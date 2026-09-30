La apertura total de Japón a la carne argentina después de 20 años de negociaciones representa una nueva oportunidad comercial, pero los frigoríficos advierten que el ingreso efectivo será complejo. El principal obstáculo es un arancel de 38,5%, muy superior al que afrontan varios competidores del país.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, sostuvo que esa carga puede impedir inicialmente que la carne vacuna argentina resulte competitiva. En cambio, algunos subproductos, como la lengua bovina, enfrentan un arancel cercano al 15% y tienen una demanda importante entre los consumidores japoneses.

Los primeros embarques tampoco serán inmediatos. Antes deberán unificarse los certificados sanitarios y concretarse auditorías a los frigoríficos habilitados, por lo que el sector estima que los envíos podrían comenzar entre febrero y marzo de 2027.

La carne argentina deberá competir con fuertes ventajas arancelarias

La reducción del arancel aparece como uno de los desafíos de mayor plazo. Una alternativa sería avanzar en un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Japón, negociación que todavía no comenzó.

Otra posibilidad sería profundizar acuerdos en el marco de Asia-Pacífico, aunque el proceso de incorporación de Argentina podría demandar varios años antes de permitir negociaciones específicas con Japón.

A ese problema se suma la competencia de países que ya tienen una fuerte presencia en el mercado y cuentan con mejores condiciones de acceso.

Japón también exige una carne diferente

Las dificultades no son exclusivamente comerciales. Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, advirtió que Japón demanda productos que presentan diferencias respecto de la oferta argentina en tamaño de los cortes, tipificación y nivel de marmoreo.

Por ese motivo, el desafío también será adaptar parte de la producción y lograr que los compradores japoneses incorporen las características propias de la carne argentina.

El antecedente de Uruguay muestra las dificultades para ganar volumen. Aunque está habilitado desde 2018 y posee un estatus sanitario similar al argentino, exporta entre 5.000 y 6.000 toneladas anuales a un mercado que importa alrededor de 600.000 toneladas.

Pese a las barreras, desde el sector consideran que la apertura puede mejorar el posicionamiento internacional de la carne argentina y facilitar futuros accesos a otros mercados asiáticos. El desafío ahora será transformar la habilitación sanitaria en exportaciones comercialmente rentables.