La investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum pone bajo análisis distintas etapas administrativas de una obra que comenzó a tomar forma durante el gobierno de José Luis Gioja y avanzó posteriormente durante la gestión de Sergio Uñac, con diferentes autoridades al frente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

Entre los nombres vinculados a ese recorrido de tiempo aparecen los expresidentes de OSSE Cristian Andino, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, aunque sus intervenciones corresponden a momentos diferentes del proyecto. Mientras Andino estuvo al frente del organismo durante sus primeras etapas, las gestiones posteriores coincidieron con el avance y la ejecución de la obra.

Ahora, la Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades con relevancia penal en contrataciones, provisión de cañerías y procedimientos administrativos relacionados con el Acueducto Gran Tulum.

Del proyecto a la ejecución

Los primeros antecedentes se remontan a noviembre de 2012. Durante la presidencia de Cristian Andino en OSSE se firmó el contrato para realizar el estudio y elaboración del proyecto del Acueducto Gran Tulum.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2015, todavía con Andino al frente del organismo, se realizó la apertura de sobres de licitaciones relacionadas con la futura ejecución de la obra.

El proyecto atravesó luego el cambio de gobierno provincial y continuó durante la administración de Sergio Uñac. En esa etapa, Sergio Ruiz asumió la conducción de OSSE y posteriormente Guillermo Sirerol quedó al frente de la empresa estatal.

Las gestiones de Ruiz y Sirerol coincidieron con etapas centrales del desarrollo y ejecución del Acueducto Gran Tulum, período sobre el que ahora la Justicia intenta reconstruir contrataciones, decisiones administrativas y la provisión de materiales utilizados para la obra.

Ruiz y Sirerol se presentaron ante la Justicia

En medio del avance de la investigación, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol se presentaron mediante un abogado luego de tomar conocimiento de las actuaciones judiciales vinculadas con el Acueducto Gran Tulum.

Hasta el momento, de acuerdo con la información conocida en el expediente, esa intervención no implica por sí misma que hayan sido declarados responsables de algún delito.

La Fiscalía deberá precisar cuáles son los hechos concretos que considera que podrían tener relevancia penal y qué participación atribuye eventualmente a cada una de las personas que intervinieron en las diferentes etapas administrativas de la obra.

La causa adquiere así una dimensión que excede a una única conducción de OSSE. El Acueducto Gran Tulum atravesó diferentes presidencias del organismo y dos administraciones provinciales, desde su planificación durante el gobierno de Gioja hasta su desarrollo y ejecución durante la gestión de Uñac.

La investigación judicial deberá establecer ahora en qué momento se habrían producido las presuntas irregularidades, qué decisiones están bajo análisis y quiénes tuvieron intervención en ellas.