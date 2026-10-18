Una investigación internacional reveló que determinados medicamentos utilizados para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2 podrían tener beneficios adicionales en pacientes con esquizofrenia. El estudio, realizado sobre más de 70.000 personas en Estados Unidos, encontró que quienes comenzaron tratamientos con fármacos de la familia GLP-1 presentaron un menor riesgo de internaciones psiquiátricas y consultas de emergencia.

El trabajo, publicado en la revista científica The Lancet Psychiatry, analizó las historias clínicas de 70.257 adultos diagnosticados con esquizofrenia y diabetes tipo 2. Los investigadores buscaron establecer si el uso de estos medicamentos, conocidos por su capacidad para regular la glucosa y favorecer la pérdida de peso, también estaba relacionado con una menor necesidad de atención psiquiátrica.

Los resultados mostraron que los pacientes que iniciaron tratamientos con agonistas del receptor GLP-1 tuvieron un riesgo de hospitalización psiquiátrica un 24% menor en comparación con quienes no comenzaron a utilizar estos fármacos.

Además, las consultas de urgencia por problemas psiquiátricos presentaron una reducción relativa del 29% en el mismo grupo. Los especialistas aclararon que estos resultados representan asociaciones estadísticas y no demuestran que los medicamentos sean responsables directos de la mejoría.

Qué medicamentos mostraron resultados favorables

La investigación examinó distintos fármacos utilizados actualmente para controlar la diabetes y tratar la obesidad. Entre ellos, la semaglutida, la liraglutida y la tirzepatida mostraron asociaciones favorables con una menor frecuencia de episodios psiquiátricos que requerían atención hospitalaria.

Sin embargo, los resultados no fueron iguales para todos los medicamentos. La dulaglutida no presentó el mismo comportamiento, lo que llevó a los investigadores a plantear la necesidad de estudiar con mayor profundidad los posibles mecanismos involucrados.

El análisis también comparó los tratamientos GLP-1 con otras dos familias de medicamentos antidiabéticos. Frente a los inhibidores de DPP-4, el riesgo relativo de internación fue un 18% menor, mientras que ante los inhibidores de SGLT2 la diferencia alcanzó el 17%.

Los resultados fueron especialmente consistentes en pacientes menores de 55 años, hombres y personas que recibían tratamientos antipsicóticos.

Por qué estos fármacos despiertan interés en la salud mental

Las personas con esquizofrenia presentan una mayor frecuencia de enfermedades metabólicas, como obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Parte de estas complicaciones pueden estar relacionadas con los efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos.

Los fármacos GLP-1 actúan sobre mecanismos que regulan el apetito y los niveles de glucosa, pero también existen receptores de este tipo en determinadas regiones del cerebro.

Por este motivo, los científicos investigan su posible relación con procesos vinculados a la inflamación cerebral, la motivación y otros mecanismos neurológicos. No obstante, todavía no está confirmado que estas acciones expliquen la menor frecuencia de internaciones observada.

Los especialistas advierten que todavía faltan pruebas

Aunque los resultados abren nuevas posibilidades de investigación, los autores señalaron que estos medicamentos no deben considerarse tratamientos específicos para la esquizofrenia.

El estudio fue observacional y se basó en historias clínicas existentes, por lo que no permite establecer una relación directa de causa y efecto. También existen limitaciones relacionadas con el acceso a la atención médica y la continuidad de los tratamientos.

Los investigadores consideran necesario realizar ensayos clínicos controlados para determinar si los beneficios observados pueden confirmarse.

Por ahora, los medicamentos GLP-1 deben utilizarse únicamente cuando exista una indicación médica adecuada para las enfermedades para las que están autorizados, sin reemplazar los tratamientos psiquiátricos habituales.