Explorer 5.0, el programa creado por la Municipalidad de Angaco para acompañar a los estudiantes secundarios en la elección de su futuro, superó los 200 participantes y proyecta ampliar su alcance a jóvenes de hasta 35 años. La iniciativa combina orientación vocacional, formación para el empleo y un acercamiento directo a los sectores productivos de San Juan.

El proyecto surgió a partir de un diagnóstico que encendió una señal de alerta en el departamento. Según estadísticas municipales de hace dos años, el 75% de los estudiantes que terminaban la secundaria no comenzaba una carrera universitaria o terciaria ni se capacitaba en un oficio.

Frente a ese escenario, el municipio puso en marcha una propuesta destinada a que los jóvenes conozcan las alternativas disponibles antes de concluir la escuela. Las actividades se realizan los sábados, de 11 a 13, para no interferir con el dictado habitual de clases.

La formación está a cargo de un capacitador vinculado con la Unión Industrial de San Juan y apunta a mostrar cómo funciona el mercado laboral, qué perfiles buscan las empresas y cuáles son las posibilidades de empleo que existen dentro y fuera de la provincia.

“No hay chicos sin talentos”, sostuvo el intendente José Castro al explicar el objetivo del programa. El jefe comunal señaló que el desafío es acompañar a cada estudiante para que pueda reconocer sus capacidades y tomar decisiones con mayor información.

Uno de los ejes de Explorer 5.0 es ampliar la mirada que los jóvenes tienen sobre el mundo del trabajo. Desde el municipio buscan mostrarles, por ejemplo, que la tecnología puede convertirse en una herramienta laboral y que actividades como la minería demandan numerosos perfiles, desde profesionales especializados hasta trabajadores relacionados con la logística, los servicios y la fabricación de indumentaria.

Un programa que multiplicó su convocatoria

La cantidad de participantes creció de manera sostenida desde la puesta en marcha de la propuesta. Durante el primer año participaron 50 alumnos, en el segundo fueron 150 y actualmente ya son más de 200 los estudiantes que forman parte del programa.

El interés también comenzó a trasladarse a las familias. Desde el municipio indicaron que cada vez más padres se acercan para consultar cómo pueden inscribir a sus hijos.

Como parte de la iniciativa, Angaco realizó el Primer Foro de Jóvenes sobre Industria y Logística del Trabajo, que reunió a más de 300 alumnos secundarios. La intención es organizar otros encuentros durante el año e incorporar capacitadores de empresas mineras para que expliquen directamente cuáles son los empleos y conocimientos que requiere el sector.

La formación también está vinculada con los proyectos productivos que impulsa el departamento, entre ellos el Parque Industrial Los Arrabales y un centro multimodal de cargas ferroviarias. La expectativa municipal es que estas iniciativas generen demanda de trabajadores capacitados y que parte de esos puestos pueda ser cubierta por vecinos de Angaco.

Aunque todavía no existen estadísticas que permitan determinar cuánto logró modificarse aquel 75% inicial, el crecimiento de la matrícula aparece como el primer indicador de la recepción que tuvo Explorer 5.0.

La próxima etapa será ampliar el límite de edad hasta los 35 años para incorporar a jóvenes que no pudieron continuar estudiando ni aprender un oficio. El objetivo será ofrecerles herramientas laborales y acompañarlos en el desarrollo de emprendimientos propios.