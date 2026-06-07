Las temperaturas invernales ya se hacen sentir en gran parte del país y una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es cuál es el sistema de calefacción más conveniente para mantener la casa cálida sin afectar significativamente el presupuesto familiar. Entre las alternativas más utilizadas aparecen las estufas a gas, las estufas eléctricas y los equipos de aire acondicionado frío-calor.

Las estufas a gas continúan siendo una de las opciones más tradicionales en los hogares argentinos. Su principal ventaja es la capacidad de generar un calor constante y efectivo, especialmente en ambientes amplios. Sin embargo, requieren una instalación adecuada, ventilación permanente y controles periódicos para garantizar un funcionamiento seguro.

Por su parte, las estufas eléctricas se destacan por su practicidad. No necesitan instalación y comienzan a generar calor apenas se conectan a la corriente. A pesar de esa comodidad, suelen ubicarse entre los sistemas de mayor consumo energético, especialmente cuando permanecen encendidas durante varias horas al día.

Los especialistas coinciden en que los aires acondicionados frío-calor representan actualmente una de las alternativas más eficientes. Gracias a la tecnología de bomba de calor, estos equipos pueden generar varias unidades de calor por cada unidad de electricidad consumida, logrando un rendimiento superior al de otros sistemas eléctricos tradicionales.

Además del ahorro energético, los equipos frío-calor permiten regular la temperatura con mayor precisión y ofrecen una ventaja adicional: pueden utilizarse tanto en invierno como en verano. No obstante, requieren una inversión inicial más elevada y su rendimiento puede disminuir cuando las temperaturas exteriores son extremadamente bajas.

De acuerdo con la comparación realizada, el sistema que menos energía consume es el aire acondicionado frío-calor. Detrás se ubican las estufas a gas y, en último lugar, las estufas eléctricas. Por eso, antes de elegir una alternativa para el hogar, los expertos recomiendan evaluar factores como el costo de instalación, las tarifas vigentes de los servicios, el tamaño de los ambientes y la frecuencia de uso.