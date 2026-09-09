Un estudio sobre endeudamiento doméstico realizado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora reveló que el 75% de las personas con deudas padece o padeció ansiedad, estrés, angustia o depresión.

La investigación, impulsada por la Red de Desendeudamiento Comunitario (ReDes), expuso la severa afectación de la morosidad sobre la salud mental y la vida cotidiana, destacando que el 62% de los encuestados manifestó serios problemas para dormir como consecuencia directa del estrés financiero.

El relevamiento, que abarcó 450 casos en el segundo distrito más poblado del conurbano bonaerense —donde la tasa de mora alcanza el 22,22% con casi 260.000 deudores únicos—, muestra una tendencia al aislamiento social y la postergación de proyectos.

Un 60% de los afectados redujo o abandonó reuniones familiares y sociales, la mitad dejó de realizar actividades de esparcimiento o bienestar, un 50% manifestó sentir vergüenza o culpa al hablar de sus compromisos financieros, y un 40% pospuso decisiones importantes.

Pese a este escenario, más del 80% reconoció no haber realizado consultas formales sobre sus tarjetas, intereses abusivos o entidades financieras.

La iniciativa fue gestada por la concejala Paula Montenegro en abril de 2026 frente a la profundización de la morosidad cotidiana, donde las familias recurren al endeudamiento para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres, servicios públicos y transporte.

Para abordar la problemática desde una perspectiva colectiva y multidisciplinaria, ReDes convoca a profesionales del Derecho, la Contabilidad y la Sociología junto a vecinos y afectados para ofrecer asesoramiento, contención y respuestas comunitarias ante la mora doméstica.