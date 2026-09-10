Fabricio Bustos negocia la rescisión de su contrato con River y podría dejar el club en los próximos días. El lateral derecho es uno de los dos futbolistas que todavía permanecen marginados en Cantilo, junto a Matías Viña.

A diferencia del caso de Viña, River sí tiene la posibilidad de acordar directamente con Bustos la finalización del vínculo. El defensor tiene contrato con el Millonario hasta 2027, pero busca resolver su situación para encontrar un nuevo destino.

Dos caminos para el defensor

Bustos quedó apartado del plantel después del primer semestre de 2026, cuando River decidió desprenderse de varios futbolistas. De los once jugadores que fueron enviados a entrenarse en Cantilo, solamente Bustos y Viña todavía no habían encontrado una solución para su futuro.

La situación del lateral es diferente a la de Viña porque River puede negociar directamente la rescisión de su contrato. En el caso del uruguayo, el dueño de su pase es Flamengo y el club brasileño tiene la potestad para definir su próximo destino.

El cierre de los mercados

El tiempo es un factor importante para los jugadores que todavía buscan club, debido al cierre de los distintos mercados internacionales. Rusia cierra el 10 de septiembre, México y Brasil el 11 y Grecia el 15.

River ya resolvió la salida de nueve de los once jugadores que habían sido marginados a Cantilo. Bustos y Viña son los únicos casos que todavía permanecen sin definición.