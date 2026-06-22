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Estudiantes de 42 escuelas de Rawson hicieron la promesa a la Bandera

Este lunes, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, culminó una nueva edición de “El compromiso nos une” que reunió 42 instituciones educativas de Rawson.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El acto de promesa a la Bandera tuvo lugar en el Complejo La Superiora con la participación de 1.400 estudiantes.

 

La Municipalidad de Rawson concluyó con éxito una nueva edición de "El Compromiso nos une 2026", la propuesta educativa y patriótica que permitió a 1.416 alumnos de cuarto grado pertenecientes a 42 establecimientos educativos del departamento realizaran la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina.

La iniciativa, organizada por el área de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, se desarrolló durante los días 18, 19 y 22 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, convirtiéndose una vez más en un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, familias y autoridades.

La última jornada tuvo lugar este lunes 22 de junio, marcando el cierre de tres días cargados de emoción y sentimiento patrio. En esta instancia participaron 340 alumnos de 14 instituciones educativas, quienes reafirmaron su compromiso con los valores que representa nuestra enseña nacional.

Durante las diferentes jornadas, niños y niñas de todo Rawson vivieron uno de los momentos más importantes de su trayectoria escolar, en un acto que simboliza el respeto por la historia, la identidad nacional y el compromiso ciudadano. La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los valores de pertenencia, solidaridad, responsabilidad y amor por la Patria, acompañando el crecimiento de las nuevas generaciones desde una mirada educativa y comunitaria.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, expresó que “ver a más de 1.400 chicos y chicas de Rawson prometer lealtad a nuestra Bandera Argentina es una enorme alegría y una gran responsabilidad. En cada uno de ellos está el futuro de nuestra comunidad y de nuestro país. Por eso seguimos impulsando espacios que fortalezcan los valores, la identidad y el compromiso ciudadano desde la educación".

Además, afirmó que "representa mucho más que una ceremonia escolar. Es un encuentro de toda la comunidad educativa, de las familias y del Estado para reafirmar los principios que nos unen como argentinos y que queremos transmitir a las nuevas generaciones”, concluyó el jefe comunal.

La edición 2026 reunió a estudiantes de escuelas públicas, privadas, de educación especial y programas educativos del departamento, reflejando el espíritu inclusivo de una actividad que ya forma parte del calendario institucional de Rawson.

Las jornadas se distribuyeron en cuatro actos: el 18 de junio por la mañana, con la participación de 374 alumnos de ocho instituciones; el mismo día por la tarde, con 385 estudiantes de 16 establecimientos; el 19 de junio por la mañana, con 317 alumnos de cuatro escuelas; y finalmente hoy 22 de junio por la mañana, con 340 estudiantes pertenecientes a 14 instituciones educativas.

Desde la Municipalidad de Rawson destacaron el acompañamiento de las comunidades educativas, el compromiso de docentes y directivos, y el acompañamiento de las familias que fueron parte de cada ceremonia.

Con la finalización de "El Compromiso Nos Une 2026", Rawson reafirma su compromiso con la educación y la formación ciudadana, promoviendo espacios que fortalecen la identidad nacional y permiten que cientos de estudiantes vivan de manera colectiva uno de los actos más significativos de su vida escolar.
 

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