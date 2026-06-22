La Municipalidad de Rawson concluyó con éxito una nueva edición de "El Compromiso nos une 2026", la propuesta educativa y patriótica que permitió a 1.416 alumnos de cuarto grado pertenecientes a 42 establecimientos educativos del departamento realizaran la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina.

La iniciativa, organizada por el área de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, se desarrolló durante los días 18, 19 y 22 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, convirtiéndose una vez más en un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, familias y autoridades.

La última jornada tuvo lugar este lunes 22 de junio, marcando el cierre de tres días cargados de emoción y sentimiento patrio. En esta instancia participaron 340 alumnos de 14 instituciones educativas, quienes reafirmaron su compromiso con los valores que representa nuestra enseña nacional.

Durante las diferentes jornadas, niños y niñas de todo Rawson vivieron uno de los momentos más importantes de su trayectoria escolar, en un acto que simboliza el respeto por la historia, la identidad nacional y el compromiso ciudadano. La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los valores de pertenencia, solidaridad, responsabilidad y amor por la Patria, acompañando el crecimiento de las nuevas generaciones desde una mirada educativa y comunitaria.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, expresó que “ver a más de 1.400 chicos y chicas de Rawson prometer lealtad a nuestra Bandera Argentina es una enorme alegría y una gran responsabilidad. En cada uno de ellos está el futuro de nuestra comunidad y de nuestro país. Por eso seguimos impulsando espacios que fortalezcan los valores, la identidad y el compromiso ciudadano desde la educación".

Además, afirmó que "representa mucho más que una ceremonia escolar. Es un encuentro de toda la comunidad educativa, de las familias y del Estado para reafirmar los principios que nos unen como argentinos y que queremos transmitir a las nuevas generaciones”, concluyó el jefe comunal.

La edición 2026 reunió a estudiantes de escuelas públicas, privadas, de educación especial y programas educativos del departamento, reflejando el espíritu inclusivo de una actividad que ya forma parte del calendario institucional de Rawson.

Las jornadas se distribuyeron en cuatro actos: el 18 de junio por la mañana, con la participación de 374 alumnos de ocho instituciones; el mismo día por la tarde, con 385 estudiantes de 16 establecimientos; el 19 de junio por la mañana, con 317 alumnos de cuatro escuelas; y finalmente hoy 22 de junio por la mañana, con 340 estudiantes pertenecientes a 14 instituciones educativas.

Desde la Municipalidad de Rawson destacaron el acompañamiento de las comunidades educativas, el compromiso de docentes y directivos, y el acompañamiento de las familias que fueron parte de cada ceremonia.

Con la finalización de "El Compromiso Nos Une 2026", Rawson reafirma su compromiso con la educación y la formación ciudadana, promoviendo espacios que fortalecen la identidad nacional y permiten que cientos de estudiantes vivan de manera colectiva uno de los actos más significativos de su vida escolar.

