La pasión por la Selección Argentina alcanzó niveles de intensidad que pusieron a prueba la salud de los sanjuaninos. El doctor Gonzalo Peñafort, cardiólogo del Hospital Rawson, confirmó a DIARIO HUARPE que el clima de tensión del último fin de semana derivó en emergencias médicas concretas y dio recomendaciones para el duelo de este miércoles contra Inglaterra.

“Tenemos puntualmente un par de casos de internados que han tenido graves compensaciones por esta situación, tras el último partido del sábado”, detalló el especialista respecto a las consecuencias del estrés agudo por el partido de Argentina y Suiza.

Este fenómeno se explica por la respuesta química del cuerpo ante la incertidumbre deportiva. Según Peñafort, durante partidos tan complicados el organismo segrega hormonas y neurotransmisores que estimulan el corazón de manera excesiva.

“El cerebro interpreta que está en peligro, entonces se agrega adrenalina y noradrenalina fundamentalmente, que aumentan las frecuencias cardíacas y la presión arterial”, explicó el profesional, advirtiendo que esto es especialmente peligroso en personas hipertensas o predispuestas.

Riesgos y poblaciones vulnerables

El impacto del estrés futbolístico no se limita a un susto momentáneo, sino que puede derivar en cuadros clínicos severos. El cardiólogo identificó que la inflamación generada por estas hormonas es un mediador que puede descompensar enfermedades vasculares y aumentar el riesgo de infarto.

“Las dos situaciones más graves son la hipertensión y los síndromes coronarios agudos que se pueden desencadenar a raíz del estrés agudo que puede generar un partido intenso”, sentenció Peñafort.

Si bien el riesgo es mayor en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria o cerebrovascular, las estadísticas del último año muestran una tendencia preocupante. Aunque la enfermedad suele aparecer después de los 45 o 50 años, en el Hospital Rawson se está viendo una creciente incidencia en pacientes menores de 40 años. Por este motivo, el médico insistió en que nadie debe descartar posibles afecciones ante situaciones de extrema tensión.

Recomendaciones para el partido ante Inglaterra

Para evitar nuevas internaciones durante el encuentro de esta jornada ante Inglaterra, el especialista dio una serie de consejos fundamentales para los hinchas, especialmente para aquellos considerados vulnerables como diabéticos e hipertensos.

La premisa principal es mantener la medicación habitual y no descuidar los tratamientos por la distracción del juego. En cuanto a la conducta durante el partido, el doctor Peñafort recomendó evitar las comidas abundantes en calorías, harinas o exceso de sal, así como el consumo de alcohol en grandes dosis, ya que este aumenta el riesgo de arritmias.

Asimismo, se aconseja no fumar ni consumir bebidas energizantes, llegar descansado y, si la ansiedad es incontrolable, considerar escuchar el partido por radio en lugar de verlo.

Finalmente, el cardiólogo hizo un llamado a la reflexión sobre el peso emocional que se le otorga al evento.