El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. Después de varias semanas en las que Napoli aparecía como el principal candidato para quedarse con el delantero, las negociaciones dieron un giro inesperado y Parma tomó la delantera para contratarlo.

El conjunto italiano avanzó en las últimas horas por la compra de un porcentaje importante del pase del Changuito. La operación se cerraría en alrededor de cinco millones de dólares y Boca conservaría una plusvalía del 40% ante una futura venta. Además, el acuerdo incluiría otros 500 mil dólares en caso de que el futbolista cumpla determinados objetivos.

Si bien la transferencia todavía no está cerrada, las conversaciones están encaminadas y Parma quedó a un paso de convertirse en el próximo destino del atacante de 24 años.

La posible salida se produce en un momento clave para Boca. Zeballos tiene contrato hasta diciembre de 2026 y, hasta el momento, no existe intención de renovar el vínculo. Ante ese escenario, la dirigencia busca concretar una transferencia antes de que finalice el acuerdo y evitar quedarse sin un ingreso por su pase.

Para concretar la operación, el Xeneize deberá aceptar una cifra considerablemente menor a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada originalmente en 15 millones de euros.

De esta manera, el destino del Changuito cambió sobre el cierre de la negociación. Napoli parecía encaminado a quedarse con el delantero, pero Parma irrumpió con fuerza y ahora está muy cerca de incorporarlo para que continúe su carrera en la Serie A de Italia.