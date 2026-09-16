La Unión Europea avanza con una propuesta para restringir el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que el bloque busca prohibir el uso de estas plataformas a los menores de 13 años y establecer controles especiales para los adolescentes.

La iniciativa forma parte del denominado “EU Kids Act”, un proyecto que apunta a establecer reglas comunes para los 27 países del bloque. La Comisión Europea tiene previsto presentar formalmente los detalles de la propuesta y, si avanza, deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de convertirse en una norma.

Qué pasaría según la edad

El esquema plantea distintas restricciones según la edad de los usuarios.

Los menores de 13 años quedarían directamente excluidos del acceso a las redes sociales. Para los adolescentes de entre 13 y 15 años, la propuesta contempla cuentas limitadas o “mini cuentas” que deberán estar bajo supervisión de los padres y tendrán restricciones de tiempo y determinadas funciones.

A partir de los 15 años, los adolescentes podrían administrar sus propias cuentas, aunque las plataformas seguirían obligadas a ofrecer entornos digitales diseñados específicamente para proteger a los menores.

La propuesta también alcanza a otras plataformas

El proyecto no se limitaría únicamente a las redes sociales. Las medidas previstas también contemplan servicios de videojuegos en línea y herramientas de inteligencia artificial conversacional, además de plataformas de contenido audiovisual.

Entre las obligaciones que se analizan aparecen mecanismos para verificar la edad de los usuarios, controles parentales y modificaciones en el diseño de las plataformas para reducir características consideradas adictivas.

El objetivo de la Comisión Europea

Von der Leyen planteó la iniciativa durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea y sostuvo que las grandes plataformas tecnológicas deben demostrar que sus productos son seguros para los menores.

La discusión se centra especialmente en el impacto que pueden tener determinados contenidos y funciones de las plataformas sobre niños y adolescentes. La Comisión también impulsa medidas para limitar los diseños digitales que favorecen un uso prolongado o compulsivo.

Por ahora, no es una prohibición vigente

La medida anunciada no implica que las redes sociales queden prohibidas inmediatamente para los menores de 13 años en Europa. Se trata de una propuesta legislativa que deberá atravesar el proceso de negociación y aprobación de las instituciones de la Unión Europea.

El proyecto se suma a distintas iniciativas que varios países europeos ya impulsaron para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, aunque con edades y mecanismos diferentes.