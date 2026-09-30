Rosario Central celebró este martes la obtención de la Supercopa Internacional 2026 con una caravana junto a sus hinchas por Rosario, pero los festejos quedaron marcados por las provocaciones dirigidas a Estudiantes de La Plata y, particularmente, a su presidente, Juan Sebastián Verón.

Durante la celebración, los futbolistas del Canalla exhibieron un ataúd de cartón pintado de rojo con el nombre, la imagen y las iniciales de Verón, acompañado por la inscripción “Q.E.P.D.”. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron la reacción de la dirigencia del club platense.

Además, el defensor Gastón Ávila apareció con una remera que tenía la bandera de Inglaterra y una imagen de Verón, en referencia a las críticas que el exfutbolista recibió por su actuación frente a Inglaterra en el Mundial de 2002.

Los jugadores también acompañaron cánticos contra Estudiantes y realizaron un particular minuto de silencio dedicado al conjunto platense durante la caravana.

La respuesta de los dirigentes de Estudiantes

La reacción del Pincha no tardó en llegar. El vicepresidente Martín Gorostegui compartió en sus redes sociales una imagen del polémico ataúd y respondió con ironía a las declaraciones de Ángel Di María posteriores a la final.

El capitán de Rosario Central había dicho después del partido: “No hicimos nada para que pase lo que pasó”, en referencia a los incidentes registrados luego del encuentro.

Gorostegui retomó esa frase para cuestionar los festejos del plantel rosarino y dejar expuesto el contraste entre aquellas declaraciones y las imágenes que aparecieron durante la celebración.

Por su parte, el secretario de Finanzas de Estudiantes, Juan Manuel Ongay, apuntó directamente contra la AFA. “Miren a las carmelitas. Imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, ¿no?”, publicó en sus redes sociales.

Una rivalidad que viene desde hace tiempo

La tensión entre ambos clubes se profundizó durante el último año. Rosario Central obtuvo el reconocimiento como ganador de la tabla anual 2025, una decisión que generó cuestionamientos de Estudiantes.

Posteriormente, cuando ambos equipos volvieron a enfrentarse por el Torneo Clausura, los futbolistas del Pincha realizaron el conocido pasillo de espaldas cuando Central ingresó al campo como campeón, una escena que alimentó la rivalidad entre las instituciones.

La final de la Supercopa Internacional volvió a elevar la tensión. Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes en Santiago del Estero y se quedó con el título. Tras el encuentro hubo cruces entre los protagonistas y el árbitro Darío Herrera presentó posteriormente un informe en el que mencionó a Verón y otros dirigentes de Estudiantes.

Ahora, las imágenes de los festejos abrieron un nuevo capítulo en la disputa y dejaron planteado el reclamo de la dirigencia platense para que los organismos disciplinarios del fútbol argentino evalúen lo ocurrido.