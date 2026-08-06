La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en San Juan manifestó su expectativa tras el anuncio del gobernador Marcelo Orrego por el convenio firmado con Vicuña por US$ 250 millones, que se traduciría en obras. En este contexto, Alberto Tovares, secretario adjunto del gremio, dijo que esto permitirá recuperar alrededor de 4.500 puestos de trabajo perdidos en San Juan tras la paralización de la obra pública nacional.

Tovares señaló a DIARIO HUARPE que la construcción atraviesa una fuerte crisis laboral y consideró que el acuerdo anunciado por el gobernador Orrego podría marcar el inicio de una recuperación para el sector. Según explicó, antes de la asunción del actual Gobierno nacional de Javier Milei, había aproximadamente 5.500 trabajadores de la construcción en actividad en San Juan. Actualmente, la cifra ronda los 1.000 obreros, lo que representa una caída de unos 4.500 puestos de trabajo directos.

Alberto Tovares, secretario adjunto de Uocra.

En ese escenario, la Uocra espera que los proyectos viales, hídricos y de saneamiento previstos con los fondos aportados por Vicuña permitan reincorporar progresivamente a buena parte de los trabajadores que quedaron desempleados.

“Esta noticia nos alivia a los dirigentes, a los trabajadores y al sector, porque hay mucha gente que sabemos que la está pasando muy mal”, afirmó Tovares.

Si bien el Gobierno provincial mantuvo algunos proyectos con recursos propios, la actividad no logró recuperar el nivel que tenía antes del freno de las obras financiadas por la Nación.

Por ese motivo, la Uocra considera que el aporte anticipado de Vicuña podría transformarse en una herramienta clave para reactivar proyectos y generar empleo mientras San Juan se prepara para una mayor actividad minera.

Control y empleo registrado

Tovares también reclamó que la ejecución de los fondos tenga controles estrictos y que las obras sean adjudicadas a empresas que respeten las condiciones laborales y las paritarias del sector.

“Necesitamos que sean empresas serias y responsables”, aseguró.

El dirigente advirtió que existen contratistas que no registran a la totalidad de sus trabajadores o incumplen los salarios acordados. Por eso, planteó que el Estado provincial deberá auditar las obras y garantizar la trazabilidad de los recursos.

La expectativa del gremio también está puesta en la posible emisión de bonos por hasta US$ 600 millones que analiza la Provincia para financiar obras estratégicas. Ese monto se sumaría a los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña.

Desde la Uocra consideran que, si ambos mecanismos se concretan y las obras comienzan en los próximos meses, la construcción podría acercarse nuevamente al pleno empleo antes del desembarco de los proyectos vinculados con el denominado “boom minero”.

“Con estos aportes de la minería, creo que San Juan puede cambiar la cara dentro de poco tiempo y que va a ser bueno para todos los sanjuaninos”, concluyó Tovares.