La decisión de no tener hijos dejó de estar motivada principalmente por cuestiones económicas y pasó a responder, cada vez más, a una elección personal. Así lo revela un estudio realizado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, que muestra un cambio cultural en la sociedad argentina en un contexto de marcada disminución de la natalidad.

La investigación, presentada en la antesala del Día Mundial de la Población, que se conmemora el 11 de julio, indica que el 57,3% de las personas que no desean ser madres o padres afirmó que esa posibilidad simplemente no forma parte de su proyecto de vida.

Se trata de la primera vez que este motivo aparece como la principal razón para no tener hijos, superando ampliamente otras explicaciones tradicionales.

Entre quienes participaron del relevamiento, el 38,2% señaló que no tener una pareja estable influye en esa decisión, mientras que el 32,6% manifestó que prefiere viajar o vivir otras experiencias personales. Además, el 30,3% aseguró que prioriza el desarrollo profesional y los estudios por encima de la maternidad o la paternidad.

El estudio también detectó que uno de cada cuatro encuestados considera que la incertidumbre ambiental, política, social o económica tiene incidencia en la decisión de no formar una familia con hijos.

Para las investigadoras, estos resultados reflejan que la baja de la natalidad ya no puede explicarse únicamente por las dificultades económicas. Según el informe, la decisión de no tener hijos se consolida cada vez más como una elección de vida y no como una consecuencia de factores coyunturales.

Una natalidad en descenso

Los resultados del estudio se conocen en un contexto de profundos cambios demográficos en la Argentina.

De acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), los nacimientos pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024, lo que representa una caída del 47% en apenas diez años.

Con una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer, el país se ubica actualmente entre los de menor natalidad de América Latina.

Cambian las prioridades de los jóvenes

La investigación también muestra una disminución sostenida en la importancia que los argentinos le asignan a la crianza de hijos como parte de una vida plena.

Mientras que en 2015 el 77% de los encuestados consideraba que tener hijos era un aspecto muy importante para su realización personal, en 2025 ese porcentaje descendió al 46%, el nivel más bajo registrado desde que comenzó la medición en el año 2000.

La diferencia resulta aún más marcada entre los jóvenes de 18 a 34 años. En ese grupo, solo el 34% considera que la maternidad o la paternidad constituye un objetivo central para alcanzar la realización personal.

Las autoras del estudio sostienen que detrás de esta transformación aparecen nuevas prioridades relacionadas con la autonomía, el crecimiento profesional, el desarrollo de proyectos individuales y la búsqueda de experiencias personales, como viajar o acceder a una vivienda propia.

La familia sigue siendo un valor central

Pese a la caída del deseo de tener hijos, el informe aclara que la familia continúa ocupando un lugar fundamental para los argentinos.

El 43,2% de las personas consultadas señaló que la vida familiar es el ámbito que mayor bienestar le proporciona, ubicándose por encima del trabajo, las amistades, las actividades recreativas y los viajes.

Los investigadores concluyen que lo que está cambiando no es la valoración de la familia, sino el lugar que ocupa la parentalidad dentro de los proyectos personales, ya que deja de ser una expectativa compartida por la mayoría para convertirse en una decisión individual.

El estudio también reflejó una baja confianza en la capacidad del Estado para revertir la tendencia demográfica. El 56% de los encuestados considera que las políticas públicas actuales desalientan tener hijos, mientras que un 34% cree que el Estado no tiene un papel relevante para influir en esa decisión.

Para los especialistas, estos resultados refuerzan la idea de que el descenso de la natalidad en la Argentina responde principalmente a transformaciones culturales y cambios en las prioridades personales, más que a factores económicos o coyunturales.