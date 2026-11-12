El fútbol argentino vuelve a poner un trofeo en juego este jueves en Córdoba: Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán desde las 20 en el estadio de Belgrano para definir una nueva edición de la Supercopa Argentina.

El encuentro, que llega apenas cuatro días después de la consagración de Boca como el mejor equipo de la tabla anual y en la antesala de los play offs, contará con transmisión en vivo de ESPN y Disney+ Premium, bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Más allá de la gloria de sumar una nueva estrella oficial, el partido en suelo cordobés esconde un incentivo adicional de peso: el equipo que se consagre campeón obtendrá automáticamente la clasificación a la Recopa de Campeones, certamen que reunirá a los ganadores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

El presente de Estudiantes, con la mira en la Libertadores

El conjunto platense atraviesa un mes que puede quedar en la historia grande del club, ya que en poco más de 15 días se medirá frente al Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente.

Sin embargo, en el plano doméstico, el equipo dirigido por Alexander Medina llega tras una floja actuación en el Torneo Clausura, competencia en la que quedó eliminado en la fase regular al no lograr meterse entre los mejores ocho de la Zona A. El Pincha —que tiene en el arco a Fernando Muslera— accedió a esta definición de la Supercopa Argentina gracias a haber conquistado el Trofeo de Campeones del año pasado, tras superar en un apretado duelo a Platense.

La ilusión de Independiente Rivadavia tras su gran temporada

En la vereda de enfrente, Independiente Rivadavia —con Nicolás Bolcatto bajo los tres palos— fue uno de los grandes animadores del fútbol argentino durante el año, compitiendo hasta el tramo decisivo por el título de Campeón de Liga que finalmente quedó en manos de Boca por liderar la tabla anual. Aunque la Lepra mendocina encabezó las posiciones durante gran parte de la temporada, fue perdiendo resto físico y futbolístico en el cierre y se despidió de la pelea de manera prematura, llegando sin chances a la última jornada.

El plantel conducido técnicamente por Alfredo Berti se ganó su lugar en esta final en Córdoba gracias a la histórica consagración obtenida en la Copa Argentina 2025, torneo en el que levantó el trofeo tras imponerse en la definición por penales ante Argentinos Juniors.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Luis Sequeira, Leonel Bucca; y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.