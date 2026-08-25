El Gobierno argentino buscó bajar la tensión diplomática con Chile y ratificó oficialmente su postura respecto del Estrecho de Magallanes, luego de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que habían generado una fuerte reacción del país vecino.

A través de un comunicado, la Cancillería argentina aclaró que la posición nacional sobre el extremo austral está delimitada por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, acuerdos que, según señaló, “rigen plenamente y son considerados definitivos”.

El pronunciamiento oficial se conoció después de que Valverde incluyera al Estrecho de Magallanes entre las zonas vinculadas con la soberanía argentina. Sus dichos provocaron el rechazo de autoridades chilenas, que remarcaron que el paso interoceánico forma parte íntegramente del territorio de Chile.

Argentina busca evitar una escalada

La controversia había escalado luego de que el Gobierno chileno anunciara el envío de una nota formal de protesta a la Argentina.

Ante ese escenario, la Cancillería argentina decidió ratificar los acuerdos vigentes y, al mismo tiempo, destacar la importancia estratégica de la región austral para el país.

Según el comunicado, esa mirada está vinculada con los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de la relevancia que tienen esas zonas por sus recursos naturales y las rutas del comercio internacional.

Sin embargo, Buenos Aires puso el foco en mantener los canales de diálogo y la cooperación con Chile. Entre los ejes mencionados aparecen la cooperación antártica, los operativos conjuntos de la Patrulla Antártica Naval Combinada y proyectos para la protección ambiental de la Antártida.

De esta manera, el Gobierno argentino intenta dar por superado el conflicto generado por las declaraciones del jefe militar y encauzar la relación bilateral mediante las vías institucionales, sin modificar la postura establecida por los tratados vigentes.