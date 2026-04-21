El vicegobernador Fabián Martín salió este martes a responder la resolución judicial que La Rioja utilizó para intentar frenar el Proyecto Vicuña y calificó la postura del gobierno vecino con dureza, aunque sin cerrar la puerta al diálogo. "Me parece que el gobierno de La Rioja está alejado de la realidad. Es una situación incómoda para nosotros", dijo en rueda de prensa.

Diálogo antes que tribunales

Martín fue directo al evaluar la postura riojana: "El gobierno de La Rioja está equivocado en su postura." Sin embargo, aclaró que San Juan está manejando el conflicto por los canales institucionales, a través del Ministerio de Minería, el Ministerio de la Producción y el propio gobernador. Descartó escalar el tema a los tribunales y apostó a la negociación. "Hay que dialogar, hay que hablar para poder rever esta situación. Con diálogo esto se puede resolver. Esperemos que sea así", afirmó.

Su declaración llega en línea con lo que anticipó el propio intendente riojano de Villa Unión, Hugo Páez, quien también apostaba a una salida dialogada y reconocía que el conflicto tiene solución. La sintonía entre ambos dirigentes, de provincias distintas y signos políticos diferentes, sugiere que hay voluntad de destrabar el impasse sin mayores escaladas.

"Una medida que no tiene mayor sentido"

Consultado sobre si la decisión judicial lo sorprendió, Martín no dudó. "Sí, me sorprende porque es una medida extrema. Es una medida que no tiene mayor sentido", respondió, y resumió el conflicto en términos geográficos y temporales: "El emprendimiento está en la provincia de San Juan, hay un paso que es por La Rioja. Se está construyendo el camino por San Juan y esto a fin de año va a estar resuelta esta situación."

El vicegobernador también amplió el argumento económico para cuestionar la postura riojana. Señaló que la minería genera recaudación nacional que luego se distribuye entre todas las provincias a través de la coparticipación. "La mayor recaudación la hace el gobierno nacional. Con el RIGI el gobierno nacional va a estar recaudando alrededor de un 30% en distintos impuestos, en ganancias, en IVA, y son impuestos que son coparticipables. Tanto a La Rioja como a cada una de las provincias le van a llegar sus recursos gracias a la minería", explicó. Desde esa perspectiva, para Martín la medida riojana va en contra de los propios intereses de esa provincia. "Me sorprende porque sin duda puede llegar a retrasar un poco el inicio del emprendimiento. Estas posiciones la verdad que no benefician a nadie", concluyó.

San Juan estudia si interviene judicialmente

Pese al tono moderado del vicegobernador, desde la Fiscalía de Estado que conduce Sebastián Dávila se evalúa si la provincia debe tomar participación formal en la causa. Sin embargo, hasta este martes las autoridades sanjuaninas reconocieron no haber recibido ninguna notificación o comunicación oficial del fallo riojano, lo que les impide actuar por ahora. "No tenemos margen sobre qué actuar", indicaron fuentes de ese organismo. La misma situación enfrenta la empresa: Vicuña confirmó que tampoco recibió notificación formal y que sus operaciones continúan con normalidad.

Qué ordenó la jueza riojana

La resolución que desató el conflicto fue dictada por una jueza del distrito de Chilecito a partir de un planteo de la Fiscalía de Estado de La Rioja, encabezada por Segundo Emilio Rodríguez y su adjunto Gustavo Roque Ibarra, en nombre del gobierno de Ricardo Quintela. Los funcionarios solicitaron una medida autosatisfactiva —de carácter urgente y definitivo— contra Vicuña, argumentando que la mina opera a apenas un kilómetro y medio del límite con La Rioja y que sus actividades "indefectiblemente impactarán" en territorio riojano. Sobre esa base, la jueza ordenó la suspensión de actividades del proyecto por 30 días y prohibió por igual plazo la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, el trazado de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa el oeste riojano.

Martín anticipó que el conflicto tiene fecha de vencimiento. Confirmó que el camino alternativo por territorio sanjuanino, actualmente en construcción, estaría terminado hacia fin de año o a principios del próximo. "Esa es la idea. Se está trabajando, se han hecho las licitaciones correspondientes y se está avanzando en este sentido", precisó.

Con ese horizonte, el vicegobernador minimizó el alcance real de la medida riojana. "Este conflicto que hoy plantea nuestra vecina provincia de La Rioja, a quien respetamos, a quien queremos, es un conflicto que tiene patas cortas porque prontamente esto va a ser resuelto", cerró.