El reciente anuncio para repavimentar 22 kilómetros de la Ruta Nacional 150, entre Las Flores y Colola, generó una fuerte expectativa en las cámaras de proveedores de Iglesia. Todas celebran la obra, pero cada institución puso el acento en un aspecto diferente, que va desde el modelo de financiamiento futuro hasta los mecanismos de contratación y el uso diario de la vía.

Aituric propone concesionar la ruta y cobrar peajes por carga

Víctor Grau, presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric). Para el dirigente, la repavimentación es clave, pero la discusión no debe cerrarse en quién financia la inversión inicial. "No podemos seguir construyendo infraestructura millonaria para que, dentro de cinco o seis años, tengamos que volver a recurrir al endeudamiento o a los impuestos para repararla", advirtió.

Víctor Grau, presidente de Aituric. (Foto: gentileza)

Su propuesta es que las rutas mineras se concesionen y sean económicamente autosustentables. "El Estado debe establecer reglas claras, garantizar la competencia y controlar el cumplimiento de los contratos. La inversión y el mantenimiento pueden estar a cargo de operadores privados mediante concesiones transparentes", sostuvo. En esa línea, imaginó un corredor que no solo sirva para el tránsito, sino que ofrezca servicios. "Deberían contar con estaciones de servicio, paradores, restaurantes, asistencia mecánica y sistemas de emergencia. También deberían contemplar la separación del tránsito pesado minero del turístico. Esto representa oportunidades de inversión y trabajo para los emprendedores locales", detalló.

El punto más sensible es el sistema de peajes. "Deberían calcularse según la carga por eje y el tipo de vehículo. No es razonable que una familia soporte la misma carga que una empresa que moviliza cientos de camiones pesados. La minería obtiene beneficios de estos corredores y debe asumir proporcionalmente los costos que genera", argumentó. "El Estado debe construir activos, no pasivos", concluyó.

Capresmi quiere prestar sus servicios a la constructora

Desde la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (Capresmi), Gabriel Paredes explicó que la obra es bienvenida: "Lo recibimos de muy buena manera, entendiendo que a nivel provincial se están anunciando obras en mejora a los caminos. Y nosotros, si bien es cierto que se viene haciendo un reclamo porque hay partes dentro de la ruta que necesitan una atención urgente. A nosotros nos beneficiaría primeramente como personas de la comunidad que transitamos diariamente por estos caminos, y después también, por supuesto, un beneficio para lo que ya hay y lo que se está viniendo en cuanto a materia de minería. Va a facilitar mucho el tráfico. Así que es una buena noticia que, hoy por hoy, se anuncien estos 22 kilómetros".

También planteó la dificultad de las firmas locales en los procesos licitatorios. "Por lo general esos llamados no los tenemos en vistas de que empresas locales hayan podido participar. Nos venimos enterando cuando ya es adjudicada la empresa", afirmó.

Gabriel Paredes, presidente de Capresmi: (Foto: gentileza)

Paredes señaló que ante esta situación, la estrategia suele ser reaccionar después de la adjudicación, ofreciendo servicios anexos a las contratistas que llegan con todo armado. "Sabemos que los derivadores en la zona de Colola los está haciendo una empresa sanjuanina (Mapal), pero dejan un mínimo aporte dentro de la comunidad. Ahora con el nuevo tramo no sabemos todavía qué empresa lo ha ganado", detalló. Pidió generar canales de diálogo con el Gobierno para que, al iniciar el nuevo tramo, se priorice la contratación de mano de obra y servicios del departamento.

Cademi pide la obra sea parte de una política sostenida

El presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (Cademi), José Silva, valoró la obra como un avance fundamental para el departamento. "Es una noticia muy importante, no solamente para Iglesia, sino para San Juan. Es una obra que veníamos esperando y que resulta fundamental para acompañar el crecimiento productivo y minero de nuestro departamento", señaló a DIARIO HUARPE.

José Silva, presidente de Cademi. (Foto: gentileza).

Además, destacó que la ruta no es de uso exclusivo de la industria extractiva. "No es solamente un camino por donde circulan los vehículos de la minería, sino que es una vía que utilizamos todos los iglesianos diariamente", afirmó. Por último, pidió que este tipo de intervenciones formen parte de una política sostenida de infraestructura para la zona.