El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, respaldó la posibilidad de suspender las PASO para las elecciones nacionales de 2027 y planteó que las discusiones internas de los partidos deben resolverse dentro de cada espacio político. “Yo abono la posibilidad de que las PASO en esta ocasión se suspenda”, afirmó durante una rueda de prensa en la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026.

Orrego pidió que haya una sola elección

Al explicar su postura, el mandatario sostuvo que la ciudadanía reclama que las diferencias internas de las fuerzas políticas se resuelvan sin trasladar esas discusiones al conjunto de los votantes. “Yo soy de las personas que creen que son tiempos donde la gente reclama que las discusiones internas de cada partido se trabajen en cada uno de los partidos, o alianzas que se desarrollan, y que tengamos una sola elección”, expresó.

Orrego también cuestionó el funcionamiento que tuvieron las primarias durante los últimos años. “Estamos en un momento de austeridad, y donde, además, en los últimos tiempos, las PASO claramente no ha tenido, digamos, sentido común”, manifestó.

Las negociaciones nacionales por las PASO 2027

La postura del gobernador se conoce mientras la Casa Rosada busca reunir los votos necesarios en el Congreso para suspender las primarias nacionales del próximo año. Según había informado este medio, las conversaciones encabezadas por el Gobierno incluían a distintos mandatarios provinciales y estaban vinculadas también con las negociaciones por el Presupuesto 2027.

En ese escenario, la presencia de Orrego en la Cumbre de Minería junto a otros gobernadores y funcionarios nacionales adquirió relevancia política. El encuentro también contó con la participación de Diego Santilli, uno de los principales interlocutores del Gobierno nacional en las conversaciones con las provincias.

El debate nacional y la situación electoral de San Juan

La discusión sobre las PASO nacionales debe diferenciarse de las definiciones electorales que corresponden a cada provincia. En el caso de San Juan, el Gobierno de Orrego todavía no había definido la fecha de los comicios de 2027 y trabajaba en una reforma del sistema electoral provincial.

Además, la provincia tiene su propio escenario institucional, marcado por la derogación del Sistema de Participación Abierta Democrática (Sipad), impulsada por el oficialismo local. Por eso, una eventual suspensión de las primarias nacionales no define automáticamente el calendario ni el mecanismo que utilizará San Juan para sus elecciones provinciales.