Las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los USD 1.677 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representó una suba del 23,4% frente al mismo período de 2025. El volumen despachado también aumentó y llegó a 414.252 toneladas, un 10,2% más interanual.

Los datos surgen de un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina, elaborado en base a información del Indec. La diferencia entre el crecimiento del valor y el volumen estuvo vinculada con la mejora de los precios internacionales de varios productos y con cambios en la composición de las ventas.

El comportamiento de los productos

El calamar Illex fue el producto pesquero de mayor valor exportado, con casi USD 480 millones entre enero y agosto. Sin embargo, sus ventas cayeron 9,3% en valor y 7,8% en volumen respecto del mismo período de 2025.

El langostino entero tuvo un comportamiento diferente, con un aumento del 258,3% en valor, hasta alcanzar USD 368,7 millones, y del 205,1% en volumen. El precio promedio llegó a USD 6.919 por tonelada, un 17,4% más que un año atrás.

Asia y Europa, los principales destinos

Asia concentró USD 689 millones de las exportaciones pesqueras argentinas durante los primeros ocho meses del año. Europa quedó en segundo lugar, con USD 593 millones, mientras que América del Sur recibió USD 130 millones y América del Norte, USD 123 millones.

China se mantuvo como el principal comprador individual, con adquisiciones por USD 455 millones, equivalentes al 27,2% del total exportado por el sector. El monto representó además un crecimiento del 8,4% respecto de 2025.