Cientos de estudiantes ingresaron este miércoles al edificio de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno, para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó en el exterior, pero luego los manifestantes ingresaron al edificio, donde se registraron empujones con guardias de seguridad y efectivos de la Policía Federal.

Los estudiantes que lograron superar el cordón de seguridad se sentaron en el piso y realizaron una protesta dentro de las instalaciones. “Somos estudiantes de la UBA. Vamos a hacer una sentada pacífica”, expresaron algunos de los manifestantes, mientras reclamaban una reunión con las autoridades.

La movilización se produjo un día después de una decisión de la Justicia Federal que declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de la ley.

Qué reclaman los estudiantes

Además del cumplimiento de la norma, los estudiantes exigieron un aumento de las Becas Progresar y la aplicación efectiva del boleto educativo.

El reclamo también incluyó mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios, junto con políticas integrales de salud mental para la comunidad educativa.

Los manifestantes sostienen que el financiamiento resulta clave para garantizar el funcionamiento de las universidades y las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes.

La Justicia ordenó aplicar la ley

El conflicto se profundizó luego del fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que dejó sin efecto el tramo del decreto 759/2025 utilizado por el Gobierno para impedir la ejecución de la norma.

La ley había sido aprobada por el Congreso y ratificada luego del veto presidencial del año pasado. Aunque el Gobierno la promulgó formalmente, su aplicación quedó frenada bajo el argumento de que las actualizaciones salariales y presupuestarias no establecían las partidas específicas de las que surgirían los recursos.

El juez Martín Cormick consideró que esa estrategia constituyó un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional.

La resolución intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata con la ley y garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.

La protesta estudiantil frente y dentro del Palacio Pizzurno se produjo en este contexto, mientras las universidades reclaman que las disposiciones de la ley de Financiamiento Universitario comiencen a aplicarse.