Un argentino tendrá una responsabilidad fundamental para que todo funcione a la perfección en el Mundial 2026. Se trata de Luis Fernando Castro, quien fue designado por la FIFA como Director del Partido para el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Aunque su trabajo no será visible para los espectadores, ocupará una de las funciones más relevantes dentro de la estructura organizativa del torneo.

La designación representa un importante reconocimiento a una extensa trayectoria vinculada al fútbol. Castro comenzó su carrera en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante la presidencia de Julio Grondona, en el año 2000. Con el paso del tiempo fue adquiriendo experiencia dentro de la entidad y llegó a convertirse en una pieza clave del Departamento de Selecciones Nacionales.

Su crecimiento profesional lo llevó a ocupar distintos cargos de responsabilidad hasta alcanzar la jefatura del área. Ese recorrido, sumado a su formación permanente en gestión deportiva, le abrió las puertas de la FIFA.

Desde junio de 2024 se desempeña como Gerente Senior de Competiciones del organismo rector del fútbol mundial. Actualmente desarrolla sus funciones en Ciudad de México, una de las sedes principales de la Copa del Mundo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Una función clave para el éxito del evento

El puesto de Director del Partido es uno de los más importantes dentro de la organización de un encuentro mundialista. Castro será el máximo representante operativo de la FIFA en el Estadio Azteca durante el partido inaugural y tendrá bajo su supervisión todos los aspectos vinculados al desarrollo del espectáculo.

Entre sus responsabilidades figuran la coordinación de la seguridad, la logística de las selecciones, la atención a los árbitros, la organización de los servicios médicos, la gestión de los medios de comunicación acreditados, la transmisión televisiva y el correcto funcionamiento de las áreas comerciales y operativas. También deberá garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos por la FIFA y supervisar la aplicación de los planes de contingencia previstos para cualquier eventualidad que pueda surgir durante la jornada.

En la práctica, su trabajo implica controlar que cada engranaje de la organización funcione de manera sincronizada. Desde la llegada de los equipos al estadio hasta el ingreso de los espectadores, pasando por la atención de la prensa internacional y los procedimientos de seguridad, todo deberá desarrollarse bajo los estándares exigidos por la FIFA.

Un reconocimiento al trabajo argentino

La elección de Castro para una función tan sensible en el encuentro que abrirá oficialmente el Mundial 2026 no pasa inadvertida. Se trata de una muestra de confianza por parte de la FIFA hacia un profesional argentino que construyó una carrera vinculada a la organización deportiva de alto nivel.

Mientras los focos apuntan a las estrellas que buscarán hacer historia dentro de la cancha, un argentino tendrá una misión igual de importante fuera de ella: garantizar que el espectáculo más grande del fútbol mundial comience sin margen para errores en uno de los estadios más emblemáticos del planeta.