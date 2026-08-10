La creciente actividad minera en San Juan podría traducirse en una ampliación de la oferta educativa. El director de Educación Técnica de la provincia, Rodolfo Navas, confirmó que el Ministerio de Educación analiza incorporar la orientación en minería en más escuelas técnicas, con el objetivo de responder a la demanda de mano de obra especializada que plantean las empresas del sector.

El funcionario explicó que actualmente la provincia cuenta con tres establecimientos que forman técnicos mineros, aunque reconoció que la demanda de egresados supera ampliamente la oferta.

"La demanda es superlativa en virtud de que va a hacer falta mayor cantidad de técnicos. Por ende, deberíamos estudiar la posibilidad de incorporarla en más escuelas, pero eso se está viendo y analizando", señaló.

Tres escuelas forman técnicos mineros

Navas recordó que hoy la formación específica en minería se dicta en la Escuela Manuel Savio de Calingasta, en la EPET N.º 1 de Albardón y la Escuela del Prado, que es una institución de gestión privada, ubicada en Chimbas.

No obstante, indicó que existen posibilidades de ampliar esa oferta educativa en función del crecimiento de la actividad minera y de la reorganización de la infraestructura escolar.

"Estamos trabajando para ver la posibilidad de ampliar cupos o incorporar la especialidad en otra escuela. Todo eso está enmarcado en un plan estratégico que lleva adelante el Gobierno provincial junto con la ministra de Educación", explicó.

Mayor vínculo con las empresas

El director destacó que la estrategia educativa busca fortalecer la articulación entre las escuelas técnicas y el sector productivo para facilitar la inserción laboral de los estudiantes.

En ese sentido, recordó que las prácticas profesionalizantes permiten que muchos alumnos comiencen a vincularse con empresas antes de finalizar sus estudios.

"Las empresas nos piden que los técnicos puedan incorporarse. Las prácticas profesionalizantes los van acercando a eso y estamos lográndolo todos los días", afirmó.

Como ejemplo, mencionó las reuniones mantenidas recientemente con la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) y distintas empresas del sector para ampliar las oportunidades de formación y empleo para los futuros egresados.

Más alumnos y el desafío de evitar la deserción

Navas también señaló que las escuelas técnicas atraviesan un importante crecimiento de la matrícula, impulsado por el interés que despiertan las carreras vinculadas a la minería y otros sectores productivos.

Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos es reducir el abandono escolar en los últimos años de la secundaria.

"El pedido para ingresar a nuestras escuelas es muy numeroso. Lo que tenemos que lograr es que los estudiantes completen su trayectoria. Tenemos una deserción entre tercer y cuarto año y estamos trabajando para disminuirla, porque eso permitirá contar con más técnicos egresados en la provincia", sostuvo.