA FATIMA21.591.719
MARIN, EUGENIA DEL VALLE39.956.597
MARINERO, LOURDES SOLEDAD38.464.002
MARTINES, ERICA ESTHER34.697.024
MARTINEZ AGRAS, ELIANA EDITH34.918.080
MARTINEZ AGRAS, KATIA MARLENE38.078.297
MARTINEZ GONZALEZ, ALEJANDRA BELEN40.593.034
MARTINEZ GONZALEZ, LUIS ARIEL32.083.992
MARTINEZ RIVEROS, MARIA JOHANA35.848.604
MARTINEZ ZALAZAR, MABEL GISELLA35.511.641
MEJIBA, GABRIEL CLAUDIO32.807.604
MELIAN, MARGARITA HELIDA5.975.133
MERCADO, GABRIELA ALEJANDRA37.649.239
MERCADO, SILVANA INES30.175.575
MERELES, ROLANDO ANTONIO29.177.300
MIRANDA, DESIRE TAMARA37.297.110
MIRANDA TEJADA, KATYA ALEJANDRA39.525.853
MIRANDA TEJADA, SILVIA DANIELA38.460.843
MOLINA, LEONARDO RAMON34.697.127
MOLINA, LILIANA MERCEDES35.848.712
MOLINA, PAOLA SOLEDAD35.511.483
MONTAÑA, MELISA ANDREA35.853.249
MONTAÑA DIAZ, NATALIA ELISABET35.848.623
MONTAÑA DIAZ, PATRICIA CECILIA32.083.868
MONTIVERO, PEDRO JESUS27.760.927
MONTIVEROS, FERNANDO MARTIN6.767.103
MONTIVEROS, JOANA DEL CARMEN35.848.517
MONTIVEROS, LORENA VICTORIA35.848.816
MONTIVEROS, VIVIANA BEATRIZ35.848.817
MONTIVEROS OTAROLA, NADIA DEL ROSARIO34.918.100
MORALES, CRISTIAN PEDRO33.836.189
MORALES, ROLANDO FRANCISCO17.223.852
MORAN NIEVAS, ROCIO AYELEN35.848.884
MOREIRA G., GABRIELA EDITH25.395.164
MORENO ITAYAN, TERESA CARMEN10.498.160
MORENO TEJADA, HECTOR24.038.766
MORENO VERON., AGUSTINA DESISE40.471.229
MULET, JUAN JOSE35.735.722
MULET TAPIAS, SOFIA DE LOURDES41.531.620
MURCIANO, TAMARA GUADALUPE18.837.039
MURUA, IRIS CELESTE33.836.112
MURUA, PABLO ROLANDO29.072.455
MURUA ROMERA, WALTER ARIEL37.647.369
MURUA VARGAS, DORIS ELIANA32.939.951
NARVAEZ RODRIGUEZ, JAQUELINA SOLEDAD35.734.871
NAVARRO ZUÑIGA, FLORENCIA LISETTE35.848.957
NIETO, VANESA NATALIA30.071.475
NIEVAS, LEONARDO ANTONIO34.697.126
NIEVAS, LORENA ESTEFANIA30.725.184
NIEVAS, MARIA ISABEL28.425.434
NIEVAS, MICAELA JANET38.594.911
NIEVAS, MONICA BEATRIZ22.248.096
NIEVAS, PATRICIA DEL VALLE20.805.481
NIEVAS, YAMILA ANALUZ29.177.270
NIEVAS MUÑOZ, VIVIANA YAMILA35.735.781
NIEVAS TORRES, MATIAS TOMAS31.400.738
NOVARO, CAMILA BELEN39.524.356
NOVARO, MARIA GABRIELA29.177.338
NUÑEZ VICENTELA, CINTIA ANABELA38.460.936
OLGUIN, ROCIO DEL VALLE41.909.324
OLGUIN, ROXANA ELENA35.848.742
OLIVA, JUAN CARLOS12.450.109
OLIVARES, GLORIA DEL VALLE21.358.679
OLIVER, JOSE ANDRES17.471.247
OLIVERA, RODRIGO IGNACIO41.809.464
OLMOS, FLORENCIA AYELEN43.423.102
ONTIVERO N., GABRIELA FABIANA29.778.461
ONTIVERO NIEVAS, PEDRO EMANUEL34.697.072
ORELLANO GAETA, FERNANDA BELEN37.649.476
ORMEÑO BARBOZA, MARIA MARTA38.075.672
OROPEL, NATALIA BELEN38.016.059
OROZCO, ANALISA GRACIELA35.848.565
