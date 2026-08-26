EVISA respondió por la causa de lavado y aclaró la situación de Retamero

La empresa Exportadora Vitivinícola SA (EVISA), vinculada al empresario español Juan José Retamero, respondió a la información publicada sobre una investigación de la Justicia Federal por presunto lavado de activos. La compañía aclaró que, de acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía Federal N°1, no existe actualmente una imputación contra Retamero ni contra ninguna otra persona y que la investigación se encuentra orientada a determinadas operaciones comerciales realizadas por EVISA y Fecovita.

La precisión surge luego de que trascendiera que la Fiscalía Federal solicitó impulsar una investigación sobre movimientos financieros vinculados con EVISA durante los años 2021, 2022 y 2023. En su presentación del 10 de agosto, el fiscal Ramiro González señaló expresamente que, por las características del caso, “por el momento no corresponde imputar a persona alguna hasta que nuevos elementos permitan identificar a los autores de la maniobra sujeta a investigación”.

Desde EVISA remarcaron que ese aspecto resulta central para interpretar el alcance de la actuación judicial. La empresa sostuvo que la investigación no está dirigida actualmente contra Retamero en carácter de imputado, sino que busca determinar el origen y destino de determinadas operaciones vinculadas con la relación comercial que mantuvieron EVISA y Fecovita.

“Lo importante es que se entienda que no es Retamero investigado siendo que lo que investiga el fiscal son las operaciones de EVISA con Fecovita”, señalaron desde la empresa.

La investigación sobre las operaciones

La Fiscalía Federal solicitó información bancaria y documentación relacionada con distintos movimientos de dinero de EVISA. Entre ellos figuran transferencias por $1.027 millones en una cuenta del Banco Galicia, ingresos por $198,6 millones en Banco Macro, además de créditos y débitos registrados en Banco Coinag y operaciones con cheques y fondos de inversión en Banco Supervielle.

El fiscal también pidió información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de documentación a las entidades bancarias involucradas.

En su presentación, González señaló que, a partir de los antecedentes incorporados al expediente, la pesquisa debe circunscribirse a las operaciones que tengan relación con Fecovita, con el objetivo de evitar una investigación de alcance inespecífico.

EVISA sostuvo que las operaciones cuestionadas fueron realizadas dentro del sistema financiero formal y que los fondos cuentan con respaldo documental y trazabilidad tanto en Argentina como en el exterior. La empresa agregó que esos movimientos fueron informados ante los organismos tributarios correspondientes.

Como medida adicional, anunció la realización de una auditoría integral e independiente sobre la trazabilidad de los fondos involucrados, cuyos resultados serán puestos a disposición de la Justicia.

El vínculo con Fecovita

Otro de los puntos planteados por EVISA está relacionado con la participación que tuvo Fecovita en la propia sociedad. Según el comunicado, Fecovita fue accionista controlante de EVISA y tenía a su cargo la administración de la compañía cuando se recibieron los fondos provenientes de Iberte que actualmente son cuestionados en la denuncia.

La empresa señaló que, en ese momento, Fecovita realizó controles vinculados con el origen de los fondos y que posteriormente esos recursos fueron incorporados a su operatoria.

Desde EVISA plantearon que esta circunstancia debe ser considerada dentro del análisis del expediente, dado que la denuncia actual cuestiona fondos que, según la compañía, habían sido previamente sometidos a controles y utilizados en el marco de la relación comercial entre las partes.

En ese sentido, también remarcaron que la denuncia presentada por Fecovita no identifica, según su interpretación, un delito precedente concreto que permita establecer el supuesto origen ilícito de los fondos. La existencia de un posible delito precedente constituye un elemento relevante para determinar un eventual delito de lavado de activos.

El antecedente del conflicto comercial

EVISA también ubicó la investigación dentro del conflicto comercial y judicial que mantiene desde hace varios años con Fecovita. En su presentación, el fiscal González hizo referencia a distintas causas que tramitan en Mendoza y en el fuero federal, algunas de ellas vinculadas con operaciones comerciales, acuerdos societarios y balances de Fecovita.

La Fiscalía señaló que existen antecedentes de presentaciones cruzadas entre las partes y observó que, en distintas oportunidades, diferencias vinculadas con relaciones comerciales entre Fecovita, Iberte y EVISA fueron llevadas al ámbito penal.

En este contexto, EVISA rechazó que la actual denuncia pueda interpretarse de manera aislada y cuestionó el uso del proceso penal como herramienta para resolver diferencias entre las partes. No obstante, la compañía sostuvo que continuará ejerciendo sus derechos por las vías judiciales e institucionales correspondientes.

La empresa también recordó que existen causas en Mendoza en las que integrantes de la conducción y fiscalización de Fecovita se encuentran imputados por hechos que, según las denuncias allí formuladas, estarían relacionados con presuntas irregularidades en balances y con el acuerdo celebrado entre Fecovita, Iberte y EVISA.

Qué deberá determinar la Justicia

El requerimiento fiscal no implica, por sí mismo, una conclusión sobre la existencia de un delito ni establece responsabilidad penal de Retamero o de otra persona. La Fiscalía pidió avanzar con medidas de prueba para determinar el origen y destino de las operaciones señaladas en la denuncia.

Entre las diligencias solicitadas se encuentran informes y documentación bancaria, información sobre operaciones de comercio exterior, antecedentes de fiscalizaciones de ARCA y eventuales reportes de operaciones sospechosas ante la UIF.

Desde EVISA señalaron que pondrán a disposición de la Justicia la documentación correspondiente y la auditoría independiente anunciada, con el objetivo de aportar elementos sobre la trazabilidad de los fondos.

De esta manera, la respuesta de Retamero y EVISA busca precisar que la investigación federal se encuentra en una etapa inicial, que no existen imputaciones a la fecha y que el objeto de la pesquisa está concentrado en determinadas operaciones realizadas entre EVISA y Fecovita durante 2021, 2022 y 2023.