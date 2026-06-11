Estudiar ciberseguridad en San Juan, una carrera con alta demanda laboral

La ciberseguridad se consolidó como una de las áreas tecnológicas con mayor proyección laboral en Argentina y también despierta interés en San Juan. En ese contexto, y tras las declaraciones del licenciado en Recursos Humanos Alejo Rodríguez en el programa Te lo tengo que decir, de HUARPE TV, sobre los perfiles más buscados por las empresas, cada vez más personas buscan información sobre dónde estudiar esta especialidad y qué opciones existen en la provincia.

Rodríguez ubicó a la tecnología entre los rubros con mejores perspectivas laborales junto a la minería y la salud. "Estamos atravesando una transformación muy grande del mercado laboral a nivel mundial y San Juan no escapa a esa realidad", afirmó durante la entrevista.

Además, destacó que los especialistas vinculados al desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad forman parte de los perfiles más requeridos por las empresas.

"La inteligencia artificial todavía no está ni cerca de su potencial real de implementación en el trabajo. Apenas estamos viendo una pequeña parte de lo que puede generar", señaló.

¿Se puede estudiar ciberseguridad en San Juan?

Actualmente no existe una carrera universitaria presencial específica de Ciberseguridad en San Juan. Sin embargo, quienes buscan desarrollarse en este campo cuentan con una alternativa vinculada al sector tecnológico dentro de la Universidad Nacional de San Juan.

La Licenciatura en Sistemas de Información, que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tiene una duración aproximada de cinco años y brinda conocimientos en programación, redes informáticas, bases de datos, sistemas operativos y desarrollo de software. Se trata de una formación que permite posteriormente orientarse hacia la seguridad informática mediante cursos, certificaciones o especializaciones.

Las alternativas para estudiar online

Para quienes buscan una carrera enfocada directamente en la ciberseguridad, las principales opciones disponibles pueden cursarse a distancia desde San Juan.

Una de ellas es la Licenciatura en Seguridad Informática de la Universidad Siglo 21, una carrera de cuatro años de duración orientada a la protección de sistemas, auditoría informática, gestión de riesgos y análisis de vulnerabilidades.

Otra propuesta es la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la Universidad del Gran Rosario, con una duración de dos años y medio y una formación enfocada en prevención de ataques informáticos, protección de datos y gestión de incidentes de seguridad.

También existen ofertas terciarias y técnicas de menor duración que permiten obtener una rápida inserción laboral en el sector.

Una profesión con proyección

La ciberseguridad se ocupa de proteger sistemas, redes, aplicaciones y datos frente a amenazas digitales como el robo de información, el phishing, los virus informáticos o los ataques de ransomware.

En un escenario donde las empresas avanzan hacia una mayor digitalización, la necesidad de profesionales especializados continúa creciendo. Bancos, organismos públicos, compañías tecnológicas, hospitales y empresas privadas demandan cada vez más personal capacitado para prevenir y responder ante incidentes informáticos, una tendencia que promete mantenerse durante los próximos años.