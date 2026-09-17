Los cuatro principales diques de San Juan estarán preparados para recibir el agua que comenzará a bajar de la Cordillera durante el deshielo. Así lo aseguró el presidente de EPSE, Lucas Estrada, quien afirmó que los embalses se encuentran en condiciones para administrar un eventual incremento de los caudales y que, si se cumplen las proyecciones que actualmente se manejan, podrían llegar a llenarse.

Se trata de Quebrada de Ullum, Punta Negra y Los Caracoles, sobre el sistema del río San Juan, y Cuesta del Viento, sobre el río Jáchal.

“Si las condiciones se terminan dando, deberíamos tener los tres embalses sobre el río San Juan completos, pero también el embalse Cuesta del Viento en el río Jáchal, que serían los cuatro en realidad”, afirmó Estrada.

Sin embargo, el titular de EPSE evitó dar por confirmado ese escenario. La Provincia todavía espera el pronóstico hídrico oficial que el Departamento de Hidráulica dará a conocer en octubre y que permitirá tener una estimación más precisa del volumen de agua disponible durante la temporada.

“No queremos estimar ningún pronóstico porque no es nuestra obligación, pero si efectivamente se dan los pronósticos públicos que algunos ya están haciendo con la superficie cubierta de nieve y demás, podríamos tener todos los embalses completos”, sostuvo.

Preparados para recibir el agua

Más allá de cuánto caudal finalmente aporte el deshielo, Estrada aseguró que los embalses están preparados para recibirlo y explicó que existe una planificación específica para administrar su llenado.

Según señaló, los niveles fueron llevados lo más abajo posible dentro de las condiciones de seguridad para generar capacidad de almacenamiento ante el agua que llegará durante los próximos meses.

“Lo que hemos hecho es justamente vaciarlos al máximo dentro de la cuota de seguridad para poder recibir toda esa agua de forma controlada y no tener que verter ni desperdiciar ni una sola gota”, explicó.

El manejo también contempla mantener una porción disponible en los embalses para amortiguar eventuales crecidas y evitar vertimientos descontrolados.

A esta planificación se suman los trabajos de mantenimiento previstos en Quebrada de Ullum, Punta Negra, Los Caracoles y Cuesta del Viento. La Provincia abrió una licitación por más de $1.061 millones para realizar durante un año intervenciones en drenajes, caminos internos, accesos, desagües, playas de maniobra y otros sectores necesarios para la conservación de las presas.

En Ullum, además, durante agosto se realizó una apertura controlada del descargador de fondo como parte del mantenimiento preventivo del complejo.

Una nueva válvula para Cuesta del Viento

Estrada también confirmó avances en una de las principales intervenciones de Cuesta del Viento. La nueva válvula de chorro hueco ya se encuentra en la central hidroeléctrica y comenzaron los trabajos para su instalación y puesta en marcha.

“La válvula de chorro hueco de la Central Cuesta del Viento ya está en la central. Están ahora en los trabajos de instalación y ya puesta en marcha”, explicó.

La nueva estructura reemplazará a una válvula que, según Estrada, tenía pérdidas y presentaba dificultades para regular caudales, especialmente aquellos destinados al riego durante los meses de menor demanda.

Con estas intervenciones, San Juan se prepara para un escenario hídrico diferente al de los últimos años. La cantidad de agua que finalmente ingresará a los cuatro embalses quedará definida con mayor precisión cuando Hidráulica presente en octubre su pronóstico oficial.