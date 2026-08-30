La Justicia extendió por dos meses la prisión preventiva de un hombre de Caucete acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 18 años. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Federico Rodríguez, mientras la investigación avanza hacia su etapa final y la Fiscalía se prepara para formular la acusación.

El imputado, identificado por sus iniciales L.A.C., permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde abril, cuando se produjo el hecho denunciado por la víctima.

Según consta en la investigación, la joven mantenía un vínculo con el acusado desde años atrás. En abril pasado, durante un encuentro, ella se habría negado a una determinada práctica sexual y, pese a su negativa, el hombre presuntamente la habría forzado.

Tras el episodio, la joven recibió asistencia y realizó la denuncia, lo que derivó en la detención del sospechoso y el inicio de la investigación en la UFI Cavig.

Uno de los elementos que adquirió mayor relevancia en la causa fueron las pericias genéticas. Los estudios de ADN realizados durante la investigación arrojaron resultados compatibles con las muestras incorporadas al expediente. Además, los informes médicos constataron lesiones sufridas por la denunciante.

Ante el vencimiento de la prisión preventiva, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la medida cautelar se prorrogara durante otros 60 días. La defensa pidió la excarcelación al considerar que gran parte de las pruebas ya habían sido producidas y que el acusado no podría entorpecer la investigación.

Finalmente, el juez Rodríguez hizo lugar al planteo fiscal y dispuso que L.A.C. continúe detenido durante dos meses más.

La causa se encuentra en su tramo final. Entre las medidas pendientes aparece una pericia informática sobre el teléfono celular del acusado. Una vez completadas las pruebas, la Fiscalía podría formular la acusación y avanzar hacia la elevación a juicio.

En caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.