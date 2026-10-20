Extorsionó a un cirujano con una falsa denuncia de abuso y le pidió por $30.000.000

En una audiencia judicial, Mónica Elizabeth Morán y un reconocido cirujano quedaron en el centro de una investigación formal por una causa de chantaje y hostigamiento. La mujer de 47 años, domiciliada en Chimbas, está acusada de exigir abultadas sumas de dinero al médico para no radicar una acusación penal de abuso sexual contra su hija ni realizar escratches públicos.

El vínculo entre Mónica Elizabeth Morán y la víctima inició el 27 de febrero de 2026, cuando la imputada llevó a su hija a la Clínica Santa Clara por un cuadro de disuria. Luego del chequeo, el profesional le entregó su contacto para seguir la evolución. La atención continuó en un centro privado y culminó el 21 de marzo en el Hospital Rawson, donde la joven le regaló dos vinos, un abrazo y un beso en agradecimiento.

Pocas horas después, el médico recibió mensajes donde Mónica Elizabeth Morán lo amenazaba con denunciarlo por un supuesto intento de abuso si no pagaba una compensación. Acorralado por la posibilidad de perder su prestigio y su carrera, el profesional cedió al chantaje inicial y le efectuó una transferencia bancaria de $2.000.000 el mismo 21 de marzo.

Las exigencias continuaron el 31 de marzo a las 16 horas, cuando la acusada y un hombre increparon al cirujano en su trabajo. Más tarde, a través de WhatsApp, la sospechosa elevó el pedido a $30.000.000, mientras merodeaba las inmediaciones de la clínica junto a sus allegados, lo que provocó que la víctima tuviera que alterar por completo sus rutinas diarias.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Mauro Carrizo, en conjunto con el fiscal Francisco Nicolía, expuso pruebas como la copia del celular con los chats de la suma de $30.000.000, videos, cuatro fotos y comprobantes bancarios. Ante estos elementos, la fiscalía solicitó un plazo de 6 meses para llevar adelante la investigación preparatoria.

Por parte de la querella, el abogado Roberto Lucero remarcó la continuidad del reclamo económico y solicitó medidas de restricción de acercamiento. En tanto, los defensores Renzo Quero y Luis Galmarini sostuvieron la inocencia de la acusada señalando que un presunto beso del médico habría originado la disputa, y pidieron reducir la investigación a 4 meses.

Finalmente, la jueza de Garantías Flavia Allende resolvió formalizar la imputación contra Morán por extorsión y concedió el plazo de 6 meses pedido por la fiscalía. La imputada mantendrá la libertad durante el proceso, aunque tendrá prohibido entorpecer la causa o establecer cualquier tipo de contacto con el cirujano denunciante.