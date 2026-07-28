Estudiantes usan lentes con IA para copiar en exámenes universitarios

Se conoció que un estudiante identificado como Lin fue sorprendido el pasado uno de julio mientras intentaba copiar en un examen de la Universidad Agrícola del Sur de China. El joven utilizaba anteojos equipados con inteligencia artificial en el campus de la ciudad de Guangzhou.

Los supervisores detectaron la maniobra solo 10 minutos después de iniciada la evaluación debido a un destello inusual en la montura. Este incidente refleja una tendencia creciente entre alumnos que buscan asegurar su ingreso a centros de educación superior mediante tecnología de vanguardia.

El equipo confiscado es el modelo Leqi, el cual integra cuatro grandes modelos de lenguaje denominados Deepseek, Tongyi Qianwen, Zhipu y Doubao. Este sistema otorga a los usuarios la capacidad de resolver problemas visualmente sin emitir comandos de voz.

El diseño permite capturar imágenes directas del papel del examen para obtener respuestas automáticas. El método consistía en presionar el marco cerca de la sien para fotografiar las consignas. Aunque el implicado intentó ocultar el diodo emisor de luz, los docentes notaron un reflejo verde desde ciertos ángulos y procedieron a interrumpir la prueba tras la confesión del alumno.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde otros usuarios revelaron tácticas para evadir controles con calcomanías opacas de bajo costo que cubren la luz del aparato. En el mercado digital, el alquiler de estos dispositivos se ofrece desde los 200 yuanes e incluye manuales para configurar modos silenciosos y de bajo brillo para no despertar sospechas.

Este tipo de fraudes se registra con frecuencia en provincias como Hubei, Henan y Pekín, generando inquietud por la falta de preparación docente ante la tecnología de consumo.

Al respecto, Lin Che, gerente de producto especializado en este sector, comentó que "En el futuro cercano, los lentes con inteligencia artificial serán casi indistinguibles de los convencionales, lo que dificultará aún más el trabajo de los supervisores". Actualmente, las instituciones aplican como única medida preventiva revisiones manuales exhaustivas a los estudiantes que concurren con lentes de marco grueso.