El ex presidente de Arsat y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Facundo Leal, declarará este lunes ante la Justicia Federal de San Isidro en el marco de la investigación que lo tiene detenido por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la función pública.

Leal permanece con prisión preventiva desde el 29 de mayo, cuando fue detenido tras una serie de allanamientos en los que los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, distintas divisas, drogas y equipos profesionales de inteligencia en una de sus propiedades.

La declaración indagatoria fue solicitada por el juez federal Lino Mirabelli, quien encabeza la investigación por supuestas irregularidades en contrataciones realizadas dentro de Arsat. Hasta el momento, no se confirmó si el exfuncionario responderá las preguntas del magistrado o si optará por presentar un escrito con su descargo.

Según la investigación judicial, las sospechas se centran en posibles maniobras de corrupción vinculadas a contratos celebrados durante su gestión al frente de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Leal presidió Arsat desde 2022, durante el gobierno del Frente de Todos, y continuó en funciones durante el inicio de la gestión de Javier Milei hasta 2025. Posteriormente fue designado al frente del Orsna, organismo que regula el Sistema Nacional de Aeropuertos.

Uno de los datos que analiza la Justicia es la evolución patrimonial del exfuncionario. De acuerdo con la causa, durante sus cinco años en cargos públicos su patrimonio se habría incrementado un 1.270%, lo que equivale a multiplicarse por trece.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el propio Gobierno nacional por el robo de equipamiento tecnológico perteneciente a Arsat. En ese contexto se ordenaron allanamientos en inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de pesos argentinos y otras monedas extranjeras que, en conjunto, totalizarían aproximadamente 2,4 millones de dólares.

En los operativos también fueron halladas distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, ketamina, pastillas de MDMA y otras drogas sintéticas, además de 19 dispositivos profesionales de espionaje.

A partir de la documentación secuestrada y del análisis de comunicaciones, la Justicia incorporó otra línea de investigación vinculada a presuntas irregularidades en contratos con la empresa de logística ALS. Según la hipótesis de la fiscalía, el nombre de Leal aparece mencionado en conversaciones de WhatsApp mantenidas por otros imputados, entre ellos el subgerente de Compras de ARSAT, Gerardo Boschin, y Diego Padilla, integrante de la firma investigada.

La causa por presunta corrupción es instruida por el juez Lino Mirabelli junto al fiscal Fernando Domínguez, mientras que el expediente relacionado con la tenencia de estupefacientes quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

En relación con las drogas secuestradas, la defensa de Leal sostuvo que estaban destinadas al consumo personal y negó cualquier vínculo con actividades de comercialización.

Otro de los elementos que genera expectativa entre los investigadores es el teléfono celular del exfuncionario. Aunque Leal entregó el dispositivo, se negó a proporcionar la clave de acceso, por lo que la Justicia busca acceder a su contenido, al considerar que podría contener información relevante para el avance de la investigación y el eventual esclarecimiento de las maniobras bajo sospecha.