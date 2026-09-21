La Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desarrolló un valioso trabajo conjunto con especialistas en ecología acuática y biología pesquera para generar información sobre los ambientes acuáticos de la provincia de San Juan. En este marco, los expertos llevaron a cabo una investigación exhaustiva en los embalses de Punta Negra, Caracoles y Ullum para profundizar en el conocimiento de los ecosistemas hídricos locales. Durante las jornadas de campo, los investigadores recorrieron los tres espejos de agua, donde realizaron relevamientos y tomaron muestras en diferentes puntos estratégicos. Los estudios permitieron analizar las características del agua y diversas variables relacionadas con el funcionamiento de estos ambientes.

Análisis limnológicos y biológicos

Entre los parámetros evaluados durante las mediciones en terreno se incluyeron oxígeno, temperatura, pH y conductividad. Asimismo, los análisis abarcaron la determinación de nutrientes y clorofila. El trabajo científico contempló estudios cualitativos y cuantitativos de fitoplancton y zooplancton, junto con el registro de otras variables limnológicas fundamentales para conocer el estado y funcionamiento de estos cuerpos de agua.

Capacitación sobre fauna e investigación

Las labores de campo se complementaron con la capacitación "San Juan Pesca con Ciencia", realizada el 19 de septiembre en las instalaciones del Parque de la Biodiversidad. Durante la jornada se abordaron la caracterización de los embalses, las condiciones del agua, las comunidades acuáticas presentes y la biología de los peces. También se trabajó sobre el crecimiento de los peces, la pesca y su conservación, las enfermedades y mortandades de peces, además de herramientas y metodologías para el estudio de los ambientes acuáticos continentales.

Aporte de especialistas científicos

La capacitación estuvo a cargo de Miguel Mancini, Fabián Grosman, Omar Del Ponti, Pablo Sanzano, Víctor Salinas y Juan Marzuoli, profesionales vinculados a distintas universidades e instituciones científicas del país, con una dilatada experiencia en el estudio de ambientes acuáticos continentales y recursos pesqueros.