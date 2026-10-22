La Escuela Agrotécnica "Los Pioneros" invita formalmente a toda la comunidad a participar de su evento Expo Pioneros 2026, una jornada institucional organizada bajo la premisa de mantener sus puertas abiertas hacia la sociedad.

Esta exposición de entrada libre y gratuita fue diseñada con el objetivo de exhibir de manera integral los proyectos, las producciones agrotécnicas y las diversas actividades pedagógicas desarrolladas a lo largo de todo el año lectivo por los estudiantes y el cuerpo docente de la institución.

La cita pública tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre de 2026 en el predio escolar, ubicado en Calle Belgrano entre 8 y 9, en la localidad de Médano de Oro, departamento Rawson.

Los horarios de apertura al público quedarán habilitados de manera continuada desde las 10 hasta las 17 horas, ofreciendo un marco adecuado para que las familias, vecinos y visitantes de la zona puedan recorrer las instalaciones y conocer los trabajos prácticos.

Muestra de proyectos, producciones y labor agrotécnica

Durante el desarrollo de la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos puestos y espacios curriculares articulados para reflejar la diversidad de la formación técnica que imparte el colegio.

Entre las propuestas principales se destacan la presentación de proyectos de investigación científica, exposiciones de cultivos regionales, muestras de ganadería menor, demostraciones prácticas en talleres y la elaboración de productos alimenticios artesanales. Toda esta labor refleja el aprendizaje cotidiano y el esfuerzo continuo de los alumnos dentro de sus respectivas áreas de estudio.

Actividades comunitarias, sorteos y propuestas familiares

Además de la exhibición pedagógica y técnica, la Expo Pioneros 2026 incluirá una amplia variedad de actividades participativas, entretenimientos y sorteos especiales preparados para el disfrute de toda la familia.

Con esta iniciativa de puertas abiertas, el establecimiento educativo busca consolidar sus lazos sociales con la comunidad de Rawson y áreas de influencia, fomentando un punto de encuentro colectivo para revalorizar la educación agropecuaria.

Compromiso institucional con el desarrollo educativo regional

La realización de esta exposición anual constituye un hito para la Escuela Agrotécnica "Los Pioneros", reafirmando la importancia de construir una institución abierta e integrada a su entorno territorial.

Al abrir las puertas del colegio a las familias e instituciones, la comunidad educativa promueve el intercambio de experiencias, impulsa el desarrollo sustentable de la zona y fortalece la vocación de trabajo agrotécnico entre los jóvenes de San Juan