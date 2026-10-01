La familia de Uriel volvió a reclamar justicia por la muerte del adolescente y llevó un petitorio a la Legislatura de San Juan, donde fue recibida por el vicegobernador Fabián Martín. Durante el encuentro, los padres plantearon sus inquietudes sobre el funcionamiento del sistema judicial y solicitaron cambios que permitan avanzar con mayor rapidez en las causas que involucran a menores.

Martín aseguró que el planteo fue recibido y que la Legislatura trabaja en una modificación del procedimiento. “Le he comentado que estamos trabajando fuertemente en ese sentido y que muy pronto van a haber novedades”, afirmó.

El padre del adolescente planteó cuestionamientos al procedimiento vigente. FOTO: DIARIO HUARPE

El vicegobernador explicó que actualmente existe una normativa nacional que establece el marco general y un procedimiento provincial que debe ser adecuado al nuevo régimen. Según sostuvo, el objetivo no es modificar las garantías de las partes, sino generar un mecanismo más ágil.

“Hay una ley nacional que es de orden público que rige y hay un procedimiento anterior que es lo que hay que cambiar ahora para hacerlo más ágil”, explicó Martín.

En ese sentido, remarcó que la situación de los familiares de Uriel está contemplada por las normas vigentes. “Sus derechos están resguardados absolutamente”, sostuvo, y agregó: “No es que este crimen vaya a quedar impune ni mucho menos”.

El pedido de la familia

El padre de Uriel planteó durante la jornada sus cuestionamientos al procedimiento vigente y particularmente a las posibilidades de participación de los familiares de una víctima menor de edad.

El vicegobernador aseguró que San Juan trabaja en una reforma para agilizar los procedimientos. FOTO: DIARIO HUARPE

“No hay un plazo, pero lo queremos hacer lo más rápido posible en virtud de que ya la ley de baja de imputabilidad está rigiendo”, sostuvo. El funcionario también se refirió a la necesidad de trabajar en la prevención de hechos de violencia protagonizados por adolescentes. “Hay que ver cómo se previene todas estas cosas, cómo amortiguarlo de la mejor manera posible”, señaló.

En ese marco, planteó que el delito es un fenómeno histórico, pero sostuvo que deben generarse herramientas para reducir este tipo de situaciones. “Hay que hacer conciencia para tratar de amortiguarlo de la mejor manera posible”, afirmó.

El dolor de la familia

Mientras la causa continúa bajo investigación, el padre de Uriel describió el impacto que tuvo la muerte del adolescente en su familia y destacó el acompañamiento recibido durante las marchas.

“Él jamás una maldad”, expresó al recordar a su hijo y destacó el vínculo que tenía con sus amigos, compañeros del colegio y personas con las que compartía actividades deportivas. “Él amaba a sus amigos”, sostuvo.

Sobre la situación que atraviesa la familia después de la muerte del adolescente, el padre fue contundente: “La verdad que es difícil esto. No se lo deseo a nadie”. “Ya no es lo mismo la casa, ya no se duerme bien”, relató, y describió a su familia como “una casa ya destruida”.

Pese al dolor, aseguró que mantienen la expectativa de que la investigación avance. “Le estamos poniendo lo mejor para salir adelante”, afirmó.