En una vibrante y disputada final de la Supercopa Argentina llevada a cabo en el estadio del barrio Alberdi, en Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata empatan en la final 2 a 2.

El inoxidable Guido Carrillo apareció por sorpresa sobre el segundo palo a la salida de un córner para encajar un terrible cabezazo a la red en el segundo tiempo del partido, anotando así el primer tanto.

Pero después, Guido Carrillo le ganó en velocidad a Iván Villalba, ingresó al área e intentó enganchar, la pelota le rebotó a Villalba y se metió pegada contra el palo derecho de Emmanuel Gómez Riga, como gol en contra y el segundo tanto para el pincharrata.

Matías Fernández desbordó sobre la banda izquierda y levantó un centro cabeceado por José Florentín para marcar el descuento en el estadio Julio César Villagra.

Estudiantes tenía el partido en un puño con los goles de Guido Carrillo e Iván Villalba en contra en el segundo tiempo, pero Independiente Rivadavia se despertó en el último cuarto de hora. José Florentín descontó a los 85 minutos y, en la última jugada, Villalba se tomó revancha y equilibró el trámite en el arco ajeno para llevar todo al tiempo suplementario.

Ahora en el primer tiempo del alargue, Lucas Alario le devolvió la ventaja al Pincha con un cabezazo letal dentro del área con el que estableció el 3 a 2 en un partido infartante y con resultado abierto.

El encuentro, cargado de tensión y con un ritmo frenético en la mitad de la cancha, dejó abierta una definición en la que ambos finalistas expusieron sus credenciales en busca de la gloria nacional.

La primera mitad se caracterizó por la intensidad táctica y el despliegue físico de dos equipos que no se guardaron nada. Por el lado del conjunto mendocino, la gran sorpresa de la noche estuvo en el arco con la alineación de Manuel Gómez Riga como titular en lugar de Nicolás Bolcato, una apuesta del cuerpo técnico que respondió con seguridad ante las embestidas del Pincha.

En tanto, los dirigidos por Eduardo Domínguez plantaron batalla con su habitual rigor táctico, moviendo los hilos a través de Santiago Ascacibar y buscando lastimar con la potencia ofensiva de Tiago Palacios y Correa.

Desarrollo del primer tiempo

A medida que el reloj avanzaba, el trámite ganó en emoción y las áreas comenzaron a calentarse. La Lepra intentó inquietar mediante transiciones rápidas y jugadas de pelota detenida comandadas por sus hombres de experiencia, obligando a trabajar con atención a la última línea platense. Sin embargo, la ocasión más clara de peligro llegó sobre el final de la etapa inicial para el Pincha.

Tras una certera combinación colectiva en tres cuartos de cancha, Federico Fernández ganó el espacio dentro del área y sacó un tremendo remate de zurda que reventó de lleno el travesaño del arco defendido por Gómez Riga, ahogando el grito sagrado de toda la parcialidad albirroja y dejando en claro que el peligro rondaba permanentemente.

Con el marcador en tablas y las pulsaciones a mil, ambos equipos regresaron a los vestuarios bajo un clima de absoluta paridad, sabiendo que el margen de error en el complemento será mínimo para consagrarse campeones de la Supercopa.

El presente de Estudiantes, con la mira en la Libertadores

El conjunto platense atraviesa un mes que puede quedar en la historia grande del club, ya que en poco más de 15 días se medirá frente al Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente.

Sin embargo, en el plano doméstico, el equipo dirigido por Alexander Medina llega tras una floja actuación en el Torneo Clausura, competencia en la que quedó eliminado en la fase regular al no lograr meterse entre los mejores ocho de la Zona A. El Pincha —que tiene en el arco a Fernando Muslera— accedió a esta definición de la Supercopa Argentina gracias a haber conquistado el Trofeo de Campeones del año pasado, tras superar en un apretado duelo a Platense.

La ilusión de Independiente Rivadavia tras su gran temporada

En la vereda de enfrente, Independiente Rivadavia —con Nicolás Bolcatto bajo los tres palos— fue uno de los grandes animadores del fútbol argentino durante el año, compitiendo hasta el tramo decisivo por el título de Campeón de Liga que finalmente quedó en manos de Boca por liderar la tabla anual. Aunque la Lepra mendocina encabezó las posiciones durante gran parte de la temporada, fue perdiendo resto físico y futbolístico en el cierre y se despidió de la pelea de manera prematura, llegando sin chances a la última jornada.

El plantel conducido técnicamente por Alfredo Berti se ganó su lugar en esta final en Córdoba gracias a la histórica consagración obtenida en la Copa Argentina 2025, torneo en el que levantó el trofeo tras imponerse en la definición por penales ante Argentinos Juniors.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Luis Sequeira, Leonel Bucca; y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.