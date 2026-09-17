Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer que integró la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La sentencia fue dictada por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

El acuerdo permitió cerrar el expediente sin llegar a un juicio oral. Jones Huala aceptó la responsabilidad por su participación en la RAM y la pena quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas de entre tres y ocho años para quienes organicen o integren agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o la intimidación.

Qué acusaciones quedaron afuera

La investigación federal había comenzado con una acusación de mayor alcance. Entre las figuras analizadas estuvieron la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la asociación ilícita y la apología del delito.

También se había investigado la posibilidad de aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, relacionado con organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional y que contempla una escala penal más elevada.

Sin embargo, esas calificaciones no formaron parte del acuerdo finalmente homologado por la Justicia. Como parte de la negociación, la Fiscalía desistió de sostener la acusación vinculada con una asociación ilícita contra el orden constitucional.

El tiempo que lleva detenido

Jones Huala permanece detenido desde junio de 2025. El período que cumplió en prisión preventiva será computado dentro de los cinco años y dos meses establecidos en la nueva condena.

De acuerdo con el cálculo difundido tras el acuerdo, podría permanecer privado de su libertad hasta 2030, aunque el cómputo definitivo de la pena corresponde a la Justicia. Además, la sentencia contempla su declaración de reincidencia.

La resolución de la Justicia Federal de Bariloche cierra así esta causa mediante un juicio abreviado, en el que el dirigente mapuche reconoció haber formado parte de la RAM y aceptó la pena acordada con la Fiscalía.