La derrota ante River dejó a Racing frente a un cierre de temporada complicado y desató un fuerte reclamo de su capitán. Facundo Cambeses apuntó contra la situación institucional y deportiva de la Academia y exigió una revisión profunda de cara a 2027, después de la caída por 1-0 en el estadio Monumental.

“Creo que va a haber que hacer una autocrítica general en el club para el 2027. Racing no tiene que estar así, Racing tiene que competir, Racing tiene que estar de otra manera”, expresó el arquero tras el encuentro, en declaraciones que dejaron expuesta la preocupación del plantel por el presente del equipo.

El resultado ante River tuvo consecuencias deportivas inmediatas. Racing quedó sin posibilidades de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y tampoco consiguió asegurar un lugar en las competencias internacionales de la próxima temporada.

El reclamo de Cambeses a la dirigencia de Racing

El capitán no se limitó a lamentar la derrota. También cuestionó el contexto en el que el equipo tuvo que afrontar el tramo final de la temporada y remarcó la diferencia de jerarquía entre los planteles.

“Estamos jugando bajo un contexto que no es el favorable. Jugamos con tres chicos de menos de 19 años y no es fácil en esta cancha. Miraba a los jugadores de ellos y tienen muchísima jerarquía, los chicos hoy entregaron todo”, sostuvo.

Con esas palabras, Cambeses destacó el esfuerzo de los juveniles que tuvieron participación en el partido, pero dejó en claro que considera necesario revisar distintos aspectos del funcionamiento del club.

“Quiero pedirle disculpas a la gente por no conseguir los objetivos, pero, como te dije, va a haber que hacer una autocrítica general en el club porque esto no está bien”, agregó.

El mensaje apuntó a una responsabilidad que, según planteó, debe ser compartida por distintos sectores de la institución y no recaer únicamente sobre los futbolistas.

Racing se quedó sin playoffs ni copas internacionales

La caída por 1-0 ante River profundizó el mal cierre de año de la Academia. El equipo no logró sostener una campaña que le permitiera pelear por los objetivos deportivos y quedó eliminado de la carrera por un lugar en la definición del Clausura.

Además, la falta de clasificación a las copas internacionales representa otro golpe para el club de Avellaneda, que no disputará torneos continentales en 2027. La situación abre interrogantes sobre la planificación del próximo año y los cambios que podría necesitar el plantel.

En ese escenario, las declaraciones de Cambeses funcionaron como un llamado de atención para la dirigencia. El arquero reclamó que Racing recupere competitividad y pueda volver a estar a la altura de las expectativas de sus hinchas.

El respaldo a sus compañeros y el pedido de disculpas

Pese a la dureza de sus declaraciones, Cambeses también defendió el esfuerzo de sus compañeros y destacó la actitud de los juveniles que afrontaron el partido en el Monumental.

El capitán reconoció que el equipo no alcanzó los objetivos propuestos, pero valoró la entrega del plantel en un contexto adverso. “Me duele mucho ver a Racing así. Conozco el club, pasé momentos muy lindos acá. Tanto mis compañeros como la gente no se merecen estar pasando por esto”, manifestó.

Y concluyó con un mensaje que combinó autocrítica y compromiso personal: “Como capitán me hago responsable de muchas cosas. Intentaré ayudar desde donde me toque, lo que pueda hacer por Racing lo haré”.

Las palabras del arquero llegaron en un momento decisivo para la planificación de la próxima temporada. Con Racing fuera de los playoffs y sin competencias internacionales para 2027, la dirigencia deberá definir cómo reorganizar el proyecto deportivo y responder al reclamo de cambios que expresó uno de los referentes del plantel.