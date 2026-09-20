Nueve ciudadanos de nacionalidad china fueron expulsados de Argentina luego de ser detectados sin documentación que acreditara su ingreso legal al país. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en dos operativos diferentes en Misiones.

El primero ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Posadas, donde los gendarmes realizaban controles de documentación. Allí detectaron a siete ciudadanos chinos que tenían intenciones de abordar un colectivo de larga distancia con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin acreditación de ingreso

Al solicitarles la documentación correspondiente, los efectivos constataron que las siete personas no contaban con la acreditación legal de ingreso al territorio argentino. Ante esta situación, los funcionarios se comunicaron con la Dirección Nacional de Migraciones.

El organismo orientó la expulsión de los involucrados hacia la República Federativa de Brasil a través del Puente Internacional Tancredo Neves. La medida se concretó en el marco de una infracción a la Ley de Migraciones N° 25.871.

Otros dos casos en Iguazú

En un segundo procedimiento, efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” trasladaron a otros dos ciudadanos chinos. Según informó Gendarmería, ambos habían ingresado ilegalmente al territorio nacional desde Brasil.

En este caso también se efectivizó la medida de expulsión, por orientación de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y de la Dirección Nacional de Migraciones. Los dos procedimientos fueron informados oficialmente el 17 de septiembre de 2026.