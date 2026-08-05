Expulsaron a un penitenciario que chocó ebrio camino al Penal a trabajar

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) dispuso la expulsión formal de Eduardo Antonio Manrique, luego de que el Gobierno de San Juan firmara el decreto que determinó su salida de la fuerza. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y se tomó tras un sumario administrativo iniciado por un accidente de tránsito que protagonizó en mayo de 2024.

El hecho ocurrió durante la mañana del 12 de mayo de 2024, cuando Manrique se dirigía a cumplir una guardia en el Penal. Mientras circulaba a bordo de su Ford Fiesta, perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol. En el siniestro no intervino ningún otro vehículo ni hubo terceros involucrados.

La situación del suboficial subadjutor se agravó luego de que se constatara que conducía en estado de ebriedad. El test de alcoholemia realizado tras el accidente arrojó 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite de 0,50 permitido al momento del hecho.

Además, durante las actuaciones se comprobó que Manrique circulaba sin licencia de conducir vigente, sin la Revisación Técnica Obligatoria (RTO) y sin seguro.

A partir de lo ocurrido, las autoridades del Servicio Penitenciario iniciaron un sumario administrativo interno para determinar las responsabilidades correspondientes. El procedimiento atravesó las distintas etapas previstas hasta llegar a la resolución que terminó con la expulsión del agente.

Para definir la sanción también se tuvieron en cuenta dos antecedentes disciplinarios con los que ya contaba Manrique dentro de la institución. Estos antecedentes fueron considerados como un elemento de reincidencia al momento de resolver su situación.

Finalmente, la expulsión quedó formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Marcelo Orrego, con lo que Eduardo Antonio Manrique dejó de pertenecer oficialmente al Servicio Penitenciario Provincial.

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