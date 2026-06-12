

En el Día del Vecino que se celebra cada 11 de junio en Pocito, el intendente Fabián Aballay recorrió varios lugares del departamento y en una visita, mantuvo una conversación e intercambio con habitantes de la zona de Alfonso XIII y Calle 12.

El encuentro fue registrado para se publicado en redes sociales. “Reafirmamos la importancia de estar cerca de quienes nos dan su confianza y apoyo todos los días. Compartimos un lindo encuentro junto a las familias de la zona de Alfonso XIII y calle 12, conversando sobre sus proyectos, inquietudes y sueños para el lugar donde viven”, dijo el funcionario.



“Estoy convencido de que la mejor política es la que se construye así: cerca escuchando y dialogando. ¡Feliz Día del Vecino para todos los pocitanos!”, publicó Aballay.

¿Qué es el Día del Vecino?

El motivo por el cual se festeja el Día del Vecino está ligado a una efeméride nacional que busca fortalecer los lazos comunitarios, la solidaridad y el trabajo conjunto en los barrios.

La celebración tiene una historia que une una iniciativa vecinal porteña, una fecha histórica fundacional y un fuerte arraigo en los municipios locales. La iniciativa nació de Romeo Raffo Bontá en 1946, un vecino muy activo del barrio de Villa del Parque (Buenos Aires), quien propuso instituir el día para promover la buena convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y la cooperación entre las familias que compartían un mismo entorno. Tras su fallecimiento, el festejo se oficializó en 1959.

Bontá eligió la fecha porque coincide con el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires (realizada por Juan de Garay en 1580). Con las décadas, la fecha trascendió las fronteras de Buenos Aires, se nacionalizó y en 1990 se estableció por decreto el nombre oficial de "Día del Vecino Participativo".

En Pocito, un departamento de fuerte crecimiento demográfico y arraigo comunitario, se aprovecha para reconocer el rol de las Uniones Vecinales.

Esta red de organizaciones civiles son el puente directo entre las familias y el Municipio para gestionar obras de iluminación, pavimento, plazas, actividades deportivas y seguridad.

El concepto de "buen vecino" todavía conserva costumbres muy arraigadas, como el saludo diario, el cuidado del espacio público, la limpieza de las acequias frentes a las casas y la ayuda mutua ante las inclemencias del tiempo (como el viento Zonda o las lluvias intensas).

