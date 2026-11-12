En una noche vibrante y repleta de emociones disputada en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia en un tiempo suplementario de puro infarto. El conjunto dirigido por el Cacique Alexander Medina acarició la gloria en los 90 minutos reglamentarios, sufrió un golpe durísimo sobre el final, pero sacó chapa de su estirpe copera para quedarse con el título gracias a un cabezazo letal de Lucas Alario.

Un arranque de dientes apretados

El encuentro comenzó con la máxima tensión propia de una final. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, ambos equipos se medirían sin sacarse ventajas. El Pincha mostró destellos de mayor lucidez en los metros finales con los intentos de Fabricio Pérez y las proyecciones por las bandas, mientras que la Lepra mendocina apostó al orden táctico y a la fricción en el medio campo, dejando un 0-0 cerrado al término de la primera mitad que reflejaba la paridad absoluta.

El show de Guido Carrillo y el agónico despertar de la Lepra

La historia cambió radicalmente en el complemento. El inoxidable Guido Carrillo se transformó en la gran figura de la noche: a los 9 minutos, apareció libre por el segundo palo para conectar un tremendo cabezazo de córner que abrió el marcador (1-0). Con la ventaja a favor, Estudiantes controló los hilos del juego y, a los 67 minutos, estiró la diferencia tras una jugada en velocidad de Carrillo que culminó en un rebote desafortunado del defensor Iván Villalba para el 2-0.

Con el marcador adverso y el tiempo cumplido, parecía que la copa viajaba rumbo a La Plata. Sin embargo, Independiente Rivadavia demostró rebeldía en el tramo final. A los 88 minutos, Matías Fernández desbordó por la izquierda y mandó un centro preciso que José Florentín transformó en el descuento (2-1). Y cuando se moría el partido, en el minuto 95 y en la última jugada de la noche, el propio Villalba se rehízo de su error anterior y decretó el agónico 2-2, mandando la definición directamente al tiempo suplementario.

El golpe de Alario y la consagración en el alargue

El tiempo extra arrancó con el peso psicológico del empate para los platenses, pero el carácter del equipo pudo más. A los 6 minutos del primer tiempo suplementario, el ingresado Lucas Alario ganó en las alturas dentro del área y metió un frentazo implacable para sentenciar el 3-2 definitivo.

En el complemento del alargue, el Pincha debió aguantar los embates desesperados de los mendocinos. Fernando Muslera se lució bajo los tres palos con una tapada providencial ante un remate de Sartori, y el equipo resistió incluso con la expulsión de su entrenador, Alexander Medina.

Con el pitazo final, desató el festejo albirrojo. Estudiantes sufrió más de la cuenta, pero demostró una vez más que su mística copera está intacta para añadir una nueva estrella a su rica historia.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Luis Sequeira, Leonel Bucca; y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.