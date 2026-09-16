La Municipalidad de Pocito y la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) avanzaron en la puesta en marcha de un programa de formación profesional y universitaria para los vecinos del departamento.

El intendente Fabián Aballay encabezó una jornada de articulación institucional, académica y científica en la que se concretó la firma del Convenio Marco de Colaboración y convenios específicos que darán inicio al dictado de dos diplomaturas destinadas a potenciar el desarrollo socioproductivo, cultural y gubernamental local.

Las ofertas académicas que se sumarán al territorio sanjuanino son la Diplomatura en Gestión Cultural y Turística y la Diplomatura en Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La iniciativa busca acortar distancias entre el ámbito universitario y la comunidad, generando oportunidades concretas de capacitación profesional, crecimiento personal y fortalecimiento de las capacidades técnicas regionales.

Alcance y contenidos de las propuestas académicas

La Diplomatura en Gestión Cultural y Turística estará orientada a brindar herramientas a los actores locales para impulsar la puesta en valor del patrimonio cultural, el diseño de circuitos turísticos sostenibles y la generación de proyectos con impacto económico directo en Pocito.

Por su parte, la Diplomatura en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) está concebida para brindar capacitación a pequeñas y medianas empresas (pymes), profesionales y funcionarios municipales. Sus ejes formativos abordarán nociones de sustentabilidad, gobernanza ética, modelos de triple impacto y la integración con el entramado productivo y social del departamento.

La rúbrica formal de los acuerdos se llevó a cabo durante el acto central realizado en el Campus Miguelete de la UNSAM, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La ceremonia contó con la presencia del rector de la UNSAM, Carlos Greco; el decano de la Escuela de Economía y Negocios, Marcelo Paz; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; el director de Planificación municipal, Cristian Morales; y el senador nacional Sergio Uñac.

La firma formaliza un vínculo estratégico orientado no solo a la formación continua de los ciudadanos, sino también a consolidar alianzas a largo plazo entre la administración pública municipal y la casa de altos estudios.

Durante la jornada institucional, la comitiva municipal recorrió las instalaciones del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB), perteneciente a la Escuela de Bio y Nanotecnología de la UNSAM. En el lugar, las autoridades tomaron contacto directo con proyectos de investigación aplicada y desarrollos de última generación.

Asimismo, la agenda incluyó la presentación formal de tres startups biotecnológicas surgidas en las aulas y laboratorios de la UNSAM: Cálice Biotech, CROFA Biotech y Chemtest.

Los referentes de estos emprendimientos compartieron sus modelos de innovación, productos y desafíos de mercado en un espacio de intercambio que reunió a investigadores, emprendedores, estudiantes y graduados.

A través de estas actividades, la Municipalidad de Pocito busca afianzar una agenda de trabajo conjunta que promueva la transferencia tecnológica, la innovación aplicada y la generación de proyectos que respondan a los desafíos del desarrollo económico y social del municipio.