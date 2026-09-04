El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, respaldó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas realizado por el presidente Javier Milei y consideró que el planteo argentino debía formularse de manera “firme” ante el avance de la exploración petrolera en el archipiélago.

Martín sostuvo en Radio Sarmiento que el escenario actual es diferente al de años anteriores debido al avance de los trabajos de exploración de hidrocarburos en las islas. En ese contexto, consideró que el Gobierno nacional debe reforzar las medidas destinadas a impedir que empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas puedan operar también en el territorio continental argentino.

“Sin duda el reclamo tiene que ser más firme y más contundente”, afirmó el vicegobernador al analizar el mensaje presidencial.

El petróleo como factor de presión

Martín recordó que Argentina ya cuenta con legislación que establece sanciones para empresas que exploten recursos naturales en las islas. Según explicó, esa normativa fue impulsada durante el kirchnerismo y tuvo entre sus antecedentes una iniciativa del exdiputado nacional Fernando “Pino” Solanas. Sin embargo, señaló que el contexto actual es diferente debido al avance de los proyectos petroleros en la zona.

“Hoy hay un contexto donde ya están empezando a explorar el tema petróleo, donde se calcula que en 2028 ya se va a extraer petróleo y, a partir del año que viene, 2027, se van a hacer trabajos más rigurosos con el fin de precisamente extraer petróleo”, explicó.

Para el dirigente sanjuanino, uno de los aspectos centrales del planteo presidencial es que las sanciones no alcancen únicamente a las compañías que participen directamente de la explotación, sino también a aquellas que les presten servicios o actúen como proveedoras. “No solamente a las empresas que vayan a explotar, sino a aquellos que vayan a ser proveedores de las empresas”, destacó.

En ese sentido, interpretó que la medida busca establecer un límite concreto para las compañías que pretendan participar de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Una estrategia diplomática

Martín también destacó que el reclamo presidencial se desarrolló en términos diplomáticos y descartó que implique una intención de avanzar hacia un conflicto bélico. “El reclamo es diplomático, no pensando en acciones bélicas”, sostuvo.

Además, consideró relevante la decisión de reforzar la presencia estratégica argentina en Tierra del Fuego, a través de la creación de una base vinculada con cuestiones de seguridad y defensa.

Según el vicegobernador, la ubicación tiene importancia geopolítica por su posición en el extremo sur del continente y por su relación con las rutas marítimas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico.

Martín rechazó un uso electoral de la causa

Consultado sobre las críticas que sostienen que Milei podría estar utilizando la cuestión Malvinas con fines partidarios debido a la proximidad de las elecciones, Martín rechazó esa interpretación. “No lo veo de esa manera”, afirmó.

El vicegobernador sostuvo que el reclamo forma parte de una posición histórica de los distintos gobiernos argentinos y consideró que las circunstancias actuales justifican una actualización del planteo. “Ha vuelto a hacer el presidente Milei lo mismo que han hecho históricamente los distintos gobiernos que pasaron por la República Argentina”, señaló.

En su análisis, mencionó además distintos episodios recientes que volvieron a poner la cuestión Malvinas en el centro de la discusión, entre ellos las repercusiones posteriores a un partido entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial y declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero consideró que el principal elemento de contexto es el avance de la actividad petrolera.

“El hecho de que ya esté prácticamente en corto tiempo la posibilidad de extraer petróleo y se pueda extraer 50.000 barriles diarios en las islas hace que, si no es ahora, era dentro de tres meses, pero sin duda el reclamo tiene que ser más firme y más contundente”, sostuvo.