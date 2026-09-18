La llegada de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a San Juan para participar de la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior fue destacada por el vicegobernador Fabián Martín. El funcionario destacó el intercambio entre Nación y provincias.

“Sin lugar a dudas, es un encuentro muy importante relacionado con la seguridad del país. Les da la posibilidad a los ministros y a los responsables de intercambiar experiencias y mejorar algo tan importante como es la seguridad”, señaló en Canal 13 San Juan.

Sobre el crimen organizado, sostuvo: “Hay que tener en cuenta, por sobre todas las cosas, el trabajo que se está haciendo en las provincias, más lo relacionado con el crimen organizado, que es un tema sumamente preocupante”.

“Desde que el hombre es hombre, el delito existió y va a existir, pero hay que amortiguarlo de la mejor manera posible. Hay que trabajar en equipo, como son estas reuniones de los ministros”, afirmó.

El eje puesto en la seguridad

Martín destacó la importancia de la protección de los ciudadanos. “El principal derecho de todos los ciudadanos es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a la salud. Son derechos principalísimos y hay que resguardarlos permanentemente”, expresó.

La jornada contempla el intercambio de experiencias y estrategias entre las jurisdicciones.

El trabajo conjunto con Mendoza y San Luis

Martín también se refirió a la articulación regional entre San Juan y Mendoza. “Es muy importante que entre San Juan y Mendoza se articulen medidas tendientes a la seguridad, con un mismo centro de control, para que los esfuerzos no sean dispersos de cada una de las provincias, sino comunes”, explicó.

Además, mencionó la posibilidad de ampliar esa coordinación a San Luis. “Hay un convenio que pasó inclusive por la Cámara de Diputados entre San Juan, Mendoza y San Luis. Seguramente, en un tiempo más, habrá novedades respecto a San Luis”, indicó.