Estudiantes de La Plata llegó a un acuerdo con Flamengo y, de no mediar imprevistos, jugará en UNO el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro ante el conjunto brasileño se disputará el jueves 15 de octubre a las 21:30.

La principal dificultad estaba relacionada con la capacidad del estadio para recibir a los hinchas visitantes. UNO puede albergar 32.000 personas, pero no podía garantizar los 4.000 lugares para visitantes exigidos por Conmebol.

Hubo acuerdo por los sectores

En las últimas horas, las dirigencias de ambos clubes llegaron a un acuerdo para realizar una redistribución de los sectores del estadio. De esta manera, y siempre que no aparezcan imprevistos, Estudiantes podrá recibir a Flamengo en su propia cancha.

La revancha de la serie se disputará una semana después en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El segundo encuentro está programado para el jueves 22 de octubre a las 21:30.

La otra semifinal

La otra serie de semifinales de la Copa Libertadores será protagonizada por Fluminense y Palmeiras. La ida se jugará el 14 de octubre en Río de Janeiro, mientras que la revancha será el 21 de octubre en San Pablo.

Los ganadores de ambas series se enfrentarán por el título continental en el estadio Centenario de Montevideo. La final está prevista para el sábado 28 de noviembre.