OROZCO, LEIZA MICAELA35.848.856
OTAROLA, ELIZABET DEL VALLE32.939.839
OVEJERO RIOS, ROMINA BELEN38.594.987
PACHECO, NATLIA VANESA31.400.735
PALACIO, SILVIA HORTENCIA18.155.782
PAOLA DEL CARMEN, RIVERO HERRERA30.725.100
PASTEN, ESTELA FRANCISCA14.388.956
PASTEN, RITA DEL VALLE34.329.156
PELAITAY, CAROLINA DEOLINDA38.594.904
PELAYES, ELIANA NOEMI39.525.862
PELAYES, LUCIA RAMONA6.185.033
PELAYES MALLEA, ARIEL MATIAS33.095.615
PELAYES QUIROGA, CRISTIAN GABRIEL39.012.198
PEREYRA, ESTHER JANET39.018.122
PEREYRA, PEDRO MIGUEL12.350.874
PEREZ, KEVIN ISMAEL35.848.796
PEREZ, LAURA DANIELA39.995.448
PEREZ, LORENA DEL VALLE32.399.751
PEREZ, MARIA CANDELA40.593.026
PEREZ, MARIA ELIZABET29.177.221
PEREZ, SUSANA GRACIELA23.381.414
PEREZ, VICTORIA MICAELA38.078.219
PEÑA, LIDIA BEATRIZ13.061.582
PICON VERON, MARIA BELEN38.592.374
PIZARRO, IVAN41.776.328
POBLETE, CLAUDIO FERNANDO35.065.013
PONCE, SERGIO ESTEBAN35.922.325
PONCE GONZALEZ, AURORA NATALIA33.095.309
QUEVEDO, MARTIN ALFREDO29.072.432
QUINTEROS LOPEZ, SONIA NURIA30.725.098
QUIROGA, CINTIA VANESA31.400.759
QUIROGA, GABRIELA ELIZABETH.32.939.995
QUIROGA, MICAELA DAYANA39.995.440
QUIROGA, NOELIA FLORENCIA38.072.054
REINOSO, CELESTE LOURDES MARIANA35.735.774
REINOSO, GIMENA YANEL38.219.315
REINOSO A., EVELIN ANABEL45.546.265
REINOSO QUINTERO, LAURA YESICA35.848.685
REINOSO ZARATE, EDUARDO MAXIMILIANO34.100.634
REYNOSO, CAROLINA ALEJANDRA37.924.910
RIBEIRO AGUIRRE, ALICIA VERONICA35.848.693
RIBERO, ROLANDO JAVIER28.726.338
RIOS, LAURA BEATRIZ30.725.183
RIQUELME, DIEGO FRANCISCO32.454.695
RISUEÑO, NORMA INES11.966.939
RIVERO, BEATRIZ MARGARITA26.325.072
RIVERO, ESTELA ALEJANDRA24.968.501
RIVEROS, ADELA NOEMI18.611.368
RIVEROS, ANA MARIA35.848.607
RIVEROS, ANDREA SUSANA33.836.245
RIVEROS, HERMAN SAUL35.848.621
RIVEROS, JUAN ANTONIO30.546.502
RIVEROS, MANUEL RAUL20.130.970
RIVEROS, SILVANA GABRIELA41.909.347
RIVEROS BALMACEDA, MAIRA EMILIA34.697.045
RIVEROS SALINAS, YAMILA IVONE38.461.137
ROCA BAZAN, ALICIA ROXANA35.511.549
RODRIGUEZ, GUSTAVO DANIEL28.425.451
RODRIGUEZ, MACARENA40.962.635
RODRIGUEZ, RODOLFO VICTOR12.450.094
RODRIGUEZ, YANINA GRACIELA32.376.323
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA CRISTINA32.083.845
RODRIGUEZ IBAÑEZ, ANDREA GABRIELA31.510.754
RODRIGUEZ IBAÑEZ, CRISTIAN FELIX33.022.701
ROLDAN, ANA LAURA35.848.678
ROMERO, ANGELA INES13.532.539
ROMERO, FRANCO NICOLAS38.590.947
ROMERO, JESICA DEL VALLE29.177.235
ROMERO, NESTOR MANUEL30.354.759
ROMERO, PAOLA MICAELA29.591.975
ROSELOT DAVILA, MELISA SARA34.917.490
RUARTE, ANDRES VICTOR35.735.708
RUARTE, CARLOS ALBERTO35.848.937
RUARTE, ROSA DEL MILAGRO35.848.891
RUARTE, YAMILA JOANA35.848.569
RUIZ, ANDREA VALERIA27.632.694
RUIZ, ROMINA PAMELA35.848.617
RUIZ CALIBAS, NILDA NANCY32.084.000
SALAS VARGAS, MANUEL ANTONIO32.374.783
SALDIVAR, MARIA VICTORIA37.531.178
SALEM, CARINA GRISELDA25.604.000
SALEM, DOMINGO FEDERICO17.078.283
SALEM, EVELIA DINA18.499.069
SALEM HERRERA, AYELEN SOLEDAD35.848.857
SALINAS, JOHANA ELIANA18.836.515
SAMBRANO, FERNANDA ROCIO39.791.824
SANCHEZ, MARILIN ELIZABETH27.764.081
SANCHEZ, SOFIA FERNANDA39.956.760
SAYA JOFRE, ROMINA MARISOL35.848.993
SAYAGO, KAREN ESTEFANIA39.899.349
SEGOVIA PELLICE, ROMINA ANABEL36.864.641
SEGURA, ERICA LORENA42.663.525
SELEDON, FERNANDO OSCAR34.697.171
SIERRA, MAIRA DEL VALLE34.918.012
SILVA SALCEDO, TERESA DEL ROSARIO30.725.197
SOLER, NOEMI SOLEDAD35.848.733
SOMBRA, ARNALDO DARIO29.177.214
SOMBRA, BRIAN EZEQUIEL37.236.949
SOMBRA, CAMILA JULIETA43.099.262
SOMBRA, DAIANA VANESA37.012.319
SORIA, CLAUDIA CECILIA37.297.870
SORIA, EDUARDO CRISTIAN31.400.893
SORIA MULLER, PAMELA IVELISE31.400.851
SOSA, GERARDO KEVIN40.593.069
SOSA, JAVIER ROLANDO27.196.158
SUAREZ CHAVEZ, MARIELA DAYANA39.651.307
TAPIA, MARIA FERNANDA38.078.246
TEJADA, MARIA AZUCENA42.250.249
TEJADA, MARIO ANTONIO24.195.859
TEJADA, NORA MARCELA27.043.760
TEJADA, OSCAR JESUS39.995.418
TEJADA, PATRICIA ELIANA34.697.019
TEJADA, WALTER LEONZO7.934.765
TEJADA G., INGRID ANTONELA38.590.827
TEJADA GERONE, RODOLFO GUSTAVO18.521.872
TELLO, BELEN ELIZABETH40.368.836
TELLO PAREDES, FERNANDA EMILIANA40.470.027
TORO, JOHANA BELEN35.848.753
TORO, LAURA VIVIANA34.062.037
TORO, VALERIA BELEN32.939.917
TORRES, FLAVIA GUILLERMINA35.848.851
TORRES, MELINA MILAGROS DEL VALLE39.995.684
TORRES, NATALIA ELISABET32.939.891
TORRES, YOEL RONALDO JESUS40.939.329
TRIGO, YESICA ANABEL34.697.075
TULA, LUDMILA ETEL31.276.702
VARAS, SANDRA BETTINA20.551.236
VARAS RIVEROS, ANGEL DANIEL34.698.449
VAZQUE, MARIA LUISA27.196.514
VEDIA, MARIA EUFEMIA13.156.965
VEGA, SANDRA MARISA27.300.990
VEGA, YESICA DEL VALLE36.423.727
VEGA CONTI, JESUS RODOLFO32.374.728
VERA, AMALIA YANINA29.177.255
VERA, OSCAR ALFREDO32.477.471
VERGARA, RODOLFO OMAR24.689.727
VERGARA LUCERO, DAIANA DIOLINDA39.183.394
VERON, PABLO EXEQUIEL38.219.210
VERON, VANINA DEL VALLE37.507.580
VERON FREDES, CELESTE MARIANA35.848.649
VERON FREDES, JOSE ANTONIO34.918.096
VERON PASTEN, MARCELA YANINA41.157.490
VICENTELA, CRISTINA NATIVIDAD33.653.242
VICENTELA, DELIA MARINE35.857.449
VILA, JUAN BAUTISTA41.531.973
VILCHEZ, MARIA DELCARMEN24.735.373
VILLALVA, RICARDO MODESTO12.031.366
VILLANUEVA, KEVIN EZEQUIEL39.012.192
VIVAR BARRAZA, PATRICIA ANDREA26.434.326
ZALAZAR, ANALIA JACQUELINE31.400.701
ZALAZAR, SILVIA ESTHER36.522.822
ZALAZAR OLIVARES, PAMELA DEL CARMEN30.511.071
ZARATE, CLAUDIA ALEJANDRA31.005.177
Grupo 4. Discap.Silla de Ruedas , 4 Viviendas, 4 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
BUSTOS TORES, MARIA BELEN36.254.147
CASTRO, ALBERTO ANTONIO23.732.724
ELIZONDO, YESICA SOLEDAD37.297.103
RIOS, JORGE ENRIQUE32.939.968
Grupo 5. Discap.General , 6 Viviendas, 92 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ABALLAY, MARIA JOSE28.040.607
ALEJO, LUIS MIGUEL33.058.760
ALTAMIRA, ALFREDO JAVIER23.732.748
ALVAREZ RUIZ, MARIA ELENA29.778.432
ANDRADA, RAMON ETANISLAO7.639.544
ANDRADA, VIVIANA ESTHER26.449.028
ARANCIBIA, PATRICIA ADRIANA20.634.323
ARCE, DEOLINDA DEL CARMEN31.637.465
ARCE, ISABEL ADELA18.155.754
ARROYO, MARTA ETELVINA17.457.947
BALMACEDA, ALFREDO DOMINGO11.966.842
BALMACEDA, MARIA CLAUDIA20.805.454
BALMACEDA, NATALIA GABRIELA30.546.534
BARAHONA, MARIELA VANINA26.325.055
BARROSO ESTRELLA, EUGENIO GENARO18.155.736
BENAVIDEZ, JENNIFER CECILIA32.654.221
BENEGAS, SANDRA MONICA20.551.249
BORDON, ZULLY MABEL20.634.448
BRIZUELA, LUIS CIPRIANO14.646.510
CARDOZO, RICARDO SIXTO10.178.853
CARRERA, SILVIA DEL VALLE17.641.973
CARRIZO, JORGE ANTONIO20.942.417
CARRIZO, MARIA INES29.177.288
CARRIZO, RAUL SEBASTIAN30.891.364
CASTILLO, JOSE VICTOR18.155.734
CASTRO, NATALIA PAULA26.204.537
CASTRO, NIDIA EUGENIA14.388.838
CASTRO, NORMA MONICA25.412.901
CESPED, JUAN LINO13.156.973
CESPED, VALERIA DEL VALLE32.034.063
CESPEDES, DALINDA AZUCENA12.450.028
CHAVEZ, ANTONIA DEL ROSARIO14.388.986
CHAVEZ, YESICA ROMINA35.735.733
CORIA, RUBEN ANTONIO22.159.115
DIAZ, DIEGO RAUL30.725.116
DIAZ REINOSO, ELIZABET34.918.085
ELIZONDO, EDUARDO ABEL32.083.811
FERREYRA, GRACIELA PATRICIA22.248.193
FUNEZ DIAZ, VERONICA DEL VALLE29.811.003
GAETA, STELLA MARIS13.853.645
GAMBOA, PATRICIA ROSALIA27.260.413
GASQUE, NELIDA TRINIDAD25.243.965
GODOY, JOSE ANTONIO13.105.683
GONZALEZ, ESTELA NANCY24.426.741
GUARDIA CASTRO, MARIA SOLEDAD39.956.140
HERRERA MUÑOZ, MAURICIO RAMON25.573.520
ILLANES, LUCIANA GISELLA32.753.441
IRAZOQUE, ANITA DETICIA11.966.872
JOFRE, NANCY ILDA17.882.179
JOFRE CHAVEZ, JUAN EDUARDO30.175.597
LASPIUR SANCHEZ, CLAUDIO JAVIER22.658.848
LIMA, GRACIELA SUSANA22.959.622
LIMA, MARTA ROSANA22.003.649
LOPEZ, MIGUEL ANGEL11.481.940
LUCERO LEYES, CAROLINA AMANDA26.204.532
MALLEA, OSVALDO ALFREDO13.853.681
MEGLIOLI, ROSA LIDIA21.608.782
MOLINA, LAURA BEATRIZ16.643.442
MOLINA, LUIS ERCILIO14.388.952
MOLINA, MARINA DEL CARMEN12.450.086
MOLINA, MELISA ELIANA32.374.720
MORALES, FELISA DEL CARMEN11.776.601
MORAN, GABRIELA MONICA24.195.897
NAVARRETE GARRIDO, MARCIA LUZ93.756.458
NIEVAS CARRIZO, NESTOR ADRIAN27.043.966
OLIVERA, ELISA VALERIA28.726.346
OLIVERA, GRISELDA GRACIELA13.532.319
OLIVERA, JONATAN DANIEL33.836.158
ORO, ANDREA ROSA26.839.733
OTAROLA, JONATHAN NICOLAS37.832.989
PAEZ SAAVEDRA, JORGE FRANCISCO92.850.516
PAREDES, JUAN ABENAMAR13.532.490
PEREYRA COBARRUBIA, EDUARDO ALBERTO DARIO30.243.500
PEREZ, GLADYS ESTER20.805.518
POBLETE, DEOLINDA MERCEDES32.083.925
RIOS, PAOLA DEL CARMEN29.778.443
RIOS FERNANDEZ, ELVA LORENA32.083.969
RIVERO, IVANA ESTER32.817.833
RIVERO, MARIA JULIETA35.848.988
RIVEROS, ESTELA MARY11.646.896
RODRIGUEZ, JORGE DANIEL23.381.155
SALEM, ABHUDO FORTUNATO11.481.951
SALEM, LILIANA ISABEL16.643.450
SEGURA DIAZ, GEMA BELEN18.844.456
SORIA, GRACIELA BARBARITA23.017.948
SOSA, ADRIAN ARNALDO23.168.226
TAPIA, LUCIA ALEJANDRA38.594.951
TAPIA, MIGUEL HUGO12.450.170
TEJADA, DIANA BEATRIZ17.457.923
TORO, NOELIA DEL CARMEN30.725.051
VERON, JONATAN ESEQUIEL35.848.878
VERON, JUAN ANTONIO21.798.861
Grupo 6. Fuerzas de Seguridad , 4 Viviendas, 41 Familias lo eligieron
Apellido y Nombre TitularDNI
ALGAÑARAZ TEJADA, OMAR EMANUEL38.459.950
ANDRADA CALIVAR, VERONICA GABRIELA37.005.323
ARAYA, ADRIANA CELESTE35.848.970
BUSTOS, MARCELO EXEQUIEL39.525.845
CALIVAR, JORGE ALFREDO35.736.401
CASTRO, GOMEZ CRISTHIAN EZEQUIEL38.077.646
CASTRO PASTEN, DANIEL ALBERTO26.878.836
CEPEDA GAETA, DAYANA SOLEDAD36.251.870
CESPED, JOSE33.836.249
CHAVEZ, ROSARIO DEL CARMEN30.246.716
CONTRERAS, ALAN EMMANUEL35.735.775
CORDOBA ORO, JOSE ANGELO35.848.887
CORTEZ, LUIS GERARDO29.034.895
DELGADO, RUBEN ANTONIO26.135.669
FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO DANIEL29.264.901
FUNES COSTELA, CRISTIAN RUBEN30.641.248
GAÑA, YESICA CECILIA34.918.053
GRAMAJO PASTEN, NORMAN FEDERICO35.848.973
GUEVARA, ANGEL DARIO34.917.317
IBAÑEZ, FACUNDO LEONEL38.078.276
IBAÑEZ, JORGE LEONARDO35.848.754
JOBRE, CLAUDIA VERONICA32.083.978
LOPEZ, ANTONIO ALBERTO24.700.277
LOYOLA, LUCAS MARIANO38.217.027
MEDINA ESPEJO, NATACHA VERONICA38.217.081
MONTAÑA, LUCAS MATIAS35.848.518
MURUA, ALFREDO RAFAEL22.705.602
NIEVAS TORRES, TAMARA ANABELLA37.648.911
OLIVERA PASTEN, GABRIEL ALEJANDRO39.525.823
ORTIZ, MAURICIO ELIAS34.697.119
PONCE, NESTOR HUGO34.697.085
QUEVEDO, EMILIANO JESUS37.649.341
RIVEROS, MAXIMILIANO NESTOR38.078.230
RODRIGUEZ, EMANUEL ADAN36.397.395
RUIZ IZASA, DIEGO LEANDRO36.424.254
SISTERNA RIVERO, MATIAS EMILIANO36.424.478
TORRES, DEOLINDA BELEN35.735.762
VARGAS, PAOLA LORENA27.632.608
VIDELA, MAXIMILIANO ANDRE34.698.176
ZALAZAR, VILDA YAMILA34.247.395
ZUÑIGA, GUSTAVO GERMAN34.918.017

 

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