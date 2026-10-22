Exempleado público y seis playeros, a un paso del juicio por sacar nafta a nombre de Turismo

Un exempleado del Ministerio de Turismo de San Juan y seis playeros de una estación de servicio quedaron más cerca de llegar a juicio por una presunta maniobra fraudulenta con combustibles que habría perjudicado al Estado Provincial. Este jueves, la defensa de 4 imputados pidió el sobreseimiento de sus defendidos en razón de que se encontraba vencida la Investigación Penal Preparatoria.

No obstante ello, Fiscalía ya había presentado la acusación contra los siete imputados para avanzar hacia la etapa de juicio.

La causa investiga presuntas irregularidades en la facturación de combustible al organismo provincial. Según la hipótesis de la acusación, se habrían registrado cargas por montos inferiores a los efectuados o incluso cargas que nunca se hicieron, no obstante ello eran abonadas mediante el sistema con el que contaba el Ministerio de Turismo. Es decir, existía diferencias entre el combustible expedido y el cobrado.

El expediente se inició en agosto de 2023, tras una denuncia por operaciones sospechosas en la estación de servicio Santa Clara, de la red YPF, ubicada en avenida Ignacio de la Roza y calle Salta, en Capital. El presunto perjuicio económico al Estado fue estimado en más de $5 millones.

Quiénes son los siete imputados

Los acusados son Matías López, exempleado del Ministerio de Turismo y responsable de las movilidades del organismo, y seis trabajadores de la estación de servicio: Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián.

Los siete fueron imputados en noviembre de 2023 por una presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores.

La Fiscalía pidió avanzar hacia el juicio

Con el plazo de la Investigación Penal Preparatoria cumplido, la Fiscalía solicitó que se fije fecha para la audiencia de control de acusación. En esa instancia se revisarán las pruebas reunidas y se analizará si el expediente está en condiciones de ser elevado a juicio.

Las defensas, por su parte, pidieron el sobreseimiento de los acusados, con el objetivo de que la causa no avance hacia esa instancia, lo cual fue rechazado por el Juez

La solicitud de la Fiscalía marca un nuevo paso en el proceso, aunque todavía no significa que el juicio esté confirmado. Si se supera el control de acusación y se dispone la elevación, los siete imputados deberán enfrentar un debate oral para determinar sus responsabilidades.

Antes de llegar a esa etapa, las partes aún podrían explorar una salida alternativa, como un juicio abreviado, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.