En una jornada marcada por el espíritu patriótico del aniversario de la Independencia, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, delineó la postura política de la provincia respecto al rumbo del país. Tras la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán, donde participó el gobernador Marcelo Orrego junto al presidente Javier Milei, Martín enfatizó que San Juan busca consolidarse como un socio estratégico para facilitar la gobernabilidad y el desarrollo económico regional.

Respecto a la relación con la Casa Rosada, el vicegobernador fue claro al definir el rol que asumirá la provincia en este contexto:

“San Juan se compromete a seguir colaborando con el gobierno nacional para darle las herramientas al presidente y a su equipo para que puedan llevarlas adelante y no ser un obstáculo en esto”.

En este sentido, remarcó que el foco de la gestión debe estar puesto en implementar políticas que realmente resulten beneficiosas para los ciudadanos.

El desafío de reactivar la economía

Para el vicegobernador, si bien los indicadores macroeconómicos actuales muestran avances positivos, la etapa que viene es crucial para el bienestar social. En su análisis, valoró el esfuerzo del Ejecutivo nacional en materia fiscal, señalando que “haber tenido déficit cero y bajar la inflación es muy bueno, pero ahora falta reactivar la economía y eso se hace con inversiones”.

Sin embargo, Martín advirtió que para movilizar esos capitales es imperativo restaurar la credibilidad del país ante el mundo, la cual se ha visto seriamente dañada históricamente. Según explicó el mandatario, Argentina perdió la confianza de los inversores debido a “70 u 80 años de políticas desacertadas”.

“Hoy se está tratando de recuperar esa confianza, que no es algo que es rápido inmediato, pero entiendo que estamos trabajando firmemente”, aseguró.

Inversiones con impacto federal

Finalmente, el vicegobernador subrayó que el esfuerzo provincial por atraer proyectos productivos tiene un horizonte que trasciende las fronteras de San Juan. Según su visión, el trabajo realizado desde la gestión local para facilitar el desembarco de capitales es una pieza clave para la recuperación del país en su conjunto.