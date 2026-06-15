La situación judicial de Lázaro Báez volvió a quedar bajo análisis luego de que la Justicia federal comenzara a evaluar la posibilidad de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria por razones vinculadas a su estado de salud.

El empresario cumple actualmente una condena en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero K, uno de los expedientes de corrupción más resonantes de las últimas décadas en el país. Sin embargo, la defensa planteó que las condiciones médicas de Báez justifican una revisión de su modalidad de detención.

Según trascendió, los jueces solicitaron informes médicos actualizados para determinar con precisión cuál es la situación clínica del empresario y si su permanencia en una unidad penitenciaria representa un riesgo para su salud. Los estudios serán clave para definir el futuro de la medida.

Las evaluaciones incluyen análisis realizados por especialistas y organismos oficiales, que deberán establecer el grado de complejidad de las patologías que presenta Báez y si pueden recibir tratamiento adecuado dentro del sistema penitenciario.

La prisión domiciliaria es una herramienta prevista por la legislación argentina para determinados casos excepcionales, especialmente cuando existen razones humanitarias, problemas de salud severos o situaciones que hacen incompatible la permanencia del detenido en una cárcel común.

No obstante, el otorgamiento de este beneficio no implica la anulación ni la suspensión de la condena. En caso de ser concedida, la pena continuaría cumpliéndose bajo estrictas condiciones de control judicial, generalmente mediante monitoreo electrónico y restricciones específicas de movilidad.

La situación del empresario genera atención debido a la relevancia pública de las causas en las que fue condenado. Durante años, Báez fue uno de los empresarios más cercanos al poder político durante los gobiernos kirchneristas y quedó involucrado en múltiples investigaciones por presuntos delitos económicos.

Los magistrados también deberán considerar otros factores, como el riesgo procesal, las condiciones de seguridad y los antecedentes del condenado. Todos esos elementos forman parte del análisis habitual que realizan los tribunales antes de resolver un pedido de arresto domiciliario.

Por el momento no existe una decisión definitiva. La Justicia espera recibir la totalidad de los informes médicos y técnicos para determinar si corresponde modificar las condiciones actuales de detención o si Báez debe continuar alojado en una unidad penitenciaria.

La resolución podría conocerse en los próximos días y tendrá impacto tanto en el plano judicial como político, debido a la trascendencia que conserva la causa Ruta del Dinero K dentro de la agenda pública argentina.