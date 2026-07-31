La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable volvió a instalarse en el centro del debate luego de que el Gobierno impulsara cambios en la normativa. En ese contexto, especialistas en nutrición coincidieron en que el sistema de etiquetado frontal debería actualizarse, aunque remarcaron que la discusión no pasa por eliminar los octógonos negros, sino por perfeccionar el modelo vigente.

El planteo fue realizado por integrantes de Profeni (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), quienes sostienen que la ley puede mejorarse para ofrecer información nutricional más clara y precisa a los consumidores. Según indicaron, la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la norma permite identificar aspectos que requieren una revisión técnica.

Qué proponen cambiar

Los especialistas consideran que el sistema actual, basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puede generar que alimentos con composiciones muy diferentes reciban la misma cantidad de sellos de advertencia. También advierten que algunos productos con mayor contenido de nutrientes críticos pueden terminar mostrando menos advertencias que otros.

Otro de los puntos que proponen revisar es el incentivo para que la industria reformule sus productos. Explican que, en algunos casos, las empresas reducen azúcares, sodio o grasas, pero esos cambios no siempre se reflejan en una disminución de los sellos, lo que desincentiva nuevas mejoras.

El debate sobre el futuro de la ley

En paralelo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para derogar la Ley 27.642 y reemplazar el esquema actual. La iniciativa sostiene que la normativa presenta deficiencias técnicas y busca avanzar hacia un sistema armonizado con otros países del Mercosur.

Sin embargo, distintos sectores académicos y organizaciones vinculadas a la salud pública defienden la continuidad del etiquetado frontal y sostienen que cualquier modificación debe preservar el acceso de los consumidores a información sencilla y confiable para elegir los alimentos que consumen